ONLINE: Krajiny sprísňujú opatrenia. Nakazených v Európe pribúda

22:24 Srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil v krajine núdzový stav s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Opatrenie povedie k uzavretiu mnohých verejných priestorov a nasadeniu vojakov na stráženie dôležitých objektov, ako sú nemocnice, informujú agentúry AFP a APA. „Od zajtra (pondelka) nebudú otvorené školy, škôlky, univerzity, všetko sa zatvorí, žiaden tréning, športy… Uzavrieme sa, aby sme zachránili naše životy, zachránili našich rodičov, zachránili našich seniorov,“ citovala Vučiča AFP.

21:24 Francúzsko zaznamenalo 29 ďalších prípadov úmrtia na ochorenie COVID-19. Ide o najväčší jednodňový nárast v tejto krajine od vypuknutia pandémie. Celkovo vo Francúzsku podľahlo tomuto vírusovému ochoreniu už 120 ľudí.

21:01 Nariadenie španielskej vlády, že všetci občania, ktorí nevyhnutne nepotrebujú vychádzať zo svojich domovov, majú zostať doma, začala polícia vynucovať pomocou dronov, ktoré lietajú ponad ľudí poflakujúcich sa bezcieľne po meste, posedávajúcich na námestiach či venujúcich sa rôznym športom a hrám v parkoch. „Hovorí k vám polícia. Prosím, zdravotnícki predstavitelia odporúčajú, aby ste opustili park a išli domov. Ďakujem pekne,“ prihovára sa ľuďom pomocou dronu policajt. V Španielsku sa počet obetí za posledných 24 hodín takmer zdvojnásobil.

20:49 V Bratislave od pondelka (16. 3.) budú musieť cestujúci mať na sebe ochranné rúško, prípadne si iným spôsobom budú musieť zakrývať nos a ústa. Informáciu o rozhodnutí primátora Bratislavy Matúša Valla zverejnil Dopravný podnik Bratislava ( na sociálnej sieti. Hlavné mesto sa pripája k Banskej Bystrici či Košiciam, ktoré takúto povinnosť pre cestujúcich v MHD tiež zavádzajú.

20:38 Uzbekistan zaznamenal prvý potvrdený prípad výskytu choroby COVID-19. Podľa vládnych zdrojov je infikovanou osobou uzbecký občan, ktorý sa vrátil z Francúzska, informovala tlačová agentúra TASS. Príslušné úrady podnikajú opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nákazy.

Susedný Kazachstan medzitým vyhlásil v súvislosti s pandémiou koronavírusu mimoriadny stav po tom, ako tamojšie úrady zaznamenali dva nové prípady infekcie, čím sa celkový počet nakazených v tejto stredoázijskej krajine zvýšil na osem.

20:13 Európska komisia obmedzila vývozu ochranných rúšok a iného ochranného lekárskeho vybavenia v snahe zabezpečiť dostatok vlastných zásob zdravotného materiálu v rámci boja proti pandémii koronavírusu.

„Prijali sme schému pre vývozné povolenia na ochranné prostriedky. Znamená to, že takýto zdravotnícky tovar sa môže vyvážať do krajín mimo EÚ iba s výslovným povolením vlád členských krajín EÚ,“ upozornila šéfka EK Ursula von der Leyenová prostredníctvom videoodkazu na svojom účte na Twitteri.

20:00 Bratislavský primátor odpovedá na otázky ku koronavírusu v Bratislave.

19:46 V Česku potvrdili koronavírus u 253 ľudí. Aktualizované údaje platné k 18.00 h SEČ zverejnilo na svojom webe české ministerstvo zdravotníctva. Za jeden deň tak pribudlo v krajine 64 prípadov nákazy. Informovala o tom televízia ČT24.

Pražskí hygienici zaznamenali k 17.00 h SEČ v hlavnom meste 96 pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Za uplynulých 24 hodín je to nárast o 29 prípadov. Najviac chorých na COVID-19 má Praha, nasleduje Olomoucký kraj s 31 prípadmi a Stredočeský kraj s 28 prípadmi.

19:16 Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu nemocníc a prijala ďalšie opatrenia, ktoré budú v platnosti od pondelka 16. marca. Ide o ďalšie zatváranie prevádzok, pričom platí, že sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.

