ONLINE: Vírus nie je pod kontrolou, v USA už testujú vakcínu

11:57 Počet nakazených sa v Španielsku za posledných 24 hodín zvýšil o takmer 2 000 na 11 178, uviedlo dnes ministerstvo zdravotníctva. Obetí je podľa neho už 491. Oproti údajom oznámeným v pondelok ide o výrazný nárast, v pondelok dopoludnia hlásili miestne úrady asi o tisícku viac prípadov oproti predchádzajúce­mu dňu.

11:34 Šíitskí konzervatívci prenikli na nádvoria dvoch významných iránskych svätýň, ktoré boli pre šírenie sa nákazy uzavreté. Informovali o tom dnes iránske štátne médiá. Iránske úrady sa snažia zastaviť ďalšie šírenie epidémie v krajine, ktorú ochorenie postihlo najviac zo všetkých štátov na Blízkom východe. Podľa agentúry AP tam má deväť z desiatich z viac ako 17-tisíc prípadov nákazy koronavírusom iránsku stopu.

V pondelok večer naštvaný dav prenikol na nádvorie svätyne imáma Alího Rezu v Mašhade a svätyne pomenovanej po sestre ôsmeho šiitského imáma Fatime v Kome. Davy sa na oboch miestach za normálnych okolností modlia 24 hodín denne, sedem dní v týždni a dotýkajú sa pri tom stien svätýň a bozkávajú ich. To vyvolalo obavy iránskych úradov zo zrýchlenia šírenia nákazy a vyzvali preto šiitskych duchovných, aby svätyne uzavreli.

11:27 Čína sprísnila monitoring osôb prichádzajúcich do krajiny zo zahraničia. Tento krok prichádza po tom, ako Čína zaznamenala nárast počtu ľudí nakazených koronavírusom v zahraničí. V pondelok Čína potvrdila 21 nových prípadov nákazy koronavírusom. Národná zdravotnícka komisia uviedla, že 20-ti z nich sú „importované prípady“, ktoré zachytili kontroly na letiskách. Iba jediný prípad pochádzal z Číny.

11:20 V Iráne dočasne nariadili prepustiť približne 85 000 trestancov vrátane politických väzňov. Ide o opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 v tejto blízkovýchodnej krajine. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie hovorcu iránskeho súdnictva o tom informovala agentúra Reuters. V Iráne bolo podľa najnovších údajov potvrdených 14 991 prípadov nákazy novým koronavírusom, ochorenie si tam vyžiadalo už 853 obetí.

11:08 Na základe posledných opatrení vlády SR o zákaze prevádzkovania taxislužieb na prevoz ľudí, služba Bolt pozastavila prevádzku na celom Slovensku. Taxíky spoločnosti nepremávajú od pondelka 16. marca.

10:50 Na bratislavskom obchvate sa tvoria kolóny z dôvodu uzavretia hraníc. Viac sa dočítate tu.

10:43 V uliciach Šale už začali dobrovoľníci z radov mestských poslancov rozdávať prvé ochranné rúška. Radnica ich začala distribuovať obyvateľom mesta, ktorí si ich doteraz nemali možnosť zaobstarať. Magistrát doručí rúška aj do všetkých denných centier, v ktorých sa poskytujú služby dôchodcom. „Je dôležité, aby sme chránili tých, ktorí to najviac potrebujú, teda našich seniorov,“ uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.

10:10 Odborníci z londýnskej vysokej školy Imperial College odporučili britskej vláde, aby krajina sprísnila opatrenia v súvislosti s nákazou koronavírusu. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News. Skupina vedcov z londýnskej Imperial College sa zaoberá výskumom v súvislosti s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Vedci odporučili, aby Británia zaviedla stratégiu „potlačenia epidémie“ na dobu v dĺžke až 18 mesiacov.

Opatrenia zahŕňajú obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi v rámci „celého obyvateľstva“, domácu izoláciu potvrdených prípadov a domácu karanténu pre ich rodinných príslušníkov a aj možné uzavretie škôl. Tieto opatrenia budú podľa odborníkov musieť ostať v platnosti, až kým nebude k dispozícii vakcína. To môže trvať až 18 mesiacov.

10:05 Čína vyslovila v utorok „silné rozhorčenie“ nad vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých označil nový typ koronavírusu za „čínsky vírus“. Informovala o tom agentúra AFP. Čínsky minister zahraničných vecí Keng Šuang vo svojej reakcii vyhlásil, že takéto spájanie koronavírusu s Čínou jeho krajinu „stigmatizuje“. „Cítime sa byť veľmi rozhorčení a vyjadrujeme svoj silný nesúhlas,“ vyhlásil minister.

9:55 Egypt potvrdil 40 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o najvyšší nárast v tejto severoafrickej krajine v priebehu jedného dňa, informovala v utorok televízia CNN. Ministerstvo zdravotníctva v Káhire v pondelok neskoro večer informovalo aj o dvoch nových úmrtiach. Ochoreniu COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, najnovšie podľahli 50-ročný Egypťan a 72-ročný Nemec.

