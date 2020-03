Koronavírus: Nakazené sú aj deti

Rezort zdravotníctva sľubuje, že od pondelka bude možné nájsť rúška v ambulanciách. Od budúceho týždňa by sa malo tiež zrýchliť testovanie vzoriek – svojich ľudí a techniku ponúkol Virologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Desiatky opatrení, ktoré majú prispieť k spomaleniu šírenia ochorenia, vstúpili v piatok do platnosti.

Národné referenčné centrum potvrdilo deväť nových pozitívnych vzoriek a 118 negatívnych. „Spolu je tak 950 negatívnych výsledkov vzoriek a spolu 30 pozitívnych,“ spresnila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Ide o dvoch mužov, ktorí sú aktuálne v domácej izolácii v Bratislave. Neskôr pribudli ďalšie dva prípady.

V Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave leží nakazený chlapec. Ďalší chlapec bol vyšetrený v Univerzitnej nemocnici v Martine, v súčasnosti je v domácej karanténe. V Martine rovnako doma zostali aj dvaja potvrdení muži a jedna žena. Aktuálne je v martinskej nemocnici jedna žena. Posledný prípad, žena, je v domácej karanténe v Košiciach. Väčšina zo všetkých nakazených zatiaľ pochádza z Materskej školy Palkovičova v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Ide o tri učiteľky, upratovačku a riaditeľku škôlky.

Eliášová uisťuje, že situáciu ministerstvo sleduje a aktívne rieši. „Každý má svoju úlohu a všetko zapadá do jedného celku tak, aby sa vec podarilo čo najskôr vyriešiť. Od pondelka budú prostredníctvom vyšších územných celkov distribuované rúška a ďalšie ochranné prostriedky do ambulancií,“ uviedla. "Ubezpečujeme verejnosť, že všetci, čo potrebujú, dostanú potrebné ochranné prostriedky. Zároveň prosíme ľudí, aby k lekárovi nechodili osobne, ale konzultovali stav telefonicky,“ pripomenula Eliášová.

Rúška by mali preventívne nosiť všetci, najmä však seniori. V mestách sa rozšírila solidarita – najmä v panelákových domoch mladší obyvatelia ponúkajú starším ľuďom hlavne pomoc s nákupom.

Testovať budú aj akademici

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa aktuálne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že určí časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktoré využíva bežne vo výskume. Cieľom je navýšenie testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva. Vedci sa tak pripravujú na to, aby čo najviac zvýšili svoje kapacitné možnosti s cieľom dosiahnuť 500 testov denne.

"Budeme vykonávať ten istý štandardný test, ktorý odporúča Svetová zdravotnícka organizácia a ktorý používa väčšina laboratórií v Európe. Konkrétne kroky sme začali už vykonávať a pripravujeme sa na to, že budeme testovať od budúceho týždňa,“ povedal Boris Klempa z Virologického ústavu. Testovanie bude prebiehať v úzkej koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva.

Povinná karanténa

Od paitku platí povinná karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Rezort vnútra začal už s rozposielaním SMS správ na telefóny Slovákov doma aj v zahraničí. „Upozornenie!!! Koronavírus: Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1 659 eur,“ uvádza sa v správe. Polícia zároveň upozornila ľudí, aby pre informácie týkajúce sa koronavírusu nevyužívali číslo 158. „Evidujeme preťažené siete mobilných operátorov. Žiadame občanov, aby využívali aj iné možnosti komunikácie, aby v prípade potreby bolo možné dovolať sa na tiesňové linky. V prípade otázok v súvislosti s koronavírusom je potrebné adresovať ich na už medializované stránky a čísla úradu verejného zdravotníctva,“ apelovala Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Ani na letisko, ani na nákup

Obmedzenia začali platiť aj pre osobnú dopravu – sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská. Letisko Košice napríklad v súvislosti s výskytom nového koronavírusu zrušilo celkovo 150 letov.

„Zrušené sú lety leteckých spoločností Českých aerolínií do Prahy v počte 16 príletov a 16 odletov, Austrian Airlines do Viedne v počte 22 príletov a 22 odletov, LOT Polish Airlines do Varšavy v počte 18 príletov a 18 odletov, Eurowings do Düsseldorfu v počte 8 príletov a 8 odletov a Wizzair do Londýna – Luton v počte 11 príletov a 11 odletov,“ priblížila Karolína Linhartová, hovorkyňa košického letiska. Nariadenie platí do 27. marca.

Zastavená je aj medzinárodná vlaková i autobusová doprava. Dopravca Slovak Lines nejazdí ani na letiská do Viedne a Budapešti. „Rešpektujeme rozhodnutie ústredného krízového štábu,“ potvrdila Eva Vozárová, hovorkyňa Slovak Lines. Župan Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba však oslovil krízový štáb, ako postupovať v prípade, že na letiská v Rakúsku a Maďarsku priletia Slováci a budú sa chcieť vrátiť do krajiny. „BSK je v spolupráci so Slovak Lines ochotný túto dopravu poskytnúť zdarma, počkáme na rozhodnutie štábu, za akých podmienok a či vôbec to bude možné,“ dodal Juraj Droba. Cestujúci, ktorí majú zakúpené lístky na toto obdobie, dostanú od dopravcu e-mail s inštrukciami, ako ich stornovať. Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania.

Zavreté bary

V piatok ráno vstúpili do platnosti aj ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Zatvorené sú bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, wellness centrá, kúpele, akvaparky, fitnes centrá, detské kútiky a ďalšie voľnočasové zariadenia. Najväčšie mestské časti Bratislavy uzatvorili detské ihriská i športoviská, tie, ktoré sa uzatvoriť nedajú, odporúčajú nenavštevovať.

„Detské ihriská sú miesta, kde prichádza k vysokej koncentrácii ľudí, ale taktiež k potenciálnemu ohrozeniu po hygienickej stránke,“ upozornila najväčšia mestská časť Bratislava-Petržalka."

Pohyb detí na čerstvom vzduchu je dôležitý, ale prosíme vás, aby ste v týchto dňoch preferovali miesta s nižšou koncentráciou ľudí," uviedla samospráva Nového Mesta. Ružinov umiestňuje na detských ihriskách, ktoré nie je možné uzavrieť, informačné letáky s upozornením. To isté robí aj Staré Mesto. „Navyše, od piatka až do odvolania zatvárame päť ihrísk a mestských parkov. Ide o Medickú a Grassalkovichovu záhradu, Slubekovu záhradu, ihriská na Jedlíkovej a pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie neďaleko Reduty,“ vymenovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Mimo prevádzky zostávajú aj sociálne a kultúrne zariadenia. Hotely a reštaurácie budú otvorené. Naďalej platí zákaz návštevy nemocníc, organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Od pondelka sú zas zavreté na 14 dní všetky typy škôl a školských zariadení. Termíny budúcotýždňových písomných maturít sa tak posunú na obdobie od 31. marca do 3. apríla. Opatrenia prijal minulý týždeň vo štvrtok ústredný krízový štáb. <PE>