19:08 Na Slovensku pribudlo v nedeľu celkovo 17 prípadov ochorenia COVID-19, celkovo tak evidujeme 61 nakazených, potvrdil to po mimoriadnom rokovaní vlády premiér Pellegrini.

18:47 Taliansko informovalo, že za uplynulých 24 hodín zomrel rekordne vysoký počet ľudí, a síce 368. V regióne Lombardsko, ktorý je pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahnutý najviac, zaznamenali až 252 úmrtí za jeden deň.

18:33 Počet obetí sa v Španielsku za posledných 24 hodín takmer zdvojnásobil. V krajine zomrelo na respiračné ochorenie COVID-19 už 288 ľudí. Znamená to, že za posledných 24 hodín narástol počet obetí koronavírusu o 136. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza koronavírusom, stúpol v Španielsku už na 7 753, čo je oproti údajom zo soboty nárast o dvetisíc nových prípadov. Väčšina obetí aj ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza, je z Madridu a jeho okolia.

18:12 Veľké americké letiská v nedeľu postihol chaos po tom, ako Američania vracajúci sa z európskych krajín sužovaných koronavírusom ochromili úrady snažiace sa spracovať nával ľudí. Frustrovaní cestujúci sa sťažovali na niekoľkohodinové čakanie v radoch, preplnené priestory, nehygienické podmienky a celkový zmätok v systéme lekárskeho skríningu ľudí na príznaky koronavírusu, informovala tlačová agentúra AFP.

17:40 Správa štátnych hmotných rezerv podpísala zmluvy na dodanie 30 miliónov chirurgických rúšok, rýchlotestov a ďalších ochranných pomôcok. Naskladnené by mali byť do týždňa a pol.

17:28 V Británii zomrelo ďalších 14 ľudí. Ide o najväčší nárast v rámci 24-hodinového časového úseku, informovala v nedeľu spravodajská stanica Sky News. Krajina má teraz celkovo 35 úmrtí osôb, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus, a 1 372 potvrdených prípadov nákazy – čo je nárast o 232 osôb za deň. Počet testovaných ľudí v Británii vzrástol na 40 279, z ktorých bolo 38 907 negatívnych.

17:15 Košickí mestskí policajti zistili porušenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúceho sa zatvorenia barov, zábavných podnikov a ďalších prevádzok v súvislosti s výskytom koronavírusu. Informoval o tom na svojom facebookovom profile primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Šesť z nich bolo otvorených v mestskej časti (MČ) Košice-Staré Mesto a po jednej v MČ Dargovských hrdinov a v MČ Nad jazerom. Všetky prípady boli zadokumentované a budú oznámené Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, uviedol Polaček s tým, že s kontrolami bude mestská polícia pokračovať aj naďalej.

16:21 Nemecko v pondelok o 08:00 SEČ uzavrie svoje hranice s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Podľa denníka Bild sa na tom dohodla kancelárka Angela Merkelová s ministrami zdravotníctva a vnútra a premiérmi dotknutých nemeckých spolkových krajín.

16:10 V Maďarsku zomrel prvý pacient na ochorenie COVID-19. Ide o 75-ročného muža, ktorý zomrel na zápal pľúc po prevoze do budapeštianskej Nemocnice sv. Ladislava, kde zistili u neho aj nákazu koronavírusom. V Maďarsku nákazu novým koronavírusom SARS-CoV-2 diagnostikovali doteraz 32 pacientom, z nich jeden je už z ochorenia vyliečený. Počet ľudí v karanténe stúpol na 159.

15:34 Ruské štátne železnice oznámili, že od utorka prerušia vlakové spojenie s Ukrajinou, Lotyšskom a Moldavskom. Prísne opatrenia pre koronavírus nadobudnú účinnosť v pondelok v Moldavsku a ukrajinský premiér vyzval spoluobčanov, aby prestali jazdiť do zahraničia. Rusko má aktuálne podľa oficiálnych zdrojov 63 potvrdených prípadov nákazy.