9:53 Všetci poľskí ministri, ktorí sa zúčastnili na poslednom zasadnutí vlády, museli podstúpiť testy na koronavírus SARS-CoV-2. Stalo sa tak po tom, ako bola nákaza v pondelok potvrdená u ministra životného prostredia. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie Michala Dworczyka, šéfa úradu poľského premiéra, o tom informovala agentúra Reuters.

9:50 Popredné svetové sociálne médiá YouTube, Facebook a Twitter v pondelok upozornili svojich používateľov, že súlad zverejňovaného obsahu s ich pravidlami a reguláciami bude v zvýšenej miere kontrolovať umelá inteligencia, čo môže mať za dôsledok neopodstatnené mazanie obsahu. Spoločnosti musia totiž v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu vyprázdňovať kancelárie a posielať zamestnancov domov, píše agentúra Reuters.

9:41 V Rakúsku zaznamenali v utorok k ôsmej hodine rannej už 1132 potvrdených prípadov koronavírusu, pričom osem infikovaných pacientov sa vyliečilo. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

Počet nakazených v Maďarsku stúpol na 50. Dvaja iránski pacienti sa už z ochorenia Covid-19 uzdravili a opustili nemocnicu, informoval v utorok vládny informačný server koronavirus.gov.hu.

9:29 Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) vyzvala svojich členov a stúpencov, aby necestovali do Európy, pokým sa tam šíri koronavírus. Informovala o tom v utorok agentúra DPA. Príslušné varovanie sa objavilo v minulotýždňovom čísle internetového týždenníka IS an-Nabá. Organizácia v ňom apelovala na svojich prívržencov a operatívcov, ktorí sa nachádzajú mimo Európy, aby tam v súčasnosti necestovali. Tým, ktorí sa už nachádzajú v európskych krajinách, IS odporúča, aby tam aj zostali.

8:56 V Českej republike potvrdili v utorok ráno už 383 prípadov nákazy koronavírusom. Oproti pondelkovému večeru sa počet potvrdených prípadov nákazy zvýšil o 39. Z choroby Covid-19, ktorú vírus spôsobuje, sa v ČR vyliečili traja ľudia v Ústeckom kraji na severozápade ČR, informoval server iDNES.cz. Naopak traja pacienti sú vo veľmi vážnom až kritickom stave. Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva už v krajine celkovo vykonali viac ako 6300 testov.

8:47 Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie koronavírusu.

„Od utorka bude zdravotnícky personál v stane merať teplotu prichádzajúcim pacientom, odoberať základnú cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a zbierať podpísané čestné vyhlásenie pacienta,“ informovala ďalej nemocnica na svojej stránke na sociálnej sieti.

V preventívnej karanténe je od pondelka 58 zamestnancov NsP Prievidza, z toho 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. Nariadili im ju po tom, ako cez uplynulý víkend žena, ktorá bola v nemocnici od začiatku marca niekoľkokrát, priznala, že sa stretávala so svojou dcérou pracujúcou v Rakúsku. Žene odobrali vzorky na test prítomnosti nového koronavírusu, výsledky by mali byť známe v stredu.

Autor: SITA/AP, Sarah Reingewirtz

8:22 Globálny počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu dosiahol v utorok 7154. Z choroby sa vyliečilo 79 433 ľudí. Informovala o tom Univerzita Johna Hopkinsa v Baltimore. Priemerná úmrtnosť na chorobu Covid-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2, dosiahla 3,99 percenta. Najviac prípadov bolo evidovaných v Číne (81 051), nasledujú Taliansko (27 890), Irán (14 991), Španielsko (9942) a Južná Kórea (8320).

8:07 V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu India uzavrela svoju najikonickejšiu pamiatku Tádž Mahal. Ministerstvo kultúry uviedlo, že mauzóleum denne navštívia tisícky ľudí a je „nevyhnutné ho zavrieť“. Okrem Tádž Mahalu v Indii zavreli aj ďalšie významné pamiatky a múzeá. Podľa ministra kultúry Prahlada Patela budú pamiatky zatvorené do 31. marca, pričom po tomto období opatrenie posúdia. Informuje o tom spravodajský portál BBC. India má 114 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, a dve s ním spojené úmrtia.

7:42 Japonská vláda požiada každého, kto do Japonska príde z Európy, aby sa na 14 dní dal do samoizolácie. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na japonskú televíziu Asahi. Toto opatrenie má spomaliť šírenie koronavírusu a platiť bude bez ohľadu na štátnu príslušnosť prichádzajúceho. Vláda takisto prestane púšťať do Japonska cudzincov, ktorí v uplynulom období navštívili niektoré časti Španielska, Talianska, Švajčiarska a Írska.

