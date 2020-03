Izraelská volebná komisia potvrdila výsledky parlamentných volieb

Ústredná volebná komisia v Izraeli potvrdila v utorok výsledky parlamentných volieb, ktoré sa konali 2. marca. Informoval o tom denník The Times of Israel s tým, že v stredu budú tieto výsledky odovzdané prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi.

Volebná komisia pozostávajúca zo zástupcov politických strán odobrila výsledky volieb hlasovaním, pričom 20 členov ich schválilo a nikto nebol proti. Zástupcovia strany Jednota (Likud) úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua sa však hlasovania zdržali a predstavitelia strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas) pred ním opustili miestnosť.

Tento postoj Likudu kritizoval jeho najväčší rival vo voľbách, centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan), keď vo svojom vyhlásení uviedla, že Likud vytvoril „nebezpečný precedens a znížil sa k neakceptovaniu výsledkov volieb“.

„Netanjahuovi agenti sa snažia urobiť z volebnej komisie nepriateľa ľudu po tom, ako sa to isté pokúsil urobiť z prokuratúry, súdov a generálneho prokurátora,“ uviedla koalícia Modrá a biela, čím mala na mysli Netanjahuove snahy zabrániť svojmu trestnému a súdnemu vyšetrovaniu. „Nedovolíme to. Musí sa ustanoviť vláda, ktorá zabráni štvrtým voľbám,“ dodala.

Z výsledkov vyplýva, že najviac hlasov vo voľbách získala strana Likud, ktorej v 120-člennom Knesete prináleží 36 kresiel.

Na druhom mieste skončil centristický blok Modrá a biela Bennyho Ganca, ktorý na základe toho získal 33 parlamentných mandátov.

Ultraortodoxné strany – Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Jednotný judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora) -, podporujúce Netanjahua, obsadia deväť a sedem kresiel. Blok strán Pravica (Jamina) bude mať podľa počtu získaných voličských hlasov v Knesete šesť poslancov.

Netanjahuova strana so svojimi spojencami má tak v parlamente kontrolu nad 58 mandátmi a do nadpolovičnej väčšiny – 61 hlasov – jej chýbajú tri hlasy.

Ultrapravicová strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) bývalého ministra obrany Avigdora Liebermana má sedem parlamentných kresiel, rovnako ako koalícia ľavicových strán: Strany práce (Avoda), strany Most (Gešer) a strany Energia (Merec). Koalícia arabských strán Jednotný zoznam bude mať parlamente 15 poslancov.

Ak by Ganc získal podporu Liebermanovej strany a ľavicovej a arabskej koalície, mal by v parlamente požadovanú nadpolovičnú väčšinu hlasov a mohol by zostavovať vládu.

Kancelária izraelského prezidenta Reuvena Rivlina v pondelok informovala, že z dôvodu rozšírenia koronavírusu v krajine sa konzultácie so zástupcami parlamentných strán zamerané na hľadanie zhody o osobe, ktorú prezident poverí zostavením vlády, uskutočnia 15. marca.

„Toto kolo konzultácií bude trvať iba jeden deň a skráti sa aj čas vyhradený jednotlivo zástupcovi každej z politických strán,“ uviedla prezidentská kancelária.

Poznamenala tiež, že prezident je za „čo najskoršie vytvorenie vlády, aby sa zabránilo štvrtým voľbám v priebehu roka“ v Izraeli. Prezident musí odovzdať poverenie na zostavenie vlády do polnoci 17. marca.