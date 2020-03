Putinov plebiscit imúnny voči nákaze?

K šéfovi Kremľa nepustia nikoho, kto by nemal test na koronavírus s negatívnym výsledkom. Rusko v obave z pandémie od stredy až do prvého mája zakázalo vstup cudzincov na svoje územie. A školáci v celej krajine budú mať od pondelka trojtýždňové mimoriadne prázniny. Napriek epidemiologickej hrozbe by sa ale desiatky miliónov Rusov mali o 34 dní vybrať do volebných miestností.