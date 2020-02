V Taliansku je 229 nakazených koronavírusom a sedem mŕtvych

Uviedol to v pondelok večer na tlačovej konferencii šéf civilnej ochrany Angelo Borelli. Tento počet je najvyšší v Európe, citovala ho tlačová agentúra AFP. To však znamená, že k predchádzajúcemu celkovému počtu infikovaných z pondelka rána pribudlo iba desať nových prípadov, čo je oveľa pomalšie tempo šírenia než v predchádzajúcich niekoľkých dňoch. Podľa názoru Borelliho tieto údaje z Talianska a zo sveta nenaznačujú blížiacu sa pandémiu.

Šesť mŕtvych bolo zo severotalianskeho regiónu Lombardsko, kde úrady izolovali viacero obcí a miest a zaviedli aj bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu. Premiér Giuseppe Conte vyhlásil, že obyvateľov čaká niekoľkotýždňová izolácia. Uzavretých je jedenásť miest – desať v Lombardsku a jedno v severovýchodnom regióne Benátsko. To znamená, že približne 50.000 obyvateľov má zákaz odtiaľ odísť.

Regionálne úrady takisto nariadili uzatvorenie miest zhromažďovania, ako sú školy, bary, reštaurácie, kiná či diskotéky. Opatrenia zavedené na severe krajiny postihnú okolo 30 miliónov obyvateľov, napísal denník Repubblica.

Koronavírus ovplyvnil aj futbalové zápasy

Šírenie vírusu narušilo aj známe podujatia ako Milánsky týždeň módy a Benátsky karneval. V pondelok večer minister športu Vincenzo Spadafora takisto oznámil, že šesť futbalových zápasov Serie A sa bude hrať pred prázdnymi tribúnami, rovnako ako stretnutie Európskej ligy UEFA vo štvrtok 27. februára medzi Interom Miláno a Ludogorcom Razgrad.

Zrušené boli tiež predstavenia v slávnej opere La Scala v Miláne. Bohoslužby v kostoloch v postihnutých regiónoch zrušili a pohrebov sa môžu zúčastniť len najbližší príbuzní. Starosta Milána, nachádzajúceho sa v prosperujúcom Lombardsku, vyzval ľudí, aby zachovávali pokoj a „nehrnuli sa do supermarketov nakupovať potraviny“.

„Mali by sme si nájsť čas a dohliadnuť na najzraniteľnejších, ako sú starí ľudia, lebo sú obzvlášť ohrození,“ dodal starosta Beppe Sala. Podľa talianskeho národného štatistického úradu žije v krajine vyše sedem miliónov ľudí vo veku nad 75 rokov.

Taliansko bude v utorok v Ríme hostiť ministrov zdravotníctva zo susedných štátov – Rakúska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Slovinska a Švajčiarka. Budú diskutovať o epidémii koronavírusu.

Tretím nakazeným v Španielsku je Talian

Talian na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom mal pozitívne testy na smrtiaci koronavírus. V pondelok neskoro večer o tom vo vyhlásení informovali regionálne zdravotnícke úrady, ktoré citovala tlačová agentúra Reuters.

Španielske médiá vrátane denníka El Mundo uviedli, že nakazeným mužom je taliansky lekár na dovolenke v Španielsku. Muža v súčasnosti držia v izolácii a jeho výsledky testov pošlú do Madridu na druhú analýzu, ako to vyžaduje postup Španielska v prípadoch podozrenia z nákazy koronavírusom. Ide o tretieho človeka s pozitívnym testom na tento vírus v Španielsku – po Britovi na ostrove Malorka z 9. februára a Nemcovi na ostrove La Gomera, druhom najmenšom z Kanárskych ostrovov, z 1. februára.

Čína hlásila 508 nových prípadov nákazy

Čína hlásila v utorok 508 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorá sa šíri na Blízkom východe a v Európe.

Čína hlásila aj 71 ďalších úmrtí na koronavírus, pričom 68 z nich zaznamenali v meste Wu-chan, kde sa epidémia začala a kde je aj najväčší výskyt prípadov. Ide však o najnižší denný počet úmrtí v Číne za posledné dva týždne, napísala tlačová agentúra AFP.Po zverejnení týchto aktuálnych údajov je v pevninskej Číne celkovo 77.658 prípadov nákazy a 2663 úmrtí, spresnila agentúra AP.