15:20 Európska centrálna banka je pripravená vyriešiť neodôvodnené rozpätia vo výnosoch dlhopisov eurozóny, a dokonca zvýšiť ich nákupy. Cieľom je zmierniť dôsledky nového koronavírusu, povedal to člen Rady guvernérov Fabio Panetta v rozhovore pre milánsky denník Corriere della Sera.

14:57 Od štvrtka do piatka sa mohlo na územie Slovenskej republiky vrátiť viac ako 20 000 ľudí. Vyplýva to z dát ministerstva zahraničných vecí.

14:55* V Španielsku pribudlo za posledných 24 hodín zhruba 2000 nových prípadov nákazy koronavírusom a vyše 100 úmrtí. Počet všetkých infikovaných sa tak v tejto krajine zvýšil už na 7753, pričom koronavírus si tam zároveň vyžiadal už 288 obetí na životoch.

14:51 Vo veku 92 rokov zomrel v Miláne známy taliansky architekt Vittorio Gregotti, ktorý sa nakazil koronavírusom a následne podľahol zápalu pľúc. Zrenovoval pred letnými olympijskými hrami v roku 1992 v Barcelone tamojší olympijský štadión. Navrhol napríklad aj divadlo a operný dom Teatro degli Arcimboldi v Miláne, ktorý v rokoch 2002–2004 poskytol prechodný domov legendárnej La Scale – jej pôvodné priestory sa v tom čase renovovali.

14:50 Dánska vláda pokryje súkromným spoločnostiam, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu čelia drastickým opatreniam, 75 % platov zamestnancov, ak sľúbia, že nebudú prepúšťať.

14:25 Železničná spoločnosť Slovensko od nedele vyraďuje z vlakov reštauračné vozne. Chce tak ochrániť cestujúcich i zamestnancov a spomaliť šírenie nového koronavírusu. Opatrenie platí až do odvolania.

14:04 Turecko nariadilo karanténu tisícom moslimov, ktorí sa vracajú z moslimskej púte do Saudskej Arábie. Turecká televízia informovala, že autobusy prepravujú ľudí z ankarského letiska do študentských internátov, kde budú po dobu karantény ubytovaní. Turecko má len šesť potvrdených prípadov nákazy. Aj tak zavrelo školy vrátane univerzít, nariadilo organizovať športové podujatia bez divákov a pozastavilo letecké spojenie s mnohými krajinami.

13:52 V dôsledku ďalšieho šírenia koronavírusu česká vláda pravdepodobne vyhlási karanténu pre celé Česko. Vo vysielaní televízie Prima to vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Krátko predpoludním sa totiž zvýšil počet nakazených v krajine na 231. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Babiš predpokladá, že v nedeľu večer sa číslo infikovaných ešte zvýši na tri stovky. „Smerujeme k zásadnému opatreniu… Pravdepodobne k tomu maximálnemu,“ povedal Babiš. Neskôr dodal, že by išlo o karanténu pre celé Česko. Podľa Babiša je dôležité, aby ľudia chodili len do práce a z práce domov. Hromadnú dopravu podľa Babiša obmedzenia nečakajú. Babiš tiež pokladá za potrebné, aby najmä starí ľudia zostávali doma.

13:11 Austrália v snahe spomaliť šírenie koronavírusu oznámila, že každý, kto príde zo zahraničia do krajiny, bude čeliť povinnej 14-dňovej izolácii. „Budeme si musieť zvyknúť na určité zmeny v spôsobe, akým žijeme naše životy,“ uviedol austrálsky premiér Scott Morrison, dodajúc, že opatrenie nadobudne účinnosť o polnoci (nedeľa 14 h. SEČ).

12:27 Bratislava prijala opatrenia v súvislosti s koronavírusom pre seniorov žijúcich v domovoch i mimo nich. Zavedené bolo napríklad meranie teploty klientom a klientkám domovov každé ráno, bol spracovaný prehľad o počte klientov zaočkovaných proti chrípke a pneumokokom, takisto sa rozmiestnili dezinfekčné gély do všetkých hlavných priestorov zariadení.

