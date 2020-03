V primárkach v štáte Washington zvíťazil Joe Biden

V rámci druhého tzv. volebného superutorka sa demokratické primárky konali 10. marca v šiestich štátoch. V piatich z nich – Michigane, Mississippi, Missouri, Idahu a Washingtone – zvíťazil Biden. Jeho rival Bernie Sanders uspel iba v Severnej Dakote.

O najvyšší počet delegátov (125) sa bojovalo v Michigane. Sanders dúfal, že sa mu tam podarí zvíťaziť, od čoho si sľuboval oživenie svojej kampane po neúspešnej sérií primárok v rámci prvého volebného superutorka.

Primárky v Ohiu pozastavili

Najvyššia zdravotnícka predstaviteľka amerického štátu Ohio Amy Actonová pozastavila vzhľadom na hrozbu koronavírusu konanie prezidentských primárok v tomto štáte, naplánované na utorok. Stalo sa tak iba niekoľko hodín pred začiatkom hlasovania, informovala agentúra AP.

Guvernér Mike DeWine oznámil toto rozhodnutie po tom, ako sa mu nepodarilo presvedčiť sudcu, aby odložil hlasovanie, keďže davy vo volebných miestnostiach by mohli znamenať pre ľudí neprijateľné riziko chytenia a šírenia tohto vírusu.

DeWine požiadal v pondelok na súde z dôvodu koronavírusovej krízy o odklad primárok vo svojom štáte do 2. júna, avšak sudca to zamietol. Guvernér sa spolu so svojou administratívou nevzdali a nariadili uzavretie volebných miestností.

V utorok by sa tak primárky mali konať v troch štátoch Arizona, Illinois a Florida. Úrady týchto štátov sa vyjadrili, že vyvinuli dostatočné úsilie na ochranu voličov pred koronavírusom.

V primárkach si občania USA vyberajú straníckych kandidátov, ktorí sa budú v novembri uchádzať o prezidentský úrad. Republikánsky prezident Donald Trump dúfa, že zvíťazí nad demokratickým kandidátom a bude vládnuť druhé funkčné obdobie.

Agentúra DPA pripomína, že v demokratických primárkach vedie bývalý viceprezident Joe Biden pred ľavicovým senátorom Berniem Sandersom. Ten vyjadril obavy z konania primárok vzhľadom na smernice zdravotníckych úradov varujúce pred veľkými zhromaždeniami.