Mnohé provincie v Číne hlásili nulový počet nových nakazených niekoľko dní po sebe, takže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že epidémia koronavírusu v Číne už „dosiahla vrchol“. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že vrchol v Číne nastal medzi 23. januárom a 2. februárom a počet nových prípadov „odvtedy plynulo klesá“.

Avšak odborník WHO Bruce Aylward, líder spoločnej misie expertov WHO a Číny, však v pondelok varoval, že v ďalších krajinách sveta „pribúdajú prípady veľkou rýchlosťou“. Keďže nastalo veľké zvýšenie prípadov nákazy v ďalších krajinách, WHO vyhlásila, že vírus má potenciál spôsobiť pandémiu, ale tá ešte nenastala. „Posledných niekoľko týždňov ukázalo, ako rýchlo sa môže nový vírus šíriť po svete, vyvolať všeobecný strach a narušiť kolobeh života,“ povedal aj šéf WHO a etiópsky politik a vedec Ghebreyesus. „Zatiaľ však nie sme svedkami neovládateľného celosvetového šírenia tohto vírusu,“ dodal.

V Južnej Kórei majú 893 prípadov infekcie

Južná Kórea hlásila v utorok 60 ďalších prípadov nákazy novým koronavírusom, ide o najmenšie zvýšenie za posledné štyri dni. Tento aktuálny údaj zverejnilo ráno Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP. Vírusu podľahol ďalší človek, celkový počet úmrtí v krajine je osem, dodalo KCDC. Predchádzajúce tri dni KCDC hlásilo každé ráno trojciferné zvýšenie v počte nakazených v Južnej Kórei, 12. najväčšej ekonomike sveta. Z najnovších prípadov sa 49 vyskytlo v južnom meste Tägu a v susednej provincii Severný Kjongsang.

Väčšina nakazených v krajine sa spája s novým náboženským hnutím Ježišova cirkev Sinčchondži v Tägu, ktorú často označujú za sektu. U 61-ročnej členky tohto náboženského hnutia sa 10. februára vyskytla horúčka, ale žena sa zúčastnila najmenej štyroch bohoslužieb, až potom jej diagnostikovali nový smrtiaci koronavírus SARS-CoV-2 (pôvodne 2019-nCoV).

Takmer všetky veľké provincie a mestá v krajine už hlásili nejaké prípady nákazy. Juhokórejské umelecké centrá a inštitúcie rušia alebo odkladajú plánované vystúpenia a koncerty, keďže krajina sa snaží zastaviť ďalšie šírenie infekcie.Vystúpenia v Južnej Kórei rušia aj zahraniční umelci a speváci.

Južná Kórea a Spojené štáty zároveň uvažujú, že obmedzia spoločné vojenské cvičenia práve z dôvodu šírenia nového koronavírusu. V pondelok to oznámil americký minister obrany Mark Esper, dodala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

Zomrel štvrtý človek z výletnej lode Diamond Princess

Štvrtý človek z výletnej lode Diamond Princess zomrel po prevoze do japonskej nemocnice. Loď zakotvenú pri pobreží Japonska dali tamojšie úrady do karantény, keďže sa na jej palube objavil nový smrtiaci koronavírus. Informácie priniesli v utorok miestne médiá a následne tlačová agentúra AFP. Verejnoprávna stanica NHK a ďalšie médiá uviedli, že zomrel muž osemdesiatnik, pričom denník Jomiuri šimbun napísal, že muž mal pozitívne testy na koronavírus a zomrel na zápal pľúc.

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nereagovalo na žiadosť AFP o potvrdenie informácií Zatiaľ malo pozitívne výsledky testov najmenej 691 ľudí, ktorí sa nachádzali na palube Diamond Princess, oznámilo ministerstvo.

Po 14-dňovej karanténe mohlo z lode odísť okolo 1000 ľudí, podmienkou bol negatívny test a žiadne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje práve nový koronavírus.Avšak niekoľkým ľuďom, ktorým dovolili loď opustiť, potom testami zistili koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva priznalo, že niektorým osobám umožnili vystúpiť na breh napriek tomu, že počas karantény im testy neurobili.