Európska únia zvažuje, že prijme až 1500 detí migrantov

Nemecko je podľa AFP pripravené prevziať „primeraný podiel“. „Chceme podporiť Grécko v náročnej humanitárnej situácii v súvislosti s približne 1000 až 1500 deťmi na gréckych ostrovoch,“ uviedla nemecká vláda vo vyhlásení po viac ako sedem hodín trvajúcich rozhovoroch medzi členmi koalície kancelárky Angely Merkelovej.

Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na konci februára oznámila, že už nebude migrantom nachádzajúcim sa momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ.

Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území. Erdoganovmu vyhláseniu predchádzali nálety sýrskej armády na severovýchode Sýrie, pri ktorých zomreli desiatky tureckých vojakov.

Pri turecko-gréckej hranici sa po prezidentovom oznámení začali zhromažďovať tisíce migrantov túžiacich sa dostať do Európy. Grécke bezpečnostné zložky im v nelegálnom prekročení hranice zabraňujú, čím zároveň ochraňujú aj vonkajšie hranice Únie.

Erdogan má v pondelok v Bruseli absolvovať rozhovory s predstaviteľmi E­Ú.

Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílevu utečencov do Európy, a to výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara však už odvtedy viac ráz protestovala, že Európska únia túto dohodu nedodržiava.