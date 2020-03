Prepustite väzňov, inak budeme bojovať, odkazuje Taliban

Predstavitelia radikálneho hnutia Taliban, ktoré v sobotu podpísalo dohodu o prímerí so Spojenými štátmi, sa nezúčastnia na rokovaniach s afganskou vládou, kým nebude splnená jeho požiadavka na prepustenie približne 5000 väzňov. Hnutie zároveň plánuje obnoviť bojové operácie voči vládnym silám. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie hovorcu Talibanu Zabihulláha Mudžahída o tom informovali agentúry Reuters a AFP.

„Ak nebude prepustených našich 5000 väzňov, plus mínus 100 alebo 200, nebudú ani vnútroafganské rokovania,“ uviedol Mudžahíd počas telefonického rozhovoru s Reuters.

Požiadavka na prepustenie 5000 väzňov je súčasťou dohody, ktorú v sobotu v katarskej Dauhe podpísali USA a Taliban. Na základe dokumentu, o ktorom obe strany rokovali viac než rok a pol, by sa mal začať odsun amerických vojakov z Afganistanu.

Na vnútroafganských rozhovoroch, ktoré by sa mohli konať v Osle, by išlo o dohodnutie podmienok trvalého prímeria medzi Talibanom a afganským štátom. Toto prímerie by malo byť následne oznámené spolu s dohodou o politickom časovom pláne pre Afganistan.

Afganský prezident Ašraf Ghaní však v nedeľu pred novinármi vyhlásil, že prepustenie 5000 zajatých príslušníkov Talibanu pred rozhovormi, spomenuté v podpísanej dohode, nie je záväzkom ani prísľubom, aký by mohli dávať USA. Takýto krok podľa neho môže byť súčasťou vnútroafganských rokovaní a ich výsledkom, nie však podmienkou ich začatia.

Okrem toho sa objavili rôzne názory na pokračovanie fázy „obmedzenia násilia“ v Afganistane, ktorého dodržiavania na jeden týždeň bolo podmienkou podpísania dohody USA a Talibanu. Ghaní v nedeľu povedal, že obmedzenie násilia je naďalej platné a cieľom je premeniť ho na prímerie.

Hovorca Talibanu však v pondelok podľa agentúry AFP vyhlásil, že táto fáza „sa skončila“ a hnutie bude voči vláde v Kábule pokračovať vo svojich operáciách. Mudžahíd v tejto súvislosti však zdôraznil, že vzhľadom na dohodu s USA nebudú obnovené „útoky na zahraničné sily“.