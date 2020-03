Novinárka z Milána: Snažíme sa pochopiť, ako budeme fungovať

"Atmosféra bola ráno v Miláne pokojná. Keď som išla do práce, v uliciach som stretla len veľmi málo ľudí. Väčšinou staré panie so psami. Áno, obyvatelia sa trocha sťažujú na to, čo sa deje. No nie nejako masívne. Reakcie sú skôr: O.K., poďme na to,“ povedala pre Pravdu z Milána v telefonickom rozhovore novinárka denníka Corriere della Sera Maria Serena Nataleová.

Opísala situáciu v súvislosti s koronavírusom a vládnymi opatreniami proti šíreniu nákazy.

Čo sa deje v Miláne?

Samozrejme, je to mimoriadna, krízová situácia. Ale život aj tak beží ďalej. Stále sa pokúšame pochopiť, ako budú všetky opatrenia, ktoré vláda ohlásila, presne fungovať. Nikto nečakal, že k tomu dôjde, bolo to veľké prekvapenie. Myslím si však, že ľudia si uvedomujú, že teraz je potrebné zachovať pokoj a byť zodpovedný.

Maria Serena Nataleová

Vravíte, že vládny zásah bol prekvapením. Ako ho hodnotíte?

Predpokladám, že vláda takto vysiela odkaz. Je to reakcia na to, že nie všetci sa správali tak, ako sa mali. Situácia sa líši, keď porovnáte dianie v odľahlejších oblastiach napríklad s centrom Milána. V meste tiež vidíte menej turistov a miestnych obyvateľov. Ale mladí ľudia stále chodili do reštaurácií a barov. Vláda chce, aby sa rešpektovali všetky pravidlá. Dúfam, že každý teraz pochopí tento odkaz. Myslím si to.

Zdržiavate sa doma?

Teraz som v redakcii (v nedeľu dopoludnia, pozn. red.). Samozrejme, snažíme sa obmedziť počet ľudí, ktorí prichádzajú do práce. Viacerí budú robiť z domu. Ale v zásade si myslím, že práca v novinách bude normálne pokračovať. Dodržiavame pravidlá, čo sa týka osobného kontaktu, zostávame od seba vzdialení aspoň na jeden meter. Je to aj trocha zábavné. V sobotu sme mali redakčnú poradu a ľudia sedeli v rohoch. Chceli by sme zostať v dobrej nálade a myslieť pozitívne, ale vieme, že je to veľmi vážny moment.

Zasiahla nákaza vašu rodinu, blízkych?

Sú v poriadku. Mám rodinu v južnom Taliansku. Príbuzní sa boja. Keď počuli o vládnych opatreniach, volali mi. Pýtali sa: Panebože, čo sa deje, musíš zostať v Miláne a nemôžeš sa pohnúť? Ale beriem to tak, že je to nevyhnuté. Malo by to trvať len do začiatku apríla.

Sťažujú sa ľudia na prijaté opatrenia napríklad cez sociálne médiá?

Videli sme, ako sa na sociálnych médiách šíri video, ako sa ľudia snažili nastúpiť do vlaku, ktorým sa chceli dostať z Milána ešte predtým, ako začnú platiť opatrenia. Mysleli sme si, že to bude už v sobotu. Nebolo to však také dramatické. Do vlaku išli najmä mladí ľudia. Viacerí si očividne povedali, že je dobré odísť ešte pred vyhlásením karantény. Ale atmosféra bola ráno v Miláne pokojná. Keď som išla do práce, v uliciach som stretla len veľmi málo ľudí. Väčšinou staré panie so psami. Áno, ľudia sa trocha sťažujú na to, čo sa deje. No nie nejako masívne. Reakcia sú skôr: O.¤K., poďme na to.

Ako Taliani reagujú na to, že COVID-19 si, bohužiaľ, vyžiadal tak veľa obetí v krajine?

Je to nečakané. Zdravotnícky systém čelí veľkému tlaku. Vážne chorí ľudia si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Máme veľmi dobrý zdravotnícky systém. Ale, samozrejme, počet miest pre vážne chorých pacientov je obmedzený. Zdravotnícky personál musí prijímať špeciálne opatrenia. Je to pre všetkých komplikované.

Sú v obchodoch potraviny a tovar? Nakupujú ľudia v panike?

Objavilo sa to v súvislosti s prvými prípadmi. Mnoho ľudí bežalo do supermarketov, takže sme boli svedkami tejto reakcie. Publikovali sme o tom veľa článkov, v ktorých sme upozorňovali, že problém so zásobami by nemal nastať. Znamená to, že neexistujú dôvody, aby sa ľudia správali neprimerane. Uvidíme, ako to bude teraz vyzerať. Veľké prevádzky majú obmedzené otváracie hodiny. V menších obchodoch sa dá nakupovať a je potrebné rešpektovať pravidlá a správať sa podľa nich. Zatiaľ je to veľmi pokojné. Počkajme na to, čo bude cez pracovný týždeň. Ale aj kolegovia, čo dochádzajú do Milána, hovoria, že áut na ceste bolo menej. Určite sa časť ľudí bude ešte vracať z lyžovačiek. V noci zo soboty na nedeľu nebolo jasné, či sa dá ešte do Lombardska prísť. Viacerí Taliani sa chceli vrátiť domov. Mám kolegov, čo poslali deti do iných oblastí, za starými rodičmi, ale teraz išli za nimi. Nevedeli totiž, či si ich ešte budú môcť vyzdvihnúť, keď do platnosti vstúpia všetky vládne opatrenia.

Ak sa vrátim na začiatok, povedali ste, že sa snažíte pochopiť tieto nariadenia. Vyšle vláda do ulíc bezpečnostné zložky, aby dohliadali na poriadok a vynucovali dodržiavanie týchto opatrení?

Z Lombardska sa nebude len tak dať dostať, iba v prípade vážneho zdravotného či pracovného dôvodu. Nie je celkom jasné, čo všetko budú riešiť bezpečnostné zložky. Samozrejme, očakávame kontroly ľudí, ale dosiaľ sme ich nevideli. Ale predpokladám, že budeme mať takýto systém. Taliansko však nie je Čína. Štát nemôže len tak prikročiť k mimoriadne tvrdým opatreniam. Myslím, že krajina bude hľadať rovnováhu medzi zodpovednosťou jednotlivcov a opatreniami vlády, ktoré bude v nevyhnutých prípadoch potrebné vynucovať. Bude zaujímavé sledovať, ako sa ľudia budú správať.