„Zároveň sme malé balenia týchto gélov rozdali priamo klientom a klientkám. Pristúpili sme tiež k častejšej dezinfekcii postelí, zvončekov, kľučiek dverí, stolov a stoličiek, a všetkých povrchov, s ktorými klienti prichádzajú do kontaktu. Príbory, riady, šálky sú po použití ihneď ponorené do dezinfekčného kúpeľa a až následne dané do umývačky. V zariadeniach boli vytvorené pre prípad potreby izolačné miestnosti,“ informuje Peter Bubla, hovorca mesta Bratislava. Zariadenia pre seniorov organizovali tiež informačné stretnutia, aby seniori i seniorky mali dostatok potrebných informácií a takisto intenzívne komunikujú s rodinami a známymi klientiek a klientov.

12:14 Od pondelka 16. marca majú povolený vstup do vozidiel verejnej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici len cestujúci, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Informoval o tom banskobystrický magistrát po zasadnutí krízového štábu mesta. Mesto vyzýva obyvateľov, aby využívali verejnú hromadnú dopravu len v nevyhnutných prípadoch – preprava do práce, nemocnice a podobne. Tá bude naďalej fungovať podľa prázdninového cestovného poriadku.

12:01 Irán oznámil ďalších 113 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine vyšplhal na 724. Podľa AFP to je zatiaľ najvyšší počet obetí za jeden deň. Počet nakazených v Iráne je podľa agentúry AP približne 13 000.

11:30 Počet nakazených v Maďarsku stúpol na 32, z nich deviati sú občania Iránu, jeden Brit a 22 Maďari, informoval vládny informačný server koronavirus.gov.hu. Podľa spravodajského servera 444.hu 11. marca zomrela v nemocnici 99-ročná žena na zápal pľúc po úspešnej operácii a dvojtýždňovom pobyte v nemocnici, pričom jej dcére, ktorá ju pravidelne navštevovala, neskôr potvrdili nákazu koronavírusom.

11:05 Premiér Peter Pellegrini v relácii TA3 V politike potvrdil desať nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet nakazených tak stúpol na 54.

10:41 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele vyraďuje z vlakov reštauračné vozne. Chce tak ochrániť cestujúcich i zamestnancov a spomaliť šírenie nového koronavírusu. Opatrenie platí až do odvolania. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„V súčasnosti ZSSK vzhľadom na mimoriadny stav, ktorý na Slovensku platí, zaznamenáva pokles cestujúcich o viac ako 30 percent,“ skonštatoval. V súvislosti so šírením koronavírusu zaviedli železnice zvýšenú dezinfekciu všetkých železničných vozidiel.

10:28 Vatikán v nedeľu oznámil, že v dôsledku šírenia koronavírusu sa všetky liturgické slávnosti veľkonočného Svätého týždňa uskutočnia bez fyzickej prítomnosti veriacich. „Do 12. apríla budú generálne audiencie a modlitby Angelus vedené Svätým otcom k dispozícii iba v priamom prenose na oficiálnych webových stránkach Vatikánu,“ informovala Svätá stolica.

10:15 Rakúsky premiér Sebastian Kurz vyhlásil, že od utorka sa zatvárajú všetky reštaurácie a vyzval občanov, aby nevychádzali z domovov, iba ak z nevyhnutných dôvodov (dochádzanie do práce v zdravotníctve, zásobovanie, potravinárstvo, pomoc ľuďom, policajným a záchranným zložkám), uviedol Der Standard.

9:40 Okresný súd v Jeruzaleme oznámil, že odkladá proces s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom o dva mesiace, a to z dôvodu obmedzení vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu. Netanjahu sa mal objaviť pred súdom v utorok 17. marca, aby čelil obvineniam z korupcie. Avšak v dôsledku zavedenia mimoriadnych opatrení, ako je obmedzenie zhromažďovania ľudí na verejných miestach, súd oznámil, že proces odkladá do 24. mája, informovala agentúra AP.

9:12 Georgia je po Louisiane druhým americkým štátom, ktorý sa kvôli obavám z koronavírusu rozhodol presunúť primárky z 24. marca na 19. mája. Rozhodnutie prišlo po tom, ako guvernér Brian Kemp, najvyšší volebný predstaviteľ štátu Georgia, podpísal núdzové vyhlásenie, ktoré uvoľnilo rozsiahle právomoci v boji proti pandémii choroby Covid-19.

