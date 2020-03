Počet nakazených koronavírusom sa v Južnej Kórei zvýšil na 6284

Nový koronavírus SARS-CoV-2 si v Južnej Kórei podľa Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) vyžiadal doteraz 42 obetí – išlo prevažne o starších pacientov, ktorí sa už liečili aj na iné ochorenia.

Približne 60 percent potvrdených prípadov v krajine sa spája s náboženským hnutím Sinčchondži v meste Tegu a jeho okolí. Vírus sa v kostoloch tohto kresťanského hnutia, ktoré sa často označuje za sektu, začal šíriť po tom, ako sa na bohoslužbách zúčastňovala infikovaná 61-ročná žena, a to ešte predtým, než u nej vírus potvrdili.

Z 518 nových prípadov bolo v Tegu nahlásených 367 a v Severnom Kjongsangu 123. Dva prípady nahlásilo i hlavné mesto Soul a ďalšie prípady oznámili aj iné tamojšie provincie a mestá.

Čína hlási 30 ďalších úmrtí na koronavírus a 143 nových prípadov nákazy

Čína v piatok ohlásila 30 nových úmrtí na koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že 29 z nich bolo zaznamenaných v najviac postihnutej provincii Chu-pej a jedna osoba zomrela v ostrovnej provincii Chaj-nan.

Celkovo prišlo o život v súvislosti s koronavírusom v Číne doteraz 3042 osôb, uviedla čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC), ktorej údaje citovala agentúra AFP.

Počet nakazených v Číne sa do piatku zvýšil o 143 a dosiahol tak už 80.552.

Hoci krajina v boji proti šíreniu nákazy množstvo zaviedla opatrení, aktuálne narastá počet prípadov nakazených ľudí prichádzajúcich do Číny zo zahraničia. Tých je momentálne 36, pričom ich od štvrtku pribudlo 16, dodala NHC.

Viac ako 53-tisíc ľudí sa už z ochorenia COVID-19 podľa oficiálnych údajov vyliečilo a boli prepustení z nemocníc.

Hoci je v Číne stále najviac úmrtí aj nakazených, počet infikovaných rýchlejšie narastá v zahraničí – najviac postihnutými krajinami sú Južná Kórea, Irán a Taliansko.

Bhután oznámil prvý prípad nákazy, je ním americký turista

Prvý prípad nákazy novým koronavírusom bol zaznamenaný v izolovanom himalájskom kráľovstve Bhután. Na vírus bol v krajine pozitívne testovaný americký turista, informoval v piatok na Facebooku tamojší predseda vlády Lotaj Čering, píše agentúra AFP.

Američan vo veku 76 rokov pricestoval do Bhutánu z Indie 2. marca a 5. marca ho prijali do nemocnice s horúčkou. Výsledky testov potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Nemenovaný pacient odletel z Washingtonu 10. februára a od 21. februára do 1. marca sa nachádzal Indii.

Zdravotnícki predstavitelia uviedli, že vystopovali približne 90 ľudí, ktorí boli s infikovaným mužom v kontakte. Boli medzi nimi aj mužova 59-ročná partnerka, vodič a turistický sprievodca. Včetci boli umiestnení do karantény a aktuálne nejavia žiadne príznaky ochorenia Covid-19. V karanténe je aj osem indických občanov, ktorí cestovali s nakazeným mužom do Bhutánu v tom istom lietadle.

Vláda Bhutánu po potvrdení prípadu v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy na dva týždne okamžite zatvorila hranice pre návštevníkov zo zahraničia. Od piatku budú na dva týždne zatvorené aj školy v troch oblastiach vrátanie hlavného mesta Thimphu.