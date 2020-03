Nevracajte sa domov. Vyzýva Peking Číňanov žijúcich v zahraničí

Čínski predstavitelia vyzvali v utorok Číňanov žijúcich v zahraničí, aby v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu SARS-CoV-2 necestovali naspäť do vlasti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nových prípadov nákazy koronavírusom totiž v Číne momentálne ubúda a mnohé z nich sú spojené s osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

Ľudia, ktorí napríklad pricestujú do juhočínskej provincie Kuang-tung z krajín, kde je výrazný výskyt nákazy, budú musieť ísť do povinnej 14-dňovej karantény, ako informovali čínske štátne médiá.

Predstavitelia severočínskeho mesta Tan-tung ležiaceho na hraniciach so Severnou Kóreou uviedli, že budú na koronavírus testovať všetkých návštevníkov, ktorí do mesta prišli od 12. februára. Tých, čo prišli po 28. februári, budú testovať v na to vymedzených hoteloch, v ktorých budú môcť prečkať aj karanténu, ak sa u nich nákaza potvrdí.

Vláda v okrese Čching-tchien v juhovýchodnej provincii Če-tiang uviedla, že cestovanie je najľahším spôsobom prenosu infekcie. „Najlepšou formou ochrany“ je, ak ľudia zostanú doma, dodali tamojší predstavitelia. Sedem nových prípadov v tomto okrese zaznamenali u čínskych občanov, ktorí sa vrátili z Talianska. Tí pracovali v reštaurácii v meste Bergamo v najviac zasiahnutom talianskom regióne Lombardsko a boli v kontakte s už predtým infikovanou osobou.

Počet nových denných prípadov nákazy v zahraničí je momentálne vyšší než v Číne. Najviac postihnuté sú Taliansko, Južná Kórea a Irán.

V priebehu pondelka pribudlo v Číne len 125 nových prípadov nákazy, čo je o 77 menej ako deň predtým. Chorobe COVID-19 podľahlo 31 ľudí, o 11 menej ako v nedeľu, informovali v utorok v Pekingu predstavitelia čínskej Národnej zdravotníckej komisie.