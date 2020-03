Princ Andrew má v kauze Epstein právničku, ktorá zastupovala Pinocheta

Patriť k nemu bude napríklad popredná expertka na vyhosťovacie právo Clare Montgomeryová, ktorá už zastupovala aj bývalého čilského diktátora Augusta Pinocheta, informoval v sobotu britský denník The Telegraph. Podľa jeho údajov Montgomeryová na princovom prípade spolupracuje tiež s právnikom Garym Bloxsomeom, ktorý obhajoval britských vojakov obvinených z vojnových zločinov. Buckinghamský palác tieto správy nekomentoval.

Americká justícia chce princa vypočúvať ako svedka v kauze sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat, on sám obvinený nie je. Andrew sa však pod ťarchou škandálu medzičasom vzdal svojich oficiálnych povinností. Princ odmietol podozrenia, že by sa podieľal na Epsteinových zločinoch a opakovane tiež poprel, že by vedel o kriminálnom správaní svojho niekdajšieho priateľa.

Americký finančník sa v auguste obesil vo svojej cele. Epstein mal byť podľa obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a mal celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkať „služby“ prostitútok, vrátane neplnoletých. Podľa jednej z nich mal byť medzi týmito celebritami aj princ Andrew.