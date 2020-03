Exkluzívne: Zeman povedal Kiskovi, že nepozná dejiny

V posledných rokoch vidíme v Európe nárast rôznych podôb extrémizmu, vrátane antisemitizmu, čo sa prejavuje aj na Slovensku v prípade jednej smutnej známej politickej strany. Ako sa na to pozeráte?

Vzostup nenávisti vidím v celej Európe a nielen v nej. Pokúsme sa však oddeliť dve veci. V politickom súboji existujú nálepky. Jednou z nich je extrémizmus alebo populizmus. Som akosi skeptický k týmto nálepkám, lebo čo sa týka populizmu, tak doslova a dopísmena je to vypočutie hlasu ľudu. Ale na druhej strane populistický politik je ten, ktorý vyhlási, že by sme mali mať nulové dane a všetko dostávať zadarmo. Je to extrémny príklad, ale toto je definícia populizmu. Nechcem zasahovať do vnútorných záležitostí akéhokoľvek štátu, vrátane Slovenska, mám svojich starostí dosť. Keby som však mal pomenovať to, čo je skutočne extrémizmus, a nie iba politická nálepka, tak bez uvedenia názvu akejkoľvek politickej strany a akéhokoľvek politika, by som povedal, že adorácia spojenectva s nacistickým Nemeckom alebo súhlas s deportáciami desiatok tisíc spoluobčanov do Auschwitzu. Hovorím tomu neonacizmus. Mal som veľké spory s Andrejom Kiskom, keď bol ešte slovenský prezident.

V akej súvislosti?

Nazýval to fašizmus. Vravel som mu: Andrej, ty nepoznáš dejiny. Fašizmus je špeciálny smer v Taliansku, ktorý nebol antisemitský. Čiže ľudia, o ktorých som sa zmienil, nie sú fašisti, ale neonacisti.

V Česku na rozdiel od Slovenska sa stále nedá platiť eurom. Myslíte si, že zavedenie spoločnej európskej meny by bolo nevýhodné?

Vážim si názor slovenských priateľov, viem, že približne 70 percent Slovákov s eurom súhlasí. Na druhej strane nič nie je jednostranné, treba si uvedomiť, a to som povedal viackrát ako zástanca eura, že musíme najprv zmeniť Európsky stabilizačný mechanizmus. Takým spôsobom, aby českí daňoví poplatníci nesplácali grécke dlhy. Keby k tomu naozaj došlo, usudzujem, že môže byť cesta otvorená. Rád by som pritom poukázal na základné makroekonomické ukazovatele. Zistíte, že eurozóna má horší rast hrubého domáceho produktu a že má vyššiu mieru nezamestnanosti v porovnaní s krajinami, ktoré euro nezaviedli.