8:45 Primátor Bratislavy Matúš Vallo zverejnil video, ako prebieha odoberanie vzoriek na koronavírus. Vzhľadom na prísne bezpečnostné opatrenia to môže trvať hodinu.

8:20 Počet ľudí nakazených v Česku vzrástol na 214. Oznámilo to v nedeľu ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Testom bolo podrobených vyše 4 000 ľudí. Ako informoval spravodajský portál Novinky.cz, dve tretiny chorých sa infikovali v zahraničí, tretina v Českej republike.

Z krajín, v ktorých sa Česi nakazili, stále prevažuje Taliansko (74,5 percenta), ktoré je v súčasnosti štátom s najvyšším počtom novonakazených na svete. Z Rakúska si nákazu „priviezlo“ 12,7 percenta chorých Čechov. Najväčšia časť nakazených je vo veku od 25 do 54 rokov.

7:15 Rakúsko sa zaviazalo poskytnúť vládnu pomoc vo výške 4 miliardy eur na riešenie ekonomických dopadov krízy spôsobenej koronavírusom. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že koronavírusový krízový fond bude určený na podporu spoločností a zamestnancov, ktorí boli nútení prejsť na systém vyplácania hodinovej mzdy alebo prišli o prácu kvôli prepuknutiu epidémie nového koronavírusu v krajine. Kurz tiež potvrdil, že rakúska vláda v prípade potreby pristúpi k znárodneniu kľúčových firiem. Minister financií Gernot Bluemel povedal, že koronavírusový fond „potopí plány krajiny dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2020“.

VIDEO: Takto by to nemalo vyzerať. Slovensko prijíma prísne opatrenia a deti hrajú futbal na uzavretom ihrisku na ZŠ v Bratislave.

7:05 Manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, Begona Gómezová, bola pozitívne testovaná na koronavírus. Oznámenie úradu španielskeho premiéra prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako španielska vláda v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu vyhlásila zákaz vychádzania pre obyvateľov s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.

6:11 Estónsko v snahe zabrániť šíreniu vúrusu od utorka 17. marca zakáže cudzincom vstup na svoje územie. Estónski občania a cudzinci, ktorých rodinní príslušníci žijú v Estónsku, budú môcť prísť do krajiny. Bude tiež povolené z Estónska odchádzať. V Estónsku doteraz testy potvrdili nákazu koronavírusy u 115 ľudí.

6:10 Albánsky premiér Edi Rama v hlasovej správe zaslanej prostredníctvom mobilných operátorov odkázal ľuďom vo svojej krajine, aby sa v rámci boja proti koronavírusy chránili pred médiami. „Umývajte si ruky, neodchádzajte z domova za zábavou, otvorte okná, ako sa len dá, chráňte sa pred médiami,“ počuli majitelia mobilných telefónov od socialistického premiéra. Zákazníkov jedného operátora šéf albánskej vlády varoval len pred „nepravdivými informáciami“.

5:50 V nedeľu zasadne mimoriadne slovenská vláda. Premiér Peter Pellegrini nevylúčil, že prísne opatrenia na Slovensku sa ešte pritvrdia, pretože časť ľudí ich dostatočne nerešpektuje.

5:30 Lekár amerického prezidenta Donalda Trumpa Sean Conley uviedol, že test na koronavírus u šéfa Bieleho domu má negatívny výsledok. Trump sa nechal otestovať v piatok potom, keď sa objavili špekulácie, že sa novým typom koronavírusu nakazil brazílsky prezident Jair Bolsonaro. S ním sa Trump stretol minulý víkend na Floride. V piatok ale Bolsonaro na facebooku poprel, že mal pozitívny test na koronavírus.

5:25 Hoci poľské úrady v piatok pre turistov uzavreli poľskú stranu Tatier, strážcovia tamojšieho národného parku v sobotu na chodníkoch pristihli veľa výletníkov. Len pri jazere Morskie Oko, jedného z najobľúbenejších turistických cieľov, to bolo podľa neho viac ako päť desiatok osôb. V Poľsku sa koronavírusom doteraz nakazilo 104 ľudí. Traja pacienti zomreli.