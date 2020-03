Toaletný papier je v ére koronavírusu nad zlato. Ľudia vykupujú obchody

Vo svete každý deň pribúdajú nové prípady ochorenia na nový koronavírus. Ich počet rastie geometrickým radom, a to vyvoláva strach. Výsledkom je panika a nákupný ošiaľ. Ľudia po celom svete skupujú základné potraviny a hygienické produkty. V niektorých ázijských krajinách a v Austrálii sa nedostatkovým tovarom číslo jedna stal toaletný papier.

Vo veľkých obchodoch v Austrálii obmedzili jeho predaj na jedno balenie na osobu. V Japonsku sú na verejných toaletách rolky priviazané k stene reťazami. V Hongkongu ozbrojení lupiči prepadli supermarket práve v čase, keď tam vykladali nové dodávky toaletného papiera. Z toaletného papiera sa tak prekvapujúco stal najžiadanejší to­var.

Aj ďalšie trvanlivé výrobky, vhodné na „budovanie zásob“, vrátane dezinfekčných prostriedkov, vreckoviek či potravín, ako sú ryža a cestoviny, patria medzi tzv. top nákupné položky. Ale obyčajný toaletný papier pred nimi s náskokom vedie. Obrázky prázdnych regálov zaplavili sociálne siete.

Psychológovia tvrdia, že hromadenie je prirodzená reakcia ľudí v čase veľkých obáv a úzkosti. Túžba zabezpečiť si dostatočné zásoby základných produktov, a to vrátane toaletného papiera, tak pre nich nie je príliš veľkým prekvapením.

Fotografie preplnených nákupných vozíkov a prázdnych regálov tento týždeň ovládli aj titulné strany novín a časopisov v mnohých krajinách Ázie. V Austrálii musela spory v obchodoch urovnávať polícia a časopis NT News mal v najnovšom výtlačku osem prázdnych strán s odkazom, že prináša ľuďom len to, čo chcú.

„Bol to zlý a divoký týždeň. Všetci s údivom sledujeme, čo sa deje,“ povedal Simon Griffiths, spoluzakladateľ sociálneho podniku Who Gives A Crap, ktorý predáva recyklovaný toaletný papier a polovicu zisku dáva na charitatívne účely. Spoločnosť musela v stredu (4. 3.) zastaviť predaj aj nové objednávky, keďže jej odbyt v predchádzajúcom dni vyskočil o 1100 %.

V Japonsku spustilo ministerstvo hospodárstva reklamnú kampaň na upokojenie situácie. Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter začalo na dennej báze zverejňovať fotografie z vykladania nových dodávok toaletného papiera v obchodoch. „Chceli sme poslať spotrebiteľom správu, aby pochopili, že zásoby prichádzajú,“ uviedol hovorca ministerstva Jasušhi Nozawa.

Nie je to prvýkrát, čo Japonsko podľahlo horúčke „toaletného papiera“. Počas globálnej ropnej krízy v roku 1973 sa v niektorých obchodoch vyskytli dokonca násilnosti, keď sa ľudia snažili zásobiť sa týmto produktom. Podľa odborníkov v dnešných časoch zohrávajú hlavnú úlohu pri šírení nákupnej paniky sociálne médiá.

Japonská sieť supermarketov Aeon sa po náročnom týždni uchýlila k tomu, že na vybraných a najviditeľnejších miestach naskladala 12-kusové balenia toaletného papiera do veľkých „veží“, aby upokojila zákazníkov a ukázala im, že ho má dosť pre všetkých.