ONLINE: Taliansko je ochromené, v Číne sa situácia zlepšuje

7:45 Po zasadnutí krízového štábu mesta Piešťany prijali predstavitelia mesta opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová informovala, že s platnosťou od 11. do 13. marca je vyhlásené riaditeľské voľno a uzavreté školy. Zároveň centrum voľného času ruší všetky verejné športové podujatia a základná umelecká škola ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov. Mesto zrušilo všetky kultúrne, športové a iné hromadné podujatia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou na dobu minimálne dvoch týždňov. Takisto sa zatvorili kultúrne inštitúcie pre verejnosť s platnosťou predbežne na dobu dvoch týždňov.

7:15 Krízový štáb mesta Hlohovec prijal preventívne opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu. Informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová. V tejto súvislosti primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z pozície zriaďovateľa vyzval riaditeľky materských a základných škôl v Hlohovci, aby z preventívnych dôvodov udelili žiakom riaditeľské voľno od utorka do piatka 13. marca.

6:56 V Česku momentálne evidujú už 38 prípadov s nákazou. Posledným potvrdeným je taxikár, ktorý by podľa námestníka českého ministerstva zdravotníctva Romana Prymulu mohol byť zlomovým prípadom. Nemá totiž väzby na ľudí, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali na severe Talianska. „Nevieme, z akého zdroja sa nakazil. Je to človek v Prahe. Je potenciálnym rizikom pre ďalších klientov, ktorých viezol,“ upozornil Prymula. Dodal, že vystopovanie osôb, ktoré taxikár viezol je „v tejto chvíli veľmi ťažké“.

6:40 Test na koronavírus medzičasom podstúpil aj podpredseda českej vlády a minister vnútra Jan Hamáček. Otestovať sa nechal po tom, ako sa minulú stredu zúčastnil na rokovaní ministrov vnútra členských krajín EÚ. Na tejto schôdzke bol totiž prítomný aj človek, ktorý bol v kontakte s nakazenou osobou. Výskyt vírusu u Hamáčka test nepotvrdil. Hamáček sa o človeku, ktorý mohol byť nakazený a ktorého identitu odmietol zverejniť, dopočul vo štvrtok dopoludnia, v dôsledku čoho odišiel domov zo zasadnutia Poslaneckej snemovne.

6:23 Mongolsko v utorok ohlásilo prvý prípad nákazy koronavírusom a hneď na to zakázalo – po dobu nasledovných šiestich dní – komukoľvek vchádzať do a opúšťať mongolské mestá. „Hlavné mesto Ulánbátar a všetky provinčné centrá (metropoly) sú do 16. marca v karanténe, aby sa potlačilo šírenie nákazy,“ povedal na tlačovej konferencii po oznámení prvého prípadu podpredseda mongolskej vlády Ulzíšaichan Enchtuvšin. Prvým potvrdeným nakazeným v Mongolsku je zamestnanec francúzskej energetickej spoločnosti, ktorý tam priletel z Moskvy.

6:10 Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do mesta Wu-chan. Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta od vtedy, ako sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu. K prezidentovej nehlásenej návšteve dochádza v čase, keď sa ukazuje, že bezprecedentné karanténne opatrenia sa vyplácajú.

5:50 Lídri Európskej únie budú rokovať o šírení koronavírusu prostredníctvom videokonferencie, skutoční sa v utorok o 17:00. Európske orgány utlmujú svoju činnosť. Prvý prípad nákazy sa objavil aj v centrále NATO v Bruseli.

4:40 Počet pozitívne testovaných ľudí v USA vyskočil už na viac ako 700, informovala CNN. Prezident Trump situáciu okolo koronavírusy vo svojich verejných vyjadreniach zľahčuje a pred niekoľkými dňami, keď mali USA len 15 prípadov nákazy, vyhlásil, že čoskoro bude bilancia na nule. Okrem stoviek nakazených však USA hlásia už aj 26 mŕtvych, väčšinou ľudí v pokročilom veku. Za uzdravených je považovaná iba hŕstka pacientov.

4:15 Taliansko je celé v karanténe, platia prísne opatrenia, ktoré obmedzujú pohyb ľudí po krajine a zakazujú verejné akcie. Taliansko je zo všetkých európskych štátov nákazou zasiahnuté najhoršie, prítomnosť čínskeho vírusu sa tu za posledné týždne potvrdila u viac ako 9000 ľudí. Infekciu neprežilo najmenej 463 pacientov, väčšinou išlo o ľudí vo veku nad 80 rokov. Najviac nakazených aj mŕtvych hlási sever krajiny, koronavírus sa už ale rozšíril do všetkých 20 talianskych regiónov.

4:10 Výskyt nového koronavírusy už potvrdili vo viac ako 100 krajinách a u viac ako 113 000 ľudí. Podľa databázy agentúry AFP je už infekcia v súčte všetkých krajín spojená s úmrtím viac ako 4000 ľudí. U väčšiny nakazených nespôsobí vírus vážne problémy a prejavuje sa iba zvýšenou teplotou alebo kašľom. Hrozbou je najmä pre seniorov a ľudí s už existujúcimi zdravotnými problémami, u ktorých môže COVID-19 viesť napríklad k zápalu pľúc.

4:00 Šírenie koronavírusu v najľudnatejšej krajine sveta Číne sa podľa oficiálnych údajov naďalej spomaľuje. Národná zdravotnícka komisia v utorok oznámila, že úrady v pevninskej Číne po nedeľných 40 evidovali za pondelok iba 19 nových prípadov nákazy. Čínska vláda zároveň ohlásila úmrtia ďalších 17 nakazených, čím celková bilancia narástla na 3136 mŕtvych. Všetky nové obete sú hlásené z veľkomesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je hlavným ohniskom nákazy novým koronavírusom a pridruženého ochorenia označovaného ako COVID-19.