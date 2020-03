Talianska Pandorina skrinka je už otvorená

"V dejinách našej republiky sú to bezprecedentné opatrenia. Je normálne, že sa o nich aj pochybuje a vznikajú otázky. Najlepší spôsob, ako nasmerovať Taliansko na správnu cestu, je však poraziť vírus. Preto musíme najlepšie, ako vieme, zamedziť jeho šíreniu,“ citovala agentúra ANSA talianskeho ministra zahraničných vecí Luigiho Di Maia po prvom opatrení, ktoré dalo do karantény severnú časť Talianska. Nasledovalo jeho rozšírenie na celé Taliansko.

"Musíme zmeniť naše správanie. Opatrenia je potrebné brať vážne a pristupovať k nim zodpovedne. Ak chceme pomôcť našim lekárom a našim hrdinom, ktorí bojujú s koronavírusom, tak musíme na minimum obmedziť šance na nákazu. V prípade, že počet infikovaných bude narastať a 10 percent z nich skončí na jednotkách intenzívnej starostlivosti, tak je možné, že nie všetky tieto zariadenia to zvládnu. Ak sa to dá, zostaňme doma,“ vyzval Talianov Di Maio.

Vynucovanie rozsiahlej karantény v Taliansku však asi nebude úplne jednoduché. Po ohlásení opatrení sa vo viacerých väzniciach vyskytli nepokoje. Odsúdení sa sťažovali, že nemôžu prijímať návštevy. Podľa agentúry ANSA sa vo Foggii podarilo utiecť okolo 20 väzňom. Vážnejšie vzbury sa vyskytli v nápravnovýchov­ných zariadeniach v Ríme, pri Miláne či v Modene. Väzni tam zapaľovali matrace a zaútočili aj na dozorcov. Talianske médiá uviedli, že počas nepokojov zahynulo osem ľudí, z toho šesť v Modene. Ale nie je celkom jasné, smrť koľkých priamo či nepriamo súvisela so vzburami.

Neistota v Taliansku

"Za posledných niekoľko týždňov sme boli svedkami neistoty, ktorá spôsobila niekoľko chybných rozhodnutí. Na niektorých miestach boli ľudia v karanténe, potom neboli a neskôr zase boli. Súčasné opatrenia dávajú zmysel, ale asi prišli dosť neskoro. Dá sa povedať, že vírus sa už rozšíril po celom severnom Taliansku. Ale je to aj preto, že ľudia sa správali veľmi nezodpovedne. Súčasné opatrenia by mali prispieť k spomaleniu šírenia nákazy. Kľúčové však bude správanie ľudí,“ povedal pre Pravdu taliansky bezpečnostný a politický analytik Lorenzo Nannetti.

Podľa neho vláda v Ríme výrazne podcenila komunikáciu o obrovskej karanténe. "Bol to veľký problém, že ešte predtým, ako ju úrady oznámili, dostalo sa to do médií. Výsledkom bol efekt, ako keď počas finančnej krízy vyberajú ľudia peniaze z bánk, a tým v skutočnosti prehlbujú problémy. V tomto prípade sa Taliani snažili dostať zo zóny karantény ešte predtým, ako opatrenia začali platiť. Mnohí ľudia sa zo severu presunuli na juh,“ vysvetlil Nannetti.

Analytik vraví, že taliansky zdravotnícky systém sa musí vyrovnať s veľkým počtom chorých ľudí. "Vláda sa snaží spomaliť nákazu. Zatiaľ systém ako-tak funguje, ale sú to preteky medzi tým, ako rýchlo budeme schopní zvyšovať jeho kapacity, a tým, ako sa bude zvyšovať počet chorých. Týka sa to aj Európy. Nechcem byť príliš pesimistický, ale koronavírus je jednoducho tu. Šíri sa už týždne. Dúfajme, že budeme schopní si s ním poradiť efektívne, ale obávam sa, že sme koronavírusu nevenovali dostatočnú pozornosť. A za to zaplatíme,“ tvrdí Nannetti.

Rýchla reakcia?

"Každá nákaza novým vírusom je ako otvorenie Pandorinej skrinky. Tá je zvyčajne plná nepríjemných prekvapení. A čo unikne, to je už veľmi ťažko dostať naspäť do skrinky,“ reagoval pre Pravdu Benjamin Neuman, profesor biologických vied z Texaskej univerzity.

Odborník pripomína, že žijeme vo svete vírusov, ktoré sú všade okolo nás. Neuman tvrdí, že aj preto si ľudstvo zvyklo na určitý počet chorôb. Je to podľa neho dôvod, prečo bola reakcia na nový koronavírus pomalšia.

"Keby sme žili vo svete, kde nie sú žiadne choroby, každá nová infekcia by bola niečím špeciálnym. Ale keď sa uprostred chrípkovej sezóny objavil nový koronavírus, ktorý má pomerne slabé príznaky a ešte sa aj podobá na chrípku, tak chvíľu trvalo, kým sme si uvedomili, čo hrozí,“ uviedol Neuman.

"Epidemiológovia a pracovníci v zdravotníctve sú v nezávideniahodnej pozícii. Vždy budú v nevýhode. Takmer každý vírus sa musí najprv do istej miery rozšíriť, aby sme ho začali vnímať a prijali proti nemu opatrenia. V tomto kontexte by sme našu pripravenosť nemali merať tým, koľko ohnísk nákazy sa objaví, ale ako rýchlo a efektívne potom vieme reagovať na týchto miestach. Nový koronavírus je veľkou výzvou, lebo sa zdá, že sa šíri oveľa rýchlejšie ako SARS pred 17 rokmi,“ dodal Neuman.