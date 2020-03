ONLINE: Štáty v Európe zatvárajú hranice, na Slovensku sa spomalil život

22:05 Španielska vláda v snahe spomaliť šírenie koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob. Premiér Pedro Sánchez ohlásil obmedzenie pohybu po tom, ako došlo v 46-miliónovom Španielsku k prudkému nárastu prípadov nákazy na vyše 5 700.

22:00 Francúzsko drasticky sprísnilo opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu. „Rozhodol som sa pre uzatvorenie verejných miest, ktoré nie sú nevyhnutné pre život krajiny. Zákaz bude platiť od polnoci až do odvolania. Týka sa to najmä kaviarní, reštaurácií, kín a diskoték,“ povedal novinárom francúzsky premiér Édouard Philippe.

21:50 Kanada vyzvala všetkých svojich občanov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili domov, kým majú na to možnosť. Kanadský minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne na Twitteri varoval, že v dohľadnom čase zrejme prestane byť možné dostať sa naspäť do Kanady komerčným letom, keďže všetky budú zrušené. Všetci Kanaďania, ktorí sa vrátia z cudziny, pôjdu na 14 dní do samoizolácie. V krajine doteraz zaznamenali jedno úmrtie a 226 ľudí malo pozitívne testy.

21:30 Počet potvrdených nakazených v Maďarsku v priebehu soboty stúpol na 30. Informoval o tom informačný server vlády koronavirus.gov.hu, podľa ktorého nových nakazených je päť pacientov. Niektorí z nich nedávno navštívili Taliansko, ďalší sa nakazil od člena rodiny, ktorý bol v uplynulých dňoch v Rakúsku a jedného identifikovali úrady pri preverovaní kontaktov iného nakazeného človeka. Potvrdených infikovaných v Maďarsku je deväť občanov Iránu, jeden Brit a 20 maďarských občanov.

VIDEO: Takto by to nemalo vyzerať. Slovensko prijíma prísne opatrenia a deti hrajú futbal na uzavretom ihrisku na ZŠ v Bratislave.

21:09 V Holandsku zaznamenali nárast prípadov nákazy o 155 prípadov, celkovo je v krajine nakazených 959 ľudí. S odvolaním sa na oznámenie holandských zdravotných úradov o tom informovala agentúra Reuters. Chorobe COVID-19 dosiaľ podľahlo 12 ľudí.

20:30 V Spišskej Novej Vsi v piatok pribudol nový prípad ochorenia koronavírusu. Ide o 2-ročného chlapca, jeho príbuzných testujú. Uvádza sa to na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves. Chlapec bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, momentálne je už v domácej izolácii. Mesto zároveň žiada obyvateľov, aby dodržiavali pokyny, ktoré majú zabrániť šíreniu nového vírusu.

20:13 Ďalších desať ľudí zomrelo v Británii po tom, ako ich pozitívne testovali na koronavírus. Celkový počet mŕtvych sa tak v krajine vyšplhal na 21, informovala stanica BBC. Hlavný zdravotnícky činiteľ v Británii Chris Whitty uviedol, že všetky najnovšie obete boli z rizikových skupín a mali viac než 60 rokov. Prípady podľahnutia chorobe Covid-19, ktorú spôsobuje nový druh koronavírusu, hlásili z Anglicka vrátane Londýna, Birminghamu a Leicesteru.

20:01 V Taliansku sa dosiaľ koronavírusom nakazilo 21 157 ľudí, pritom ešte v piatok úrady evidovali 17 660 prípadov. Ide o nárast o 3 497 nových prípadov za deň. V krajine celkovo dosiaľ v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo 1 441 ľudí. Nákaza sa v Taliansku stále sústreďuje v severných oblastiach, hlavne v regióne Lombardsko v okolí Milána.

Taliani sa však za každých okolností snažia zostať pozitívne naladení a dlhé chvíle strávené vo svojich príbytkoch si spolu spríjemňujú hudbou.

19:55 Počet ľudí, ktorí sa nakazili v Česku, vzrástol v sobotu na 189. Oznámil to český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, píše televízia ČT24. V krajine evidujú v sobotu podvečer o 39 prípadov viac, ako tomu bolo v sobotu ráno. Ide tak o najvyšší denný nárast od 1. marca, kedy sa objavili prvé potvrdené prípady nákazy koronavírusom v krajine. Česko potvrdilo prípady nákazy v každom kraji, najviac ich však je v Prahe, Stredočeskom, Olomouckom a Zlínskom kraji.

