ONLINE: Čína pomôže Európe, Wu-chan nehlási žiadnu novú nákazu

Na Slovensku bolo 18. 3. 2020 pozitívnych na koronavírusu 105 osôb, testovaných 1991 osôb, negatívnych 1886. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

12:35 Prvou smrteľnou obeťou koronavírusu v Mexiku sa stal 41-ročný muž, ktorý mal cukrovku.U muža sa prvé symptómy ochorenia Covid-19 objavili 9. marca, uvádza agentúra TASS.

Do stredy popoludnia bolo v Mexiku, kde sa vírus po prvý raz objavil 28. februára, 118 potvrdených prípadov nákazy. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador odmietol výzvy nariadiť obmedzenia pre verejnosť zamerané na zabránenie šírenia vírusu, a to i napriek tomu, že Spojené štáty aj Kanada tak už spravili. Dôvodom sú obavy z kolapsu tamojšej oslabenej ekonomiky.

12:26 Spoločnosť Penta vynaloží na boj s koronavírusom viac ako 15 miliónov eur. TASR o tom vo štvrtok informoval jej hovorca Gabriel Tóth. Peniaze chce využiť na nákup tzv. rapid testov na odhalenie ochorenia COVID-19 či špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

12:04 Hlavný vyjednávač Európskej únie pre budúce partnerstvo s Britániou Michel Barnier vo štvrtok informoval, že bol pozitívne testovaný na koronavírus SARS-CoV-2. Oznámil to prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter.

11:57 Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika dnes pristane lietadlo so zdravotníckym materiálom. Lietadlo, ktoré vo štvrtok v poobedňajších hodinách privezie zdravotnícky materiál v súvislosti s výskytom koronavírusu, bude na letisku čakať dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

11:31 Zákaz vychádzania v súvislosti s epidémiou koronavírusu vo Francúzsku bude pravdepodobne potrebné predĺžiť. Podľa spravodajského portálu France Info to pripustila generálna riaditeľka vládnej agentúry pre verejné zdravie Genevieve Cheneová. Spresnila, že treba počkať dva až štyri týždne, aby sa dala sledovať dynamika epidémie koronavírusu. Vysvetlila, že táto dynamika závisí od toho, ako každý jednotlivec dodržiava nariadenia vlády súvisiace s obmedzením pohybu osôb. Podľa názoru Cheneovej „významné zbrzdenie“ epidémie koronavírusu by vo Francúzsku mohlo nastať v horizonte dvoch až štyroch týždňov.

10:55 Počet prípadov nákazy v Nemecku za 24 hodín podľa Inštitútu Roberta Kocha narástol o rekordných 2 801 na 10 999. Inštitút spadajúci pod nemecké ministerstvo zdravotníctva informoval o číslach aktuálnych k dnešnej polnoci na svojom webe. Úmrtí na chorobu COVID-19 je podľa úradu 20. Nemeckí politici vzhľadom k aktuálnemu vývoju uvažujú o prijatí ďalších opatrení.

10:07 Karanténa vyhlásená pre celé územie Talianska v súvislosti s koronavírusom bude platiť dlhšie než len do 3. apríla, uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte. Opatrenia, ktoré sme prijali… musia byť predĺžené", uviedol Conte podľa štvrtkového vydania denníka Corriere della Sera. Conte vysvetlil, že vďaka reštriktívnym opatreniam sa Taliansko „vyhlo zrúteniu (zdravotného) systému“.

9:47 Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Poľsku prekročil 300 po tom, čo poľské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo 18 nových prípadov tejto nákazy, informovala agentúra PAP.

9:31 V Maďarsku potvrdili ďalších 15 prípadov nákazy koronavírusom, čím ich počet stúpol na 73. Informovala o tom vládna informačná webová stránka koronavirus.gov.hu. Z infikovaných boli deviati Iránci, jeden Brit a 62 Maďarov. Ochoreniu COVID-19 podľahol v Maďarsku jeden človek.

9:25 Severotalianske mesto Bergamo, ktoré je jedným z najviac postihnutých pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, muselo povolať armádu, aby pomohla s odvozom mŕtvych tiel do krematórií v okolitých mestách. Informovala o tom vo štvrtok agentúra ANSA.

9:23 Rakúska spolková krajina Tirolsko je z dôvodu neustále rastúceho počtu osôb infikovaných koronavírusom v karanténe. Oznámil to v stredu večer krajinský premiér Günther Platter s tým, že toto opatrenie sa týka všetkých 279 miest a obcí a platí do 5. apríla, informovala agentúra APA.

9:19 Koronavírus SARS-CoV-2 si v Rusku vyžiadal prvú obeť, ktorou je staršia pacientka moskovskej nemocnice. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského operačného strediska pre boj s koronavírusom o tom vo štvrtok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

9:06 Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odkázal africkým štátom, že by sa kvôli šíreniu koronavírusu mali pripraviť na najhoršie. Doteraz koronavírusu v Afrike podľahlo 16 ľudí, šesť v Egypte, ďalších šesť v Alžírsku, dva v Maroku a po jednom v Sudáne a v Burkine Faso.

Afrika tak zatiaľ zostávala najmenej zasiahnutým kontinentom, odborníci sa však obávajú, že zdravotnícky systém mnohých afrických štátov by mohol začať pod náporom šírenia epidémie koronavírusu kolabovať.

8:59 Londýnske metro (Tube) uzavrie až 40 staníc s cieľom zmierniť šírenie nákazy koronavírusom, informovala vo štvrtok na svojej stránke stanica BBC.

8:40 Viacerí výrobcovia alkoholických nápojov vo svete darovali veľké objemy alkoholu na výrobu dezinfekčných gélov potrebných v čase súčasnej epidémie najmä v nemocniciach či lekárňach.

Francúzska firma Pernod Ricard tak firme Laboratoire Cooper, ktorá zásobuje lekárne vo Francúzsku, darovala 70 000 litrov čistého alkoholu, čo umožní vyrobiť 1,8 milióna flakónov gélu s objemom 50 ml. Podľa časopisu