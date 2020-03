ONLINE: Koronavírus ničí ekonomiky štátov, splácať to budú roky

Na Slovensku bolo dopoludnia 18. 3. 2020 pozitívnych na koronavírusu 105 osôb, testovaných 1991 osôb, negatívnych 1886. Viac informácií o situácii na Slovensku TU.

10:36 Moldavsko v stredu ohlásilo prvú obeť koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie moldavského ministerstva zdravotníctva. Moldavská vláda ešte 11. marca rozhodla, že pre hrozbu rozšírenia tejto potenciálne smrtiacej nákazy budú zatvorené všetky školy. Zakázané boli taktiež masové podujatia s účasťou viac ako 50 ľudí.

10:11 Počet nakazených na Slovensku dosiahol 105. Doposiaľ pribudlo 8 nových prípadov. Viac sa dočítate tu.

10:11 Zamestnanci kancelárie ruského prezidenta sa podrobujú testom na koronavírus. Podľa agentúry RIA Novosti o tom v stredu informoval hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Otestovať sa museli dať aj novinári, ktorí prezidenta Vladimira Putina sprevádzajú počas jeho utorkovej návštevy na Kryme, dodal Peskov, ktorý to označil za preventívne opatrenie.

9:57 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Českej republike k stredajšiemu ránu zvýšil na 464. Oznámil to na svojom účte na Twitteri český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Ako ďalej uviedol, v porovnaní s utorkovým ránom tak počet nakazených stúpol o 81.

9:47 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu pripustila, že politickí lídri „podcenili“ rozsah nebezpečenstva, aké predstavuje nový koronavírus.

„Myslím, že všetci z nás, ktorí nie sme expertmi, sme na začiatku koronavírus podcenili,“ povedala von der Leyenová v rozhovore pre nemecký denník Bild.

9:44 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli stúpol za 24 hodín o zhruba 40 percent na 427. Očakáva sa, že počet infikovaných bude ďalej strmo stúpať, keďže krajina zavádza rozšírenejšie testovania. Doteraz koronavírusu v Izraeli nikto nepodľahol.

9:33 Počet ľudí v Maďarsku, u ktorých laboratórne testy potvrdili koronavírus, stúpol z utorňajších 50 na 58. Z 36 hospi­talizovaných v Juhopeštianskej nemocnici Centrum sú štyria pacienti vo vážnom stave, informovalo v stredu internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG). Podľa primára Centra hematológie a infektológie Jánosa Szlávika všetci pacienti ležiaci v uvedenej nemocnici s ochorením Covid-19 sú vo veku nad 70 rokov a majú aj ďalšie choroby.

Na nákazu týmto vírusom zomrel v Maďarsku jeden človek, dvaja boli z ochorenia uzdravení.

9:28 V Rakúsku zaznamenali v stredu k ôsmej hodine rannej 1471 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva. Počet obetí zostáva oficiálne na čísle tri – na Covid-19 zomreli dve osoby vo Viedni a jedna v Štajersku.

9:02 Tuniský prezident Kajs Saíd v utorok vyhlásil zákaz nočného vychádzania, a to v čase od 18.00 h do 06.00 h. K tomuto opatreniu Tunisko pristúpilo v rámci boja proti šíreniu koronavírusu.

8:47 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyvracia informáciu, že užívanie liekov s obsahom ibuprofénu „duplikuje“ množenie koronavírusu v ľudskom organizme. ŠÚKL o tom informoval v tlačovej správe, na tento hoax zareagoval aj na sociálnych sieťach. Podrobnosti tu.

8:39 OSN a deväť krajín (Alžírsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Británia, USA, Tunisko a Spojené arabské emiráty) vyzvali v utorok strany bojujúce v Líbyi, aby zastavili paľbu a umožnili zdravotníkom bojovať proti novému koronavírusu.

Nateraz v Líbyi neevidujú žiadny prípad nákazy vírusom SARS-CoV-2. Odborníci sa ale obávajú, že prepuknutie choroby Covid-19, ktorú vírus spôsobuje, môže byť pre krajinu katastrofou vzhľadom na stav tamojšieho zdravotného systému.

8:17 Nový koronavírus môže prežiť na povrchoch alebo vo vzduchu niekoľko hodín. Uvádza sa to v štúdii zverejnenej v magazíne The New England Journal of Medicine, ktorú financovala vláda Spojených štátov, ako napísala tlačová agentúra AFP.

8:04 Výskyt koronavírusu už evidujú vo všetkých 50 štátoch USA. Svoj prvý prípad v utorok ohlásila už aj Západná Virgínia.