V Olomouckom kraji stúpol počet prípadov po tom, ako sa prítomnosť patogénu potvrdila v tele lekára. Ide o lekára z urgentného príjmu oddelenia Fakultnej nemocnice v Olomouci. Muž sa pred týždňom vrátil z Grécka. Do karantény sa dostalo 50–60 pacientov, 15 zdravotníkov a sedem príbuzných a priateľov, s ktorými prišiel do kontaktu.

Nakazený lekár je taktiež z nemocnice v meste Břeclav, ktorý je podľa českých médií slovenským lekárom dochádzajúcim za prácou. „Otestovať sa nechal včera vo Fakultnej nemocnici Brno a odišiel domov do Bratislavy, kde je v domácej izolácii,“ spresnil riaditeľ nemocnice v meste Břeclav Petr Baťka, píše spravodajský portál iDNES.cz.

19:40 Slovinsko oznámilo prvé úmrtie v dôsledku nakazenia koronavírusom na jeho území. Prvou tamojšou obeťou je starší pacient, ktorý bol hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici v Ľubľane. S odvolaním sa na vyhlásenie zdravotníkov o tom informovala agentúra STA. STA s odvolaním sa na svoje zdroje píše, že muž trpel dlhodobými zdravotnými problémami.

Muž sa nakazil v meste Metlika, v ktorom evidujú 25 prípadov. Všetci infikovaní tam prišli do kontaktu s lekárom, ktorý ordinoval aj po nakazení. Zmienený lekár sa nakazil v Taliansku. Pracoval tri dni a až potom sa u neho prejavili symptómy. Medzitým prišiel do kontaktu aj s niekoľkými obyvateľmi a zamestnancami opatrovateľského domu. Slovinsko popoludní potvrdilo celkovo 181 prípadov nákazy.

19:16 Francúzskemu radikálnemu protirežimnému hnutiu žltých viest je prednejšie demonštrovať za svoje sporné ekonomické požiadavky, ako chrániť sa pred nebezpečenstvom koronavírusu. V centre Paríža v predvečer komunálnych volieb demonštrovali stovky príslušníkov tohto hnutia. Protest sa konal aj napriek tomu, že francúzske úrady už dávnejšie zakázali akékoľvek zhromaždenia a verejné akcie s účasťou viac ako 100 ľudí.

18:52 Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku má prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. „Testy potvrdili nákazu u 32-ročného muža, ktorý sa vrátil z Nemecka spolu s ďalšími dvomi spolupracovníkmi, kde pracovali pre nemeckú firmu. Všetci traja majú mierne príznaky ochorenia,“ uviedla Dišková s tým, že na výsledky testov ďalších dvoch pacientov zatiaľ čakajú.

18:47 Spojené štáty rozšírili cestovný zákaz pre Európu o Spojené kráľovstvo a Írsko. Zákaz cestovať do USA začne pre tieto dve krajiny platiť v pondelok o polnoci amerického času. Oznámil to americký viceprezident Mike Pence na tlačovej konferencii v Bielom dome, píše agentúra DPA. Dodal, že americkí občania a ľudia s legálnym pobytom v USA sa budú môcť vrátiť z týchto krajín do USA aj po nadobudnutí účinnosti zákazu. Týchto cestujúcich „prevedú cez určité letiská“. Pence im ďalej odporúčal, aby sa izolovali.

18:19 Kosovo oznámilo prvé dva prípady nákazy. Posledná krajina z bývalej Juhoslávie bez infikovaných osôb je tak zatiaľ už len Čierna Hora. Jedným z nakazených je 77-ročný Kosovčan, v druhom prípade ide o dvadsaťročného občana Talianska. Krajina kvôli šíreniu koronavírusu zatvára pozemné hranice, pričom všetci občania, ktorí odteraz do krajiny prídu, sa musia podrobiť testom a 15 dní zotrvať v karanténe.

18:09 Dánsko oznámilo prvé úmrtie, ku ktorému došlo v dôsledku nakazenia koronavírusom na jeho území. Prvou tamojšou obeťou je 81-ročný pacient, ktorý bol hospitalizovaný v Kodani. Dánsko zároveň od 12.00 h SEČ uzavrelo pre cudzincov svoje hranice. V krajine v sobotu evidovali 827 prípadov nákazy.

