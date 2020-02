Londýn hrozí tvrdým rozchodom s EÚ

Londýn ešte pred ich pondelkovým začiatkom pohrozil, že od leta sa v krajnom prípade začne pripravovať na možnosť, že nijaká dohoda nebude. V praxi by to znamenalo tvrdý brexit bez dohody od januára budúceho roka. Hovorkyňa Európskej komisie túto možnosť nekomentovala, s tým, že je predčasné špekulovať o výsledku rokovaní.

Británia, tak ako predtým avizovala, chce mať s EÚ podobnú dohodu, akú uzavrel Brusel s Kanadou. EÚ však vzhľadom na geografickú blízkosť a terajšiu veľkú obchodnú výmenu s Britániou navrhuje dohodu s nulovými clami a kvótami, ale bude chcieť, aby Británia dodržiavala pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž, pracovné podmienky, dane a ochranu životného prostredia.

Štandardy EÚ, spôsob ich kontroly či riešenie prípadných sporov pri vzájomnej obchodnej výmene budú jedným z horúcich zemiakov pri rokovaniach. Vláda Borisa Johnsona sa totiž odmieta zaviazať k plneniu pravidiel EÚ a prípadnému riešeniu sporov cez Súdny dvor EÚ.

Tvrdým orieškom pri rokovaniach bude aj oblasť rybolovu a prístup lodí z EÚ do britských vôd. Británia včera avizovala, že návrh EÚ na pokračovanie recipročného prístupu odmieta, rybolov podľa Londýna nemá byť súčasťou obchodnej dohody. S pobrežnými štátmi chce každoročne uzatvárať rámcové dohody o prístupe do vôd, celkovom odlove a jeho rozdelení. Naopak, v budúcej obchodnej dohode chce mať zahrnutú oblasť finančných služieb. Udržanie si prístupu na trh EÚ v tejto oblasti je pre Londýn dôležité.

Proeurópska opozícia v britskom parlamente však zostala zaskočená aj z niektorých ďalších bodov plánu vlády pre chystané rokovania s EÚ. Na rozdiel od predchádzajúcich sľubov totiž Johnsonova vláda avizuje, že Británia možno nebude zapojená ani do programu študentských výmen Erasmus. Londýn podľa zverejneného dokumentu „zváži možnosť účasti v Erasme na časovo obmedzenej báze“. „Pre mladých ľudí to bude katastrofa. Johnson nám hovoril, že program Erasmus nie je ohrozený, a teraz ukáže, že Británia je jednou nohou vonku. Tieto návrhy ukazujú, že brexit znamená ísť sám,“ komentovala to Layla Moranová, poslankyňa za liberálnych demokratov.

Podobne je to v oblasti justičnej spolupráce. Britská vláda podľa dokumentu nechce zostať súčasťou mechanizmu európskeho zatykača a chce ho nahradiť dohodou o rýchlom vydávaní obvinených z trestných činov.

Nejde však len o európsky zatykač. „Nové návrhy vlády pre bezpečnostnú spoluprácu s EÚ sú mimoriadne znepokojujúce. Dnešné oznámenie ukázalo, že Británia sa nebude snažiť o nejaký prístup do životne dôležitých databáz EÚ a k bezpečnostným nástrojom, a to aj napriek vlastným analýzam, ktoré opakovane uviedli, že neúčasť na týchto nástrojoch by znamenala škodlivé dôsledky pre bezpečnosť,“ vyhlásila labouristická poslankyňa Yvette Cooperová. „Je zarážajúce, keď vláda tvrdí, že nové plány vlády urobia krajinu bezpečnejšou, keď nám policajní predstavitelia a bezpečnostní analytici stále hovoria, že opak je pravdou,“ dodala.

Zverejnený mandát na rokovania s EÚ, ktorý si schválila britská vláda, môže byť súčasťou taktiky pred začiatkom rokovaní. Hovorkyňa Európskej komisie ho včera nechcela komentovať. Viaceré médiá však upozorňujú, že plány Londýna sú v rozpore s nezáväznou politickou deklaráciou o budúcich vzťahoch, ktorú Británia a EÚ prijali spolu s rozvodovou zmluvou. Naznačil to aj hlavný vyjednávač za EÚ Michel Barnier, keď na twitteri napísal: „My sa budeme držať všetkých našich predchádzajúcich záväzkov z politickej deklarácie. Chceme ambiciózne a férové partnerstvo,“ napísal.

Na vyrokovanie dohody je len pár mesiacov. Teoreticky sa o obchodnej dohode a ďalších zmluvách, ktoré sa budú týkať aj bezpečnosti, môže rokovať aj dlhšie – prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembrom, môže byť najviac o dva roky predĺžené. Johnsonova vláda však aj včera zopakovala, že o predĺženie sa určite nebude usilovať. O predĺžení by sa malo rozhodnúť koncom júna. Podľa Johnsonovej vlády by do konca júna mohol byť „hrubý náčrt dohody“, ktorý sa do septembra sfinalizuje. Ak to do júna nebude, Londýn tvrdí, že zváži, či rokovania opustí a sústredí sa na prípravu rozchodu s EÚ bez obchodnej dohody.