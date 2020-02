Izrael udrel proti Islamskému džihádu v Sýrii a v Pásme Gazy

Palestínski radikáli dnes v reakcii na nočné údery odpálili niekoľko rakiet z Pásma Gazy na územie Izraela. Podľa denníka The Times of Israel to bolo za hodinu 14 rakiet, z ktorých 12 zachytil protiraketový systém. Islamský džihád neskôr oznámil koniec svojej „vojenskej odpovede“, čoskoro na to však ohlásil novú vlnu ostreľovania, informovala agentúra AFP.

„Pred malou chvíľou (izraelské sily) podnikli sériu náletov proti teroristickým cieľom patriacim organizácii Islamský džihád južne od Damasku a proti desiatkam teroristických cieľov patriacich Islamskému džihádu v Pásme Gazy,“ uviedol skoro ráno armádny hovorca.

Palestínske milície neskôr potvrdili úmrtia troch svojich členov. Ďalšími štyrmi mŕtvymi v Sýrii sú Iránom podporovaní bojovníci stojaci na strane sýrskeho režimu prezidenta Bašára Asada. Najmenej jeden z nich bol Sýrčan, pôvod ďalších nie je známy, povedal agentúre AFP Rami Abdar Rahmán zo SOHR.

Nálety podľa agentúry AFP nasledovali po nedeľných bojoch v Pásme Gazy, odkiaľ Islamský džihád odpaľoval rakety na Izrael, kde sa dnes úrady rozhodli zatvoriť školy. Raketové útoky na územie židovského štátu pokračovali aj dnes. Sirény oznamujúce útok sa rozozvučali napríklad v izraelskom meste Sderot. V izraelských médiách sa potom objavili zábery zničeného detského ihriska. Ako uviedol denník The Times of Israel, nie je jasné, či ihrisko zasiahla priamo raketa, alebo len niektoré jej časti po tom, čo samotnú strelu zneškodnil protiraketový štít.

Islamský džihád dnes večer oznámil, že jeho „vojenská odpoveď“ na „vraždy“ bojovníkov v Gaze a Damasku sa skončila. Predchádzala tomu výzva OSN k okamžitému prerušeniu raketovej paľby zo strany islamistov. Tí vo vyhlásení sľúbili, že budú reagovať aj na akékoľvek ďalšie „previnenie voči nášmu ľudu“ a o necelé dve hodiny neskôr vydali nové komuniké, v ktorom informovali o obnovení paľby. Dôvodom sú vraj pokračujúce útoky Izraelčanov.

Sýrske štátne médiá predtým hlásili, že protivzdušná obrana odrážala nočný raketový útok na Damask, pričom „väčšinu striel zničila pred dopadom na cieľ“, zatiaľ čo ostatné sa vraj odchýlili od svojej dráhy. Sériu silných výbuchov nasledujúcich po sebe zaznamenal tiež spravodajca AFP v sýrskej metropole. Nálet sa podľa štátnej agentúry Sana začal okolo 22:25 SEČ.

SOHR uviedla, že nálety mierili na pozície iránskych revolučných gárd a Islamského džihádu pri damašskom medzinárodnom letisku.

Izrael od začiatku sýrskeho konfliktu v roku 2011 podnikol stovky náletov na pozície síl sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ako aj jeho spojencov, Iráncov a príslušníkov libanonského hnutia Hizballáh. SOHR v polovici februára hlásila, že pri izraelskom raketovom útoku prišlo o život sedem ľudí, z ktorých traja boli sýrski vojaci a štyria členovia iránskych revolučných gárd.