17:59 „Národné referenčné centrum dnes nahlásilo 12 pozitívnych vzoriek a 173 negatívnych,“ priblížila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Ide o štyroch mužov a tri ženy z Bratislavy, jedného muža v okrese Bytča, jedného muža v okrese Svidník, dve ženy v okrese Senec a jedného muža v okrese Nové Zámky. Protiepidemické opatrenia zabezpečujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

17:38 Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo novinárom oznámil, že v štáte zaevidovali prvé úmrtie v dôsledku choroby COVID-12. Informovala o tom spravodajská televízia BBC. Chorobe, ktorú spôsobuje koronavírus, podľahla 82-ročná žena. Zomrela v nemocnici v newyorskej štvrti Manhattan. Počet potvrdených prípadov v New Yorku medzičasom vzrástol na vyše 500, dodal Cuomo.

Biely dom v sobotu oznámil, že ako preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 v Bielom dome zmerajú teplotu každému, kto prišiel do blízkeho kontaktu s prezidentom Donaldom Trumpom a s viceprezidentom Mikeom Penceom.

15:58 Slovensko má 12 ďalších prípadov ochorenia Covid-19. Premiér Peter Pellegrini (Smer) to oznámil pred médiami. Ministerstvo zdravotníctva bude informovať, odkiaľ sú. Spolu vyšetrili 185 vzoriek. Máme tak celkovo infikovaných 44 osôb.

15:52 Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský na sociálnej sieti upozorňuje, že nám veľmi pravdepodobne hrozí taliansky scenár, keď lekári nestíhajú pomáhať všetkým pacientom. Hovorí o radách, ktoré môžu pomôcť.

15:45 Bývalého generálneho tajomníka NATO Javiera Solanu hospitalizovali v jednej z madridských nemocníc po tom, ako ho pozitívne testovali na koronavírusu. Solana na Twitteri oznámil, že jeho zdravotný stav sa „zlepšuje“.

15:16 Dánsko uzatvorilo obojstranne svoje pozemné, vzdušné aj námorné hranice a nebude cez ne púšťať nikoho okrem osôb, ktoré majú „legitímny dôvod“ na ich prekročenie. Za ten sa počíta to, že ide o občana Dánska, ktorý sa vracia domov, prípadne osobu, ktorá má na území Dánska pobyt alebo v tejto krajine pracuje. Tieto opatrenia vláda zavádza na celý mesiac – až do 13. apríla, pričom neskôr ich platnosť môže ešte predĺžiť. Krajina hlási aktuálne 836 ľudí, u ktorých bol zistený koronavírus.

15:01 Jedenásť pohostinských prevádzok v Žiline nerešpektovalo počas noci z 13. na 14. marca prísne opatrenia, ktoré vydal Ústredný krízový štáb a Úrad verejné zdravotníctva v rámci prevencie proti šíreniu koronavírusu. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík pripomenul, že nerešpektovanie vydaných nariadení je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva ukladá pokutu až do výšky 20-tisíc eur.

14:40 Talianska vláda, odbory a zamestnávateľské zväzy sa dohodli na opatreniach s cieľom minimalizovať hospodárske dopady epidémie koronavírusu. Oznámeniu predchádzal 18-hodinový maratón rokovaní prostredníctvom videokonferencie za účasti premiéra Giuseppa Conteho a viacerých ministrov. Zúčastnené strany sa podpisom protokolu zaviazali k opatreniam, ktoré majú zabezpečiť pokračovanie chodu ekonomiky s dôrazom na dodávky potravín a zdravotníckeho materiálu. Pracovníkom v továrňach premiér Conte prisľúbil bezplatnú distribúciu ochranných pomôcok.

13:25 V Španielsku aktuálne evidujú už 5 737 prípadov nákazy koronavírusom, pričom len za posledných 24 hodín sa počet tamojších infikovaných zvýšil o viac ako 1 500. Oznámili to tamojší zdravotníci. Počet osôb, ktoré nákaze v Španielsku podľahli, sa však za tento čas nezvýšil a v krajine dosiaľ zaznamenali 19 úmrtí. Takmer 3 000 zo všetkých nakazených evidujú španielskej úrady v hlavnom meste Madrid.

