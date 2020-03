KĽDR podľa Južnej Kórei vypálila nad Japonské more dva neznáme projektily

Severná Kórea vypálila nad Japonské more najmenej dva neidentifikované projektily. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informoval juhokórejský Zbor náčelníkov štábov (JCS).

Projektily boli vystrelené v pondelok popoludní (miestneho času) z oblastí neďaleko mesta Wonsan na východnom pobreží. Ďalšie podrobnosti vrátane typu projektilov, dĺžky letu a jeho výšky neboli okamžite k dispozícii.

JCS ubezpečil, že juhokórejská „armáda monitoruje situáciu“ a je v pohotovosti.

AFP pripomenula, že je to prvá takáto vojenská akcia od 28. novembra 2019 a súčasne aj prvá odvtedy, ako KĽDR na začiatku tohto roku varovala pred svojou „novou strategickou zbraňou“.

Severokórejský vodca Kim Čong-un totiž vo svojom novoročnom posolstve avizoval, že plánuje čoskoro predstaviť novú „strategickú zbraň“.

Odborníci tvrdia, že ňou môže byť pokročilý typ medzikontinentálnej balistickej rakety alebo z ponorky odpálená balistická raketa.

Kim vo svojom prejave oznámil aj to, že Severná Kórea ukončila pozastavenie testov jadrových zbraní a medzikontinen­tálnych balistických rakiet. Neuviedol však, či s týmito testmi začnú opäť. Politológovia to interpretovali ako snahu KĽDR zostať otvorená možným rokovaniam so Západom.

Testy zbraní, ktoré KĽDR v nedávnej minulosti uskutočnila, boli vnímané ako pokus vyvinúť tlak na USA, aby urobili ústupky v súvislosti s uviaznutými rokovaniami o severokórejskom jadrovom programe.