Austrália čelí hrozbe v podobe špionáže

Žiadnu konkrétnu krajinu podľa agentúry Reuters nemenoval, vyhlásil však, že mnoho štátov sa snaží ovplyvňovať austrálskych zákonodarcov, vládnych predstaviteľov, zástupcov médií, šéfov popredných spoločností či akademikov. Senátor Rex Patrick z malej centristickej strany chce, aby Austrália podobne ako USA či Česko označila Čínu za hlavného strojcu týchto podvratných snáh, napísala agentúra AP.

"Miera hrozby, ktorej zo strany zahraničnej špionáže a zasahovanie čelíme, je doteraz nevídaná. Teraz je vyššia, než tomu bolo na vrchole studenej vojny, "uviedol v prejave Burgess. Hoci žiadny konkrétny štát nespomenul, Reuters poznamenal, že austrálske tajné služby vlani pripísali Číne zodpovednosť za kybernetický útok na systémy parlamentu a trojica najväčších politických strán pred voľbami v roku 2018. Peking vtedy vinu odmietol a Austrália sa podľa informácií Reuters rozhodla identitu útočníkov nezverejniť, aby ochránila obchodné vzťahy s Čínou.

Senátor Rex Patrick z malej centristickej strany CA dnes v reakcii na Burgessovu správu vyzval vládu, aby označila Čínu za krajinu, ktorá sa snaží najviac miešať do austrálskych záležitosťou. „Je takmer isté, že za radom prípadov zahraničného zasahovania je Čína. A my by sme ich mali konfrontovať, tak ako to robia Kanaďania, Američania a Česi,“ uviedol. Minister vnútra Peter Dutton, pod ktorého rezort ASIO spadá, ale Patrickovu výzvu podľa AP odmietol a vyhlásil, že Austrália čelí hrozbe na viacero frontoch. „Nehovoríme len o Číne. Hovoríme o Rusku, Iráne a ďalších,“ povedal.

Spojené štáty v prípade Číny upozorňujú na nebezpečenstvo využitia technológií čínskych spoločností, okrem iného firmy Huawei, pri budovaní mobilných sietí piatej generácie (5G). Podľa USA je možné, že Peking do týchto sietí vďaka vplyvu na čínske spoločnosti získa prístup. Pred výrobky firmy Huawei varoval aj český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).