12:55 Jednou z ďalších nakazených koronavírusom na Slovensku je študentka cirkevnej školy v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

12:19 Ľudia v domácej karanténe v Maďarsku musia vyvesiť červenú tabuľu s upozornením o karanténe na vchodové dvere svojho obydlia, povedal hovorca Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) Kristóf Gál v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1. Na tabuľke je okrem upozornenia o zákaze vstupu uvedená aj informácia, že v obydlí je človek, ktorý je pod epidemiologickým dohľadom. Vstúpiť tam môže iba úradná osoba. Bez úradného povolenia izolovaný človek nemôže opustiť bydlisko pred ukončením karantény, uvádza sa na tabuľke.

Za odstránenie upozornenia z dverí bez vedomia príslušných úradov hrozí trestné stíhanie. Podľa hovorcu polície ľudia v karanténe sa nemôžu s nikým stretávať. V prípade, že nemajú možnosť zabezpečiť svoje zásobovanie rodinnými príslušníkmi, prípadne prostredníctvom známeho, tak sa o nich musí postarať miestna samospráva.

11:50 Irán oznámil ďalších 97 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom, čím sa celkový počet obetí vyšplhal na 611. Počet nakazených stúpol za posledných 24 hodín o 1 365, a to na 12 729, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva Kijánúš Džahánpúr. Irán je v súčasnosti koronavírusom najviac postihnutou krajinou na Blízkom a Strednom východe a v globálnej bilancii je na treťom mieste za Čínou a Talianskom.

11:32 Rusko uzavrie pre cudzincov svoje pozemné hranice s Poľskom a Nórskom v snahe obmedziť šírenie vírusu. Oznámil to ruský premiér Michail Mišustin. Zákaz nadobudne účinnosť v sobotu o polnoci a vzťahuje sa na všetkých cudzincov, ktorí cestujú „z profesionálnych, súkromných, študijných alebo turistických dôvodov“, výnimku majú Bielorusi, členovia oficiálnych delegácií a obyvatelia Ruska, uviedol Mišustin vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. V Rusku dosiaľ evidujú 45 prípadov nákazy.

11:11 V Poľsku potvrdili 16 nových prípadov nákazy, čím sa celkový počet zvýšil na 84, oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa agentúry PAP bol prvý prípad nákazy koronavírusom v Poľsku zaznamenaný 4. marca. Odvtedy sa rozšíril do viacerých častí krajiny.

10:35 Laboratórne testy potvrdili v Maďarsku nákazu SARS-CoV-2 v šiestich nových prípadoch. Informoval o tom vládny informačný server koronavirus.gov.hu, podľa ktorého počet diagnostikovaných infikovaných stúpol na 25. Medzi nimi je deväť občanov Iránu, jeden Brit a 15 občania Maďarska.

10:02 Nateraz jediná pacientka z územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej potvrdili nákazu koronavírusom, má mierny priebeh ochorenia. Po zasadnutí rozšíreného Štábu pre krízové situácie TSK o tom informovala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková. Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku zo 46 osôb testovaných v kraji pre podozrenie na koronavírus bolo 39 výsledkov negatívnych, na výsledky šiestich testov sa čaká.

Pacientku z Veľkých Uheriec hospitalizovali v trenčianskej Fakultnej nemocnici po tom, čo sa vrátila z Talianska, kde pracovala. „Už od začiatku sa ochorenie u nej prejavuje mierne, aj preto zvládla cestu z Talianska sama. Na Slovensku neprišla do žiadneho kontaktu s rodinným príslušníkom či iným obyvateľom. Obyvatelia obce Veľké Uherce nemusia mať žiadne obavy, žeby ich nejakým spôsobom mohla ohroziť,“ priblížila vývoj prvého potvrdeného prípadu Bučková.

9:22 V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu Kambodža zakáže vstup na svoje územie cudzincom cestujúcim z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska a Spojených štátov, a to na 30 dní počnúc utorkom. Oznámilo to v sobotu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa agentúry DPA Kambodža dosiaľ potvrdila sedem prípadov nákazy. Sú medzi nimi aj Kanaďan a Belgičan. Nachádzajú sa v karanténe v nemocnici v hlavnom meste Phnom Pénh.

9:09 Desiatim ľuďom, ktorí boli v kontakte s mužom s potvrdeným vírusom Covid-19 s pobytom v Dolnom Dubovom v okrese Trnava, bola nariadená 14-dňová karanténa a boli im odobraté vzorky na zistenie koronavírusu. Z týchto ľudí prišli podľa starostu Jozefa Čapkoviča do priameho kontaktu s nakazeným mužom dvaja ľudia. Ďalších osem sa priamo s pozitívne testovaným nestretlo. Obývali však spoločnú nehnuteľnosť alebo sa stretli s ľuďmi z prvého kontaktu.

