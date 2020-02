Schengen zatiaľ vírusu odoláva

Európska komisia, ktorá sa v pondelok rozhodla vyčleniť na boj s koronavírusom 232 miliónov eur, ale intenzívne pripravuje pohotovostné plány pre prípad ďalšieho šírenia nákazy v Európe.

„Pracujeme na rôznych scenároch, ako je napríklad koordinované pozastavenie fungovania Schengenu,“ oznámil eurokomisár pre riešenie kríz Janez Lenarčič.

Rakúsko v noci na pondelok pozastavilo na štyri hodiny vlakovú dopravu z Talianska cez Brennerský priesmyk. Po tom, čo testy u dvoch pasažierok nepotvrdili podozrenie na ochodenie COVID-19, mohol vlak s 300 cestujúcimi pokračovať v ceste a železničná doprava medzi Talianskom a Rakúskom cez alpský priesmyk bola obnovená.

Ostražité sú aj francúzske úrady, ktoré na stanici v Lyone v pondelok na niekoľko hodín izolovali cestujúcich v autobuse, ktorý pricestoval z Milána. Po lekárskej prehliadke talianskeho šoféra a jedného z pasažierov previezli do nemocnice s podozrením na nákazu novým typom koronavírusu, ostatných cestujúcich prepustili.

Najbližší susedia Talianska, čiže Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko sa predbežne nechystajú uzavrieť hranice. „Uzavretie hraníc by nedávalo zmysel, keďže šírenie vírusu sa neobmedzuje len na administratívne hranice,“ citovala francúzskeho štátneho tajomníka rezortu dopravy Jean-Baptiste Djebbariho agentúra AFP.

Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v pondelok prízvukovala, že cestovné obmedzenia v schengenskom priestore medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ by mali byť „primerané a koordinované“ a hlavne by mali byť založené na vedeckých dôkazoch. „Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ neodporučila zaviesť obmedzenia voči cestujúcim ani voči obchodu,“ povedala Kyriakidisová, podľa ktorej misia WHO navštívi Taliansko dnes, aby situáciu posúdila priamo na mieste.

Slovensko zavádza anketu

Na výskyt ohnísk nákazy na severe Apeninského polostrova reaguje aj Slovensko. Všetci pasažieri prilietajúci z Talianska na bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika budú od utorka podrobení zdravotnej kontrole.

„Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy bude musieť vyplniť dotazník, na základe ktorého ho budeme vedieť v prípade potreby aj po prílete na Slovensko identifikovať a v prípade potreby vyhľadať,“ uviedol premiér Peter Pellegrini, ktorý je poverený riadením rezortu zdravotníctva. V prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou do izolácie na infekčné oddelenie do nemocnice.

Dovolenkárom, ktorí strávili posledné dni na severe Talianska, odporúča slovenské ministerstvo zdravotníctva, aby v prípade potreby kontaktovali odborníkov na telefónnych linkách, ktoré rezort na tento účel zriadil.

„K dispozícii sú nonstop telefónne linky, zriadené na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, takisto e-mailová adresa (novykoronavirus@ uvzsr.sk), kde sú odborníci na konzultáciu nepretržite pripravení,“ informoval Pellegrini. Na Slovensku sa výskyt ochorenia COVID-19 doteraz nepotvrdil. Všetkých 48 dosiaľ odobratých vzoriek bolo negatívnych.

Talianske ohnisko

Počet obetí ochorenia COVID-19 sa v pondelok v Taliansku zdvojnásobil. V utorok ráno nákaze novým koronavírusom podľahol 84-ročný pacient v lombardskom Bergame. Vzápätí úrady informovali o úmrtí 88-ročného muža z obce Caselle Landi asi 60 kilometrov južne od Milána a podvečer potvrdili smrť 80-ročného muža v Miláne. Počet nakazených podľa denníka La Repubblica v Taliansku presiahol 230.

