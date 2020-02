Južná Kórea hlási 123 nových prípadov koronavírusu a štvrté úmrtie

Zistilo sa, že viac ako polovica nových prípadov je spojená s prostredím menšej kresťanskej cirkvi v meste Tegu na juhovýchode krajiny po tom, ako 61-ročná žena (známa ako 31. potvrdená infikovaná osoba), ktorá chodila na miestne bohoslužby, bola v utorok 18. februára pozitívne testovaná na koronavírus SARS-CoV-2, KCDC uviedla vo vyhlásení.

Predseda vlády Čung Sje-kjun v piatok prisľúbil „silné a razantné“ opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu. Tieto opatrenia zahŕňajú aj to, že mestá Tegu a Čchongdo boli označené ako „zóny s osobitnou starostlivosťou“, uviedla tlačová agentúra Jonhap.

V provincii Chu-pej 96 nových obetí

Počet obetí spôsobený epidémiou koronavírusu vzrástol v Číne v nedeľu na viac ako 2 400 ľudí, po tom ako ďalších 96 osôb zomrelo v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa denných aktualizácií zdravotníckej komisie v provincii Chu-pej, bola prevažná väčšina úmrtí v metropole provincie, meste Wu-chan.

Provincia nahlásila aj 630 nových potvrdených prípadov, čím sa celkový počet infikovaných v Číne zvýšil na približne 77 000 osôb.

Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v meste Wu-chan. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách. V sobotu vírusu podľahli aj prví dvaja Európania.

Izrael zvažuje uzatvoriť hranice pre cudzincov

Izrael kvôli pokračujúcej epidémii choroby COVID-19 zvažuje možnosť uzatvorenia hraníc pre všetkých cudzincov. Zatiaľ oficiálne do krajiny nevpúšťa len ľudí, ktorí nedávno navštívili Čínu a v Izraeli trvale nežijú. Informoval o tom dnes denník The Times of Israel. Možné sprísnenie doterajších opatrení naznačilo vo svojom sobotňajšom odporúčaní ministerstvo zdravotníctva, neskôr ale príslušnú vetu z hebrejského textu zmazalo. V sobotu navyše úrady zakázali všetkým cudzincom na palube lietadla z juhokórejského Soulu vystúpiť na izraelskom území.

„Je pravdepodobné, že čoskoro budú uzatvorené hranice pre všetkých, ktorí nie sú občanmi Izraela,“ uviedlo izraelské ministerstvo zdravotníctva na svojich webových stránkach. Z hebrejského textu neskôr veta bez vysvetlenia zmizla, v anglickom texte však zostala aj naďalej. Úrad zatiaľ vec nijako nekomentoval.

V sobotu večer izraelské bezpečnostné zložky odmietli nechať vystúpiť cestujúci z lietadla pravidelnej linky spoločnosti Korean Air zo Soulu. Na letisku v Tel Avive sa z lietadla dostali von len izraelskí občania, zvyšní cestujúci sa museli vrátiť späť do Južnej Kórey. Podľa izraelských úradov išlo len o jednorazové opatrenie, ktoré bolo reakciou na zistenie, že u deviatich zo skupiny 77 juhokórejských turistov, ktorí vo februári navštívili Izrael, bola neskôr zistená nákaza novým typom koronavírusu.

Juhokórejské ministerstvo zahraničia poslalo izraelskej vláde protestnú nótu, uviedla agentúra Jonhap. Podľa Soulu by Izrael nemal voči juhokórejským občanom uplatňovať neprimerané opatrenia.

Izraelské ministerstvo zahraničia kvôli šíreniu koronavírusu v Južnej Kórei a Japonsku tiež rozšírilo povinnosť karantény aj na všetkých občanov, ktorí sa do vlasti vracajú z týchto dvoch krajín. Doteraz museli do dvojtýždňovej izolácie iba ľudia, ktorí prišli Z Číny, Singapuru a Thajska.

Izrael zatiaľ registruje iba jednu osobu, u ktorej bola preukázaná infekcia koronavírusu. Ide o pasažierku z výletnej lode Diamond Princess, kde sa nakazilo vyše 600 ľudí.