„Výsledky budú známe pravdepodobne v pondelok, zatiaľ nie je dôvod na paniku,“ uviedol Čapkovič vo svojom stanovisku k prípadu. Muž s pozitívnym testom na koronavírus je podľa obyvateľov Dolného Dubového Holanďan, ktorý býval v miestnom ubytovacom zariadení. Koronavírus bol u neho potvrdený v piatok popoludní, dovtedy bol v domácej karanténe. V piatok večer bol za prísnych epidemiologických opatrení prevezený do nemocnice.

8:10 Kolumbijský prezident Iván Duque nariadil od soboty zatvoriť hranicu s Venezuelou v dôsledku šírenia koronavírusu, informovala agentúra AP. Hranicu dlhú 2200 kilometrov prechádzajú každý deň tisíce Venezuelčanov v snahe získať jedlo a lieky. Mnohí ju prechádzajú, aby natrvalo opustili krajinu, ktorá sa zmieta v hospodárskej krí­ze.

7:30 Česká vláda nariadila zavrieť všetky obchody s výnimkou predajní potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc a niektorých ďalších. Opatrenia začali platiť od soboty rána 06.00 SEČ a skončia sa 24. marca 06.00 SEČ. Výnimku v rámci maloobchodného predaja predstavujú: potraviny, pohonné hmoty, palivá, drogistický tovar, lieky a zdravotnícke pomôcky, malé domáce zvieratá, okuliare a kontaktné šošovky, noviny a časopisy, tabakové výrobky a tiež spotrebná elektronika a "prístroje a ďalšie výrobky pre domácnosť ". Predaj cez internet je povolený. Reštaurácie budú zatvorené, s výnimkou napríklad závodných jedální; povolený je tiež predaj jedál cez výdajné okienko bez vstupu do prevádzkarne. Zatvárajú sa stravovacie služby v nákupných centrách, keď ide o centrá s plochou nad 5000 štvorcových metrov. Zatvárajú sa herne a kasína, uviedol Denikn.cz. V Česku je momentálne 150 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, spresnil v noci na sobotu Babiš. Ešte v piatok večer bolo evidovaných 141 prípadov.

6:05 Čína zaznamenala za piatok 11 nových prípadov nákazy a 13 ďalších obetí. Počet ľudí, ktorí tam od vypuknutia epidémie vírusu podľahli chorobe, stúpol na 3189 z celkovo 80 824 infiko­vaných. Počet novo nakazených v pevninskej Číne, teda bez autonómneho Hongkongu a Macaa, oproti štvrtku vrástol o troch, počet obetí potom o šesť ľudí. Všetky piatkové úmrtia zaznamenala najhoršie zasiahnutá provincia Chu-pej, 10 z nich pritom pochádzalo z mesta Wu-chan, odkiaľ vírus zrejme pochádza.

5:30 Lídri skupiny G7 usporiadajú v pondelok videokonferenciu o spoločnom postupe proti globálnej pandémii koronavírusu. Slová francúzskeho prezidenta Emmanuel Macrona a dohodu neskôr potvrdili aj Spojené štáty, ktoré klubu momentálne predsedajú. Lídri by mali diskutovať okrem iného o pokrokoch pri výrobe vakcíny proti vírusu a o opatreniach prijatých na zmiernenie dopadov na svetovú ekonomiku.

5:25 Štáty sveta prijímajú v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby bezprecedentné opatrenia. Niekoľko európskych krajín vrátane Slovenska čiastočne či úplne uzavrelo hranice pre cudzincov, Spojené štáty zase zaviedli zákaz ciest do USA pre občanov 26 európskych krajín okrem Írska a Británie, bez toho, aby to konzultovali s európskymi lídrami. Niektorí z nich následne rozhodnutia silno kritizovali.

5:00 Prvé prípady infikovania človeka koronavírusom oznámili Venezuela, Uruguaj, Guatemala a Surinam. Prvé úmrtie na koronavírus na svojom území hlásil v ten deň Ekvádor a druhú obeť Argentína. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra AFP s tým, že počet úmrtí sa tak v Latinskej Amerike zvýšil na päť. Celkový počet prípadov infekcie sa v tomto regióne za posledné dva dni viac ako zdvojnásobil na vyše 340.