Zostali dvaja. Kto vyzve Trumpa?

Po volebnom superutorku v demokratických primárkach je takmer jasné, že populistického miliardára vyzve buď vermontský senátor Bernie Sanders alebo bývalý viceprezident Joe Biden. Ten pritom ešte pred pár dňami balansoval nad priepasťou porážky.

Bývalý viceprezident Joe Biden (vľavo) a vermontský senátor Bernie Sanders sú favoritmi na zisk demokratickej prezidentskej nominácie. Autor: SITA/AP

Bidenov superutorok

Biden bol dlhodobo v celoštátnych prieskumoch favoritom demokratických primárok. Ale nedarilo sa mu ani v Iowe, ani v New Hampshire a aj v Nevade ho porazil Sanders. No Bidena zachránili sobotné primárky v Južnej Karolíne. S prehľadom ich vyhral, keď sa k nemu jasne priklonili afroamerickí voliči, čo je pre demokratov mimoriadne dôležitá skupina podporovateľov.

Po tomto úspechu sa k Bidenovi pridali viacerí bývalí súperi z primárok. Skonsolidovali tak okolo viceprezidenta skôr centristický tábor voličov, pre ktorých je ľavicovo naladený Sanders menej prijateľný. S vetrom vo volebných plachtách z Južnej Karolíny Biden mimoriadne úspešne preplával superutorkom. Demokrati počas neho absolvovali primárky v 14 štátov USA a na Americkej Samoe. Podľa neoficiálnych výsledkov Biden vyhral minimálne v deviatich štátoch. Sanders však pre seba dokázal získať Kaliforniu, čo by mohlo znamenať, že si udrží náskok z počte získaných delegátov.

"Milí moji, vyzerá to mimoriadne skvele. Pre tých, ktorých zrazili k zemi, odpísali a ponechali osudu, toto je vaša kampaň. Len pred niekoľkými dňami médiá a komentátori o nej hovorili, že je mŕtva! Som tu, aby som vám oznámil, že sme mimoriadne živí. A nemajte žiadne pochybnosti o tom, že táto kampaň prinúti Trumpa, aby sa zbalil,“ vyhlásil podľa televízie CNN Biden na stretnutí so svojimi podporovateľmi v Los Angeles.

Sanders však rovnako srší optimizmom. "S absolútnou istotou vám hovorím, že získame demokratickú nomináciu a porazíme najnebezpečnejšieho prezidenta v histórii tejto krajiny,“ povedal senátor na stretnutí s voličmi vo Vermonte.

"V priebehu posledného týždňa sa bývalému viceprezidentovi Bidenovi podarilo získať podporu centristických voličov. Stal sa hlavným oponentom Sandera. Vermontský senátor je progresívnejší a sám sa identifikuje ako demokratický socialista. Keď Biden dokáže ďalej rozširovať svoju podporu a presvedčí ľudí, že by bol lepším protikandidátom Trumpa, politicky sa ešte posilní. Najmä preto, že môže pomôcť demokratickým kandidátom do Senátu a Snemovne reprezentantov,“ reagoval pre Pravdu Robert Schmuhl, expert na americký prezidentský systém z Notredamskej univerzity v Indiane.

Podľa odborníka má Sanders veľmi lojálne jadro stúpencov. "Mnohí demokrati sa však obávajú, že má príliš extrémne názory a nedokáže vyhrať v celoštátnych voľbách. Veď ani nebol členom Demokratickej strany. Označuje sa za nezávislého,“ pripomenul Schmuhl.

Sandersovo sklamanie

Napriek silným slovám v Sandersovom tábore po superutorku vládne isté sklamanie. Vermontský senátor mal totiž primárky naozaj dobre rozbehnuté. Časť Sandersových stúpencov sa sťažuje, že viacerí exkandidáti podporili Bidena. K bývalému viceprezidentovi sa pridali napríklad Pete Buttigieg, Amy Klobucharová či Beto O'Rourke. Pre niektorých Sandersových podporovateľov je to vraj dôkaz puču elít Demokratickej strany. Faktom však je, že vermontský senátor naozaj drvivú väčšinu svojej kariéry nebol demokratom. Priamo sa k nim Sanders prihlásil, keď v roku 2016 bojoval o nomináciu v strane s Hillary Clintonovou a potom opäť v roku 2019. Preto, aby opäť mohol byť súčasťou demokratických primárok.

Superutorok definitívne pochoval šance newyorského miliardára Mikea Bloomberga. Do kampane investoval z vlastného vrecka viac ako 500 miliónov dolárov. Počas superutorka mu to prinieslo víťazstvo len v Americkej Samoe. Včera z boja odstúpil a podporil Bidena.

V hre o nomináciu oficiálne zostávajú ešte senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová a členka Snemovne reprezentantov z Havaja Tulsi Gabbardová. Pre Warrenovú však bol superutorok obrovským sklamaním. Pred niekoľkými mesiacmi patrila k favoritom primárok, a teraz nedokázala zvíťaziť ani vo vlastnom štáte. Čo sa týka Gabbardovej, asi nikto už netuší, o čo konkrétne sa ešte snaží.

Podľa väčšiny celoštátnych prieskumov majú Sanders aj Biden slušnú šancu poraziť súčasného šéfa Bieleho domu. Demokrati oficiálne vyberú súpera pre Trumpa na konvente v júli. Nominant strany potrebuje získať minimálne 1 991 delegátov. Je však možné, že sa to v primárkach nepodarí ani Bidenovi, ani Sandersovi. V tom prípade by prichádzala do úvahy dohoda medzi kandidátmi alebo viaceré kolá hlasovania.

"Biden je momentálne miernym favoritom. Jeho výkon počas superutorka naznačuje, že k sebe dokáže prilákať širšiu koalíciu voličov ako Sanders. No na druhej strane – primárky sa stále neskončili. Sanders má stále čas, aby Bidena dobehol,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie Jeffrey Berry z Tuftsovej univerzity v Massachusetts.