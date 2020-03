Mexičanky protestovali proti násiliu a nešli do práce

Tisíce žien a dievčat v Mexiku nešli v pondelok do práce či do školy, aby sa takto zapojili do štrajku nazvaného Deň bez žien. Tento štrajk sa začal len pár hodín po tom, ako Mexičanky vyšli do ulíc svojich miest, aby protestovali proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré má v Mexiku stúpajúcu tendenciu a príslušným úradom sa ho nedarí zastaviť.