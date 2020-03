Víťazom izraelských parlamentných volieb sa podľa exit pollov stal Likud

Podľa projekcií hlavných izraelských televíznych staníc by Likud so svojimi spojencami mohol mať v 120-člennom izraelskom parlamente (Knesete) 60 kresiel, čo je o jedno menej, ako by potreboval na dosiahnutie parlamentnej väčšiny. Vo voľbách strane súčasného premiéra odovzdalo hlasy 37 percent voličov.

Na druhom mieste sa podľa exit pollov so ziskom 32 percent hlasov umiestnila centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Bennym Gancom.

Tretie miesto patrí podľa exit pollov bloku štyroch arabských strán Spoločná kandidátka, ktoré získali 14 percent hlasov voličov.

Pomyselným jazýčkom na váhach by po tretích voľbách v krajine za necelý rok opäť mohla byť formácia Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) exministra obrany Avigdora Liebermana, ktorá odmieta spolupracovať so stranami izraelských Arabov i náboženskými stranami.