Koronavírus sa v piatich regiónoch na severe Talianska začal šíriť koncom minulého týždňa. Najviac pacientov je v Lombardii, kde je potvrdených bezmála 170 prípadov. Vo Venete vrátane jeho metropoly Benátok zaznamenali takmer tri desiatky nakazených a v regióne Emilia Romagna 19. Menej ako desať potvrdených prípadov hlásili z ďalších severných regiónov Piemont a Trident-Horná Adiža. Jeden prípad zaznamenala aj oblasť Lazio, kde sa nachádza hlavné mesto Rím.

Talianska vláda pre nákazu uzavrela prístup do miest, kde sa epidémia šíri najrýchlejšie. V karanténnych oblastiach za porušenie zákazu príchodu či odchodu ľuďom hrozia vysoké pokuty a trestné stíhanie. „Nemyslím si, že karanténne opatrenia v niekoľkých nasledujúcich dňoch poľavia,“ zdôraznil včera premiér Giuseppe Conte, podľa ktorého môže počet chorých v nasledujúcich dňoch vzrásť.

Prísny režim sa týka asi 50-tisíc ľudí v 11 obciach a mestách predovšetkým v provincii Lodi, kde sú už od piatka zavreté školy, kostoly, obchody, štadióny, bary a ďalšie verejné miesta.

Príprava na pandémiu

Hoci experti varujú, že svet sa v prípade epidémie koronavírusu rýchle približuje bodu zvratu, podľa WHO je na vyhlásenie pandémie ešte priskoro. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus tvrdí, že zatiaľ nie sme svedkami nekontrolovaného celosvetového šírenia vírusu sprevádzaného značným počtom úmrtí.

„Používať výraz pandémia nezodpovedá faktom,“ vyhlásil Ghebreyesus v Ženeve. „Musíme sa teraz sústrediť na to, aby sme vírus dostali pod kontrolu, a zároveň sa pripravovať na potenciálnu pandémiu,“ dodal.

Celkový počet obetí nového koronavírusu po celom svete v pondelok presiahol 2 600, drvivá väčšina ich je v Číne, podľa utorkových údajov 2663. Väčšina čínskych obetí pochádza z provincie Chu-pej, ktorá je hlavným ohniskom nákazy. V pevninskej Číne (bez Hongkongu a Macaa), je celkovo vyše 77-tisíc nakazených, z ktorých viac ako 400 pribudlo za posledných 24 hodín.

O skokovom náraste počtu nakazených v utorok informovali juhokórejské úrady. Celkový počet nakazených sa zvýšil na 8993 prípadov. Vláda v Soule zaviedla najvyšší stupeň zdravotnej pohotovosti, rozhodla o uzavretí škôl, múzeí i knižníc. Viac ako polovica juhokórejských nakazených má spojitosť s jedným chrámom v meste Tegu, kde sa schádzajú členovia náboženského hnutia Sinčchondž.

V Japonsku v pondelok potvrdili nákazu novým koronavírusom u prvého maďarského občana. Ide o člena posádky výletného plavidla Diamond Princess, ktoré bolo v karanténe pri japonských brehoch. Na lodi je viac ako 600 nakazených, štyria zomreli.

Počet obetí nákazy v Iráne vzrástol z 12 na 50, informovala v pondelok iránska polooficiálna agentúra ILNA. Je to najviac mimo územia Číny. Podľa iránskych štátnych médií je ale mŕtvych 12 a nakazených 60. Väčšina prípadov nákazy sa sústreďuje do mesta Kom, kam ochorenie COVID-19 zaniesli podľa iránskych úradov ľudia, ktorí pricestovali z Číny. Infekcia sa však už rozšírila aj do ďalších iránskych miest, vrátane neďalekej metropoly Teheránu.

Prvé prípady nákazy včera oznámilo niekoľko krajín Blízkeho východu, napríklad Irak, kde testy prítomnosť vírusu potvrdili u iránskeho študenta. V Kuvajte sú nakazení traja ľudia, ktorí navštívili Irán, a tiež v Bahrajne prepukla choroba u osoby, ktorá prišla z Iránu. Ochoreli aj dve ženy v Ománe, ktoré sa nedávno vrátili z Iránu. Prvého pacienta s potvrdeným novým typom koronavírusu v pondelok oznámili aj afganské úrady. Prípad zaznamenali v západoafganskej provincii Herát, ktorá susedí s Iránom.