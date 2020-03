Berlín prijme 100 detí migrantov z gréckych táborov

Európski politici sa momentálne snažia dohodnúť, čo robiť s desaťtisícami migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Grécka, keďže Ankara vo februári vyhlásila, že ich už nebude zadržiavať, pripomenula agentúra Reuters.

Členovia koalície nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v pondelok vo vyhlásení uviedli, že Nemecko je pripravené prevziať niekoľko stoviek detí z táborov na gréckych ostrovoch spoločne s ďalšími krajinami Európskej únie. Vláda uviedla, že sa zameria na deti, ktoré sú choré alebo mladšie ako 14 rokov a bez sprievodu.

Na otázku, kedy by tieto deti mohli prísť do Berlína, Geisel povedal: „Teraz záleží na tom, ako rýchlo nemecká vláda toto rozhodnutie implementuje. Myslím, že to bude skôr dnes ako zajtra.“

Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na konci februára oznámila, že už nebude migrantom nachádzajúcim sa momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ.

Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území. Erdoganovmu vyhláseniu predchádzali nálety sýrskej armády na severovýchode Sýrie, pri ktorých zomreli desiatky tureckých vojakov.