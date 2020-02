Námestie Borisa Nemcova. Ruská ambasáda mení adresu

Na premenovaní doterajšieho námestia Pod gaštanmi, priamo pod oknami ruskej ambasády, sa zúčastnili predstavitelia hlavného mesta, viacerí českí politici i veľvyslanec Ukrajiny. Slávnostné odhalenie tabuľky s novým názvom, o ktoré sa spoločne postarali primátor Zdeněk Hřib s Nemcovovou dcérou Žannou, sledovali desiatky ľudí, ktorí mali so sebou transparent s podobizňou Nemcova a vlajky Európskej únie. Ruský veľvyslanec, ktorý tiež dostal pozvanie, na ceremóniu neprišiel.

Pražský primátor Zdeněk Hřib a Nemcovova dcéra Žanna slávnostne odhalili tabuľku s nápisom Námestie Borisa Nemcova. Autor: SITA/AP

"Ďakujem všetkým, ktorí súhlasili s premenovaním, ale aj tým, ktorým sa to nepáči,“ reagovala Žanna Nemcovová na potlesk, ktorý sa miešal so sporadickými protestnými výkrikmi. "Pretože to je tá správna demokracia, keď je počuť všetky názory. Nech sú hocijaké,“ dodala v Nemecku žijúca spoluzakladateľka Nadácie Borisa Nemcova za slobodu, ktorá donedávna pracovala ako reportérka Deutsche Welle. Nemcovová sa v Prahe zastavila cestou do Moskvy, kde sa mieni v sobotu zúčastniť na pochode organizovanom na pamiatku jej otca. V Petrohrade, kde si ľudia tiež chceli pripomenúť piate výročie atentátu na Nemcova, úrady spomienkové podujatie nepovolili.

Zmenu názvu námestia poslanci pražského zastupiteľstva schválili začiatkom tohto týždňa. Zároveň rozhodli o tom, že neďaleká promenáda v Stromovke ponesie meno po zavraždenej ruskej novinárke Anne Politkovskej. Legendárnu reportérku Novej gazety, ktorá sa preslávila článkami o porušovaní ľudských práv v Rusku a osobitne v Čečensku, zastrelili pred takmer štrnástimi rokmi nájomní vrahovia. Čečenských vykonávateľov vraždy Politkovskej i Nemcova poslali súdy na dlhé roky za mreže. V oboch prípadoch však objednávatelia atentátov zostali dodnes nepotrestaní a neodhalení.

Praha sa stala už štvrtou metropolou, ktorá takto zvečnila meno Borisa Nemcova. Pred dvoma rokmi po ňom vo Washingtone pomenovali námestie pred ruským veľvyslanectvom. O niekoľko mesiacov neskôr nasledoval príklad hlavného mesta USA litovský Vilnius. A vlani sa Park Borisa Nemcova objavil pri ruskej ambasáde v Kyjeve.

Podľa primátora Hřiba má ísť o politické gesto voči Rusku a vyjadrenie solidarity s tamojšou opozíciou a hnutím za ľudské práva. Radnica svoj súhlas s premenovaním námestia v pražskom Bubenči, kvôli ktorému si nik s výnimkou ruských diplomatov nemusí meniť adresu, lebo priestor je inak neobývaný, zdôvodnila žiadosťou občanov. Iniciátor petície Petr Kutílek konštatoval, že aktivistov k tomu viedlo presvedčenie, že Česko má aktívne vystupovať na obranu ľudských životov, práv a demokracie vo svete. "Ak to nerobí dosť jasne vláda, malo by to robiť naše hlavné mesto,“ citoval Kutílka portál Deník.cz.

Pražský hrad má na toto gesto iný pohľad. "Ide jednoznačne o politický krok,“ tlmočil stanovisko prezidenta Miloša Zemana jeho hovorca Jiří Ovčáček. "Klasický prejav malej ušpinenej čecháčkovskej snahy niekomu to naložiť a byť pri tom schovaný za bukom,“ dodal.

Kremeľ na rozhodnutie pražskej radnice reagoval bez zbytočnej hystérie. Dmitrij Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina, len lakonicky poznamenal, že názvy verejných priestranstiev sú v kompetencii miestnych úradov. "My by sme, samozrejme, dali prednosť tomu, aby mestské úrady Prahy zároveň nezabúdali na Červenú armádu a na červenoarmejcov, ktorí obetovali životy, aby toto mesto oslobodili od nacistov, od fašistov,“ citovala Peskova agentúra TASS.