7:16 Zlodeji ukradli 50 000 ochranných rúšok na tvár zo skladu nemocničných zásob v nemeckom Kolíne. Mestský krízový tím nariadil všetkým kolínskym nemocniciam, aby skontrolovali, aké ochranné pomôcky vzhľadom na šírenie koronavírusu naliehavo potrebujú. Taktiež im nariadil, aby zlepšili ochranu pred krádežami.

„Toto je nový druh zlodejstva,“ uviedla hovorkyňa miestnych nemocníc pre agentúru DPA. „Hovoríme o veciach, ktoré stoja bežne pár drobných, ale teraz je zjavne po nich dopyt,“ konštatovala a dodala, že ani po tejto krádeži by nemal byť problém pri zásobovaní nemocníc rúškami.

6:53 Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil kvôli šíreniu koronavírusu celoštátnu karanténu. V juhoamerickej krajine sa potvrdilo už 33 prípadov nákazy, informovala dnes agentúra Reuters. Svoje hranice sa rozhodla kvôli koronavírusu uzavrieť tiež Kolumbia, ktorá s Venezuelou susedí.

6:44 Americký oscarový herec Tom Hanks a jeho žena Rita Wilsonová opustili austrálsku nemocnicu, v ktorej boli od minulého týždňa kvôli nákaze koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej manželský pár zostáva v karanténe, tú strávi v prenajatom dome.

6:38 Stovky väzňov utiekli z najmenej štyroch väzníc v brazílskom štáte Sao Paulo po tom, čo miestne úrady zrušili ich dočasné priepustky pre obavy, že by pri návrate do zariadení mohli priniesť koronavírus. Podľa brazílskych médií mohlo ujsť až viac ako tisíc osôb.

Na krátkom videu z mesta Mongaguá, ktoré odvysielala TV Globo, možno vidieť stovky mužov, ako vybiehajú z väzenia. To má kapacitu zhruba 2 800 ľudí. Vláda v Sao Paule zakázala pre obavy z koronavírusu dočasné prepustenie zhruba 34-tisíc väzňov, ktorí majú polootvorený režim.

6:16 V americkom Seattli sa začala v pondelok klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na amerických zdravotníckych predstaviteľov. Experimentálnu vakcínu dostala prvá účastníčka skúšky. Približne šesť týždňov trvajúcej prvej fázy testovania sa zúčastní 45 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov, uviedol vo vyhlásení Národný zdravotnícky inštitút (NIH).

Jeho vedci vyvíjali očkovaciu látku s názvom mRNA-1273 spolu s biotechnologickou spoločnosťou Moderna z Cambridge v štáte Massachusetts. Americkí zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že úplné overenie potenciálnej vakcíny potrvá rok až rok a pol.

5:35 Španielsko o polnoci uzavrelo pozemné hranice cudzincom. Počet nakazených novým vírusom v Španielsku vzrástol v pondelok podľa denníka El País na 9300 a počet obetí na 330 z 288 hlásených v nedeľu.

5:30 Najhoršie zasiahnutá európska krajina Taliansko potvrdila v pondelok 3233 nových prípadov nákazy, celkový počet infikovaných sa vyšplhal na 27 980. Podľa šéfa talianskej civilnej obrany Angela Borrelliho počet novo nakazených klesá.

5:25 Írsko očakáva, že sa do konca marca sa v krajine nakazí koronavírusom okolo 15 000 ľudí. Povedal to premiér Leo Varadkar, podľa ktorého sa bude Írsko s pandémiou vyrovnávať „mnoho mesiacov, nie týždňov“. Ostrovný štát má podľa aktuálnej bilancie 223 infikovaných. Chorobe COVID-19, ktorú koronvirus spôsobuje, podľahli dvaja ľudia.

5:15 Francúzska od utorkového poludnia obmedzí pohyb obyvateľov na verejnosti. Druhé kolo miestnych volieb plánované na nedeľu sa odkladá. Od utorkového poludnia sa podľa prezidenta Emmanuela Macrona takisto na 30 dní uzavrú vonkajšie hranice schengenského priestoru.

Francúzsko má už viac ako 6600 potvrdených prípadov nákazy koronavírusy a 148 mŕtvych. „Sme vo vojne, sme v zdravotnej vojne,“ uviedol Macron. „Iste, nebojujeme proti armáde, ani proti inému národu. Ale nepriateľ tu je, neviditeľný, nepolapiteľný. A postupuje,“ dodal francúzsky prezident. Zdôraznil ale, že Francúzsko vojnu vyhrá.

5:00 Nákaza koronavírusom sa v pondelok v Číne preukázala u ďalších 21 ľudí. Trinásť ľudí podľahlo chorobe Covid-19, ktorá vírus spôsobuje. V provincii Chu-pej, odkiaľ sa začal vírus šíriť, zaznamenali v pondelok len jediného novo nakazeného. Zvyšných dvadsať prípadov sa preukázalo u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili z cudziny.

Celkovo sa od začiatku šírenia vírusu v pevninskej Číne v minulom roku potvrdila nákaza koronavírusom u 80 881 ľudí. Bilancia obetí sa vyšplhala na 3226.