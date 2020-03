Brusel vystuží grécku hranicu eurami

Stali sa rukojemníkmi sporu medzi EÚ a Ankarou, keď Turecko prestalo dodržiavať dohodu s EÚ z roku 2016. Predsta­vitelia EÚ sa teraz snažia zabrániť zopakovaniu situácie z roku 2015, Grécko dostane pomoc 700 miliónov eur.

Najvyšší predstavitelia troch inštitúcií EÚ, ktorí sa v utorok vydali na grécko-tureckú hranicu, prisľúbili Aténam pomoc. EÚ sa zároveň snaží Ankaru presvedčiť, aby sa k dodržiavaniu dohody vrátila.

Grécko, ktoré na hranice nasadilo políciu a armádu, označuje konanie Ankary za vydieranie, ktorým chce získať viac peňazí od EÚ. Od víkendu grécka polícia a armáda slzotvorným plynom a vodnými delami zabránila približne 24-tisíc ľuďom v prechode hraníc a zatkla takmer 200 utečencov. „Grécko sa nedá vydierať,“ vyhlásil včera grécky premiér Kyriakos Mitsotakis s odkazom na tlak Ankary, ktorá sa podľa neho snaží prinútiť EÚ k ďalšej finančnej pomoci. „Ide o očividný pokus Turecka využiť zúfalých ľudí na podporu svojej geopolitickej agendy a odvrátiť pozornosť od hroznej situácie v Sýrii,“ dodal.

700 miliónov Aténam

Európska komisia uvoľní Grécku na zvládanie situácie na hraniciach 700 miliónov eur. „Situácia na našich hraniciach nie je problém, ktorý by malo riešiť len Grécko, je to zodpovednosť Európy ako celku,“ povedala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá včera prišla do Grécka spolu so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom a šéfom europarlamentu Davidom Sassolim.

O situácii budú dnes rokovať ministri vnútra štátov EÚ. Niektoré štáty zvažujú v prípade potreby možnosť vyslania svojich policajtov, v Nemecku sa diskutuje o tom, že časť utečencov by si mali prerozdeliť členské štáty. Navrhujú to sociálni demokrati z SPD, zástupcovia kresťanských demokratov z CDU to odmietajú.

Miliarda Ankare?

EÚ zároveň rokuje s Ankarou. Do Turecka včera vycestoval šéf európskej diplomacie Josep Borrell, predtým rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom bulharský premiér Bojko Borisov. Ten sa podľa servera Euractiv snažil dohodnúť na piatok stretnutie Erdogana, Mitsotakisa, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča, ktorého krajina teraz predsedá Rade EÚ. Erdogan však podľa Borisova odmietol sedieť pri jednom stole s gréckym premiérom. Erdogan po stretnutí s Borisovom podľa agentúry Reuters tiež vyhlásil, že odmietol ďalšiu miliardu eur, ktorú mu údajne ponúkla EÚ. „Povedali nám: pošleme vám miliardu eur. Koho sa snažíte oklamať? Už tieto peniaze nechceme,“ povedal Erdogan.

Erdogana pre jeho nátlak na EÚ kritizoval aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý tiež vyzval štáty EÚ, aby sa postavili za Grécko. „Je to organizované. Erdogan tých ľudí používa ako zbraň na nátlak na EÚ,“ vyhlásil Kurz.

V Turecku sú pre vojnu v Sýrii takmer štyri milióny utečencov. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu do soboty večera prišlo v Turecku ku gréckej hranici najmenej 13-tisíc utečencov. Podľa tureckej vlády ich je tam vyše 130-tisíc, ale Atény obviňujú Ankaru z klamstva, ktoré je súčasťou kampane.

Utečenecká dráma má už ďalšie obete. V pondelok zomrel v Egejskom mori sýrsky chlapec, keď sa prevrhol čln, v ktorom bol s ďalšími 47 utečencami.

Medzi Gréckom a Tureckom pokračuje tiež propagandistická vojna. Turecko bez akýchkoľvek dôkazov obvinilo gréckych vojakov, že zastrelili troch migrantov, čo Atény popierajú. „Keď niekto používa ľudí ako baranidlo, vyrába falošné správy, aby ich zavádzalo, a systematicky porušuje suverenitu a suverénne práva susedných krajín, nemá čo ukazovať prstom na kohokoľvek,“ dodalo grécke ministerstvo zahraničných vecí.