ONLINE: V Európe pribúda nakazených koronavírusom

8:59 Dve stredné školy uzavreli v pondelok v austrálskom Sydney po tom, ako troch študentov testovali pozitívne na koronavírus. Počet prípadov nakazenia týmto koronavírusom sa tak zvýšil na viac ako 80, informovala agentúra Reuters s tým, že doteraz zomreli traja ľudia.

8:05 Portugalský prezident v súvislosti s koronavírusom zrušil všetky verejné aktivity a zostáva v domácej karanténe. Jeho kancelária o tom informovala s tým, že 71-ročný politik nedávno prijal skupinu študentov zo školy, ktorú následne zatvorili, keďže jednému zo študentov diagnostikovali respiračné ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom.

7:53 Albánsko dnes ohlásilo prvé dva prípady nákazy koronavírusom. Ide o otca so synom, ktorí sa do krajiny Balkánu vrátili z Talianska. Muži vo veku 54 a 28 rokov sa podľa albánskych médií vrátili do krajiny z niekoľkodňového pobytu vo Florencii. Po príchode sa u nich objavili zdravotné komplikácie, kvôli ktorým vyhľadali lekársku starostlivosť. Testy následne preukázali, že sa dvojica nakazila ochorením COVID-19. Stav oboch nakazených je stabilizovaný.

7:30 Počet ľudí nakazených v Česku sa zvýšil na 32 po tom, ako laboratória potvrdili ďalších šesť prípadov nákazy. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha. V karanténe je zatiaľ 1 100 ľudí.

7:10 Približne 60 cudzincov vrátane diplomatov, ktorí strávili niekoľko týždňov v karanténe v Severnej Kórei, bolo v pondelok letecky prevezených do ruského mesta Vladivostok. Severná Kórea držala 380 cudzincov viac než mesiac v karanténe v obavách z toho, že by sa v krajine mohol rozšíriť koronavírus. KĽDR zatiaľ na svojom území nepotvrdila ani jeden prípad nákazy

6:15 V nemocnici Košice-Šaca leží na jednotke ARO muž (86) s vážnymi respiračnými problémami v kritickom stave. Bol v kontakte s človekom, ktorý sa v Benátkach zúčastnil karnevalu. Informoval o tom portál noviny.sk.

5:40 Počet nakazených vírusom v Rakúsku dosiahol počas víkendu 99, v Nemecku je ich viac ako 900. V Česku sa počet zvýšil na 32.

5:00 Čína oznámila 40 nových prípadov nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 a 22 úmrtí. Celkový počet úmrtí v Číne sa tým zvýšil na 3119 a 80 635 ľudí je nakazených. Počty nových úmrtí a prípadov nákazy v Číne postupne klesajú už niekoľko týždňov.

Južná Kórea v pondelok oznámila 248 nových prípadov nákazy a celkový počet nakazených osôb v krajine sa zvýšil na 7382. Nákaze v krajine podľahlo už 51 ľudí. Išlo prevažne o občanov v staršom veku, ktorí mali i ďalšie zdravotné problémy, uviedlo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

Od nedele je v karanténe sever Talianska, úrady izolovali región Lombardsko a 14 provincií v regiónoch Emilia-Romagna, Piemont a Veneto (Benátsko). Toto bezprecedentné opatrenie vyvolal rastúci počet nakazených koronavírusom v Taliansku, ktorý v nedeľu večer stúpol na 7375. Počet mŕtvych bol 366. Karanténa, ktorá obmedzuje, ale úplne nezakazuje pohyb ľudí, sa dotkne približne 16 miliónov obyvateľov, čo je štvrtina talianskej poulácie. Ľudia sa učia, ako s novými opatreniami žiť, povedala pre Pravdu talianska novinárka denníka Corriere della Sera Maria Serena Nataleová.

V štyroch talianskych väzniciach vypukli v nedeľu vzbury proti novým opatreniam, ktoré majú zamedziť šíreniu vírusu. Úrady trestancom zakázali rodinné návštevy. Jeden väzeň zo zariadenia v severotalianskej Modene zomrel, informovali talianske médiá. Jeho smrť je teraz predmetom vyšetrovania.

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol počas víkendu na 109 032, keď bolo od soboty popoludnia zaznamenaných 4129 nových prípadov a 236 nových úmrtí. Počet obetí vírusu, ktorý vyčíňa už v 99 krajinách sveta, sa tak celosvetovo zvýšil na 3595.