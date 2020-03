Európsky parlament zrušil zasadnutie v Štrasburgu

Pre šíriacu sa epidémiu koronavírusu preloží Európsky parlament svoje budúcotýždňové plenárne zasadnutie zo Štrasburgu do Bruselu. Predseda parlamentu David Sassoli zdôvodnil toto rozhodnutie vývojom situácie vo Francúzsku.

Zdravotná služba europarlamentu Sassoliho v správe informovala o „výrazne vyšších zdravotných rizikách“ v prípade, že by sa najbližšie zasadnutie uskutočnilo v Štrasburgu. Z tohto dôvodu sa presunie do belgickej metropoly. Ako dodal, so svojím rozhodnutím už oboznámil francúzske úrady a poďakoval im za spoluprácu v uplynulých dňoch.

Európsky parlament má sídlo v Štrasburgu, kde sa konajú mesačné plenárne zasadnutia. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli.

Francúzsko zatiaľ potvrdilo 420 prípadov nákazy novým vírusom, ako aj šesť úmrtí. Francúzska vláda pre novú epidémiu už zrušila podujatia s viac než 5 000 účastníkmi a prikázala zatvoriť desiatky škôl.

Celosvetovo sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už takmer 98-tisíc ľudí a podľahlo mu vyše 3 300 osôb, prevažná väčšina v Číne.