6:56 Francúzska farmaceutická firma Sanofi je pripravená dať úradom k dispozícii milióny dávok antimalarika Plaquenil, ktoré vykázalo „sľubné“ testy pri liečbe choroby Covid-19. Viac čítajte tu.

6:49 Kirgizsko potvrdilo prvé tri prípady nákazy koronavírusom v krajine. Všetci traja jeho občania mali pozitívne testy po návrate zo Saudskej Arábie, informoval dnes minister zdravotníctva tejto stredoázijskej krajiny, ktorá už v utorok uzavrela hranice cudzincom.

6:45 Kolumbijský prezident Iván Duque vyhlásil v krajine stav núdze, čím sa snaží zastaviť šírenie koronavírusu. V stredu nadránom o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Duque na tlačovej konferencii oznámil, že v rámci nových núdzových opatrení musia zostať ľudia vo veku nad 70 rokov v izolácii, a to od 20. marca do 31. mája. Budú mať dovolené odísť z domu len na nákup nevyhnutných potrieb, na prehliadku k lekárovi alebo na nákup liekov.

6:42 Českí colníci objavili počas kontroly v sklade v priemyselnej zóne v meste Lovosice na severozápade Čiech až 680 000 respi­rátorov, 25 000 rúšok a ďalšie ochranné pomôcky. Je podozrenie, že mali byť vyvezené z Českej republiky.

Teraz si ich prevezme štát: časť pomôcok si nechá Ústecký kraj a zvyšok pôjde do Prahy. V utorok neskoro večer to uviedol hajtman tohto kraja Oldřich Bubeníček, ktoré citoval portál Novinky.cz.

6:17 Južná Kórea nahlásila v stredu, štvrtý deň po sebe, dvojmiestny číselný údaj týkajúci sa nových prípadov nákazy koronavírusom. Počty sa teda držia pod stovkou a celkovo je v krajine 8413 prípadov infekcie, informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

Zdravotnícke úrady sú však stále v pohotovosti, pretože po celej krajine sa vyskytujú nové zhluky prípadov tejto infekcie, napísala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

6:12 Európa začína konať v duchu solidarity a Európsky parlament je pripravený urobiť potrebné kroky na ochranu života a živobytia Európanov, vyhlásil v utorok večer predseda EP David Sassoli. V správe pre médiá to uviedlo tlačové stredisko europarlamentu.

Ľudia v maďarskom meste Debrecín v odstupoch čakajúci v rade pred miestnou poštou, 16. marca 2020 Autor: SITA/AP, Zsolt Czegledi

6:00 Pôvodné ohnisko pandémie nového koronavírusu, čínske mesto Wu-chan, hlásilo v stredu iba jeden nový prípad nákazy, a to už druhý deň po sebe. Jedného nového nakazeného človeka vo Wu-chane hlásili v stredu a jedného v utorok, ale stredočínske veľkomesto je stále uzavreté. Tieto nádejné informácie nasledovali po vrchole pandémie, ktorý bol vo Wu-chane približne pred mesiacom.

Čína ohlásila v stredu len 13 nových prípadov nákazy po celej krajine. Všetkých 12 prípadov mimo Wu-chanu bolo „dovezených“ zo zahraničia – snaží sa tak mať ochorenie Covid-19, spôsobené vírusom, pod kontrolou.

5:25 Austrálsky premiér Scott Morrison varoval, že opatrenia proti koronavírusu budú trvať najmenej šesť mesiacov a vyzval ľudí, aby necestovalid do zahraničia. Krajina má už 454 potvrdených prípadov. Vyhlásila stav biobezpečnostnej núdze. Školy zatiaľ zostávajú otvorené, zhromaždenia nad 100 ľudí sa majú konať len v nevyhnutných prípadoch.

5:10 Írska vláda sa chystá odporučiť starším občanom, aby nevychádzali zo svojich domovov a niekoľko týždňov zostali doma. Občanom írsky premiér Leo Varadkar odporučil vyhýbať sa kontaktom s inými, bez prevencie sa postup koronavírusu nepodarí zastaviť. Premiér tiež uviedol, že epidémia spôsobí miestnej ekonomike značné a trvalé následky a náklady na prekonanie krízy budú ohromné. Očakávané výdavky bude potrebné splácať roky. Írsko eviduje viac ako 223 nakazených a dve obete nákazy.

5.00 V arlber­gskej oblasti na západe Rakúska bola vyhlásená karanténa a v utorok večer úrady nariadili uzavrieť známe lyžiarske stredisko Sölden a horskú obec Sankt Anton v Tirolsku. V Rakúsku je v súčasnosti 1332 ľudí nakazených koronavírusom, traja ľudia nákaze podľahli a deviatich lekári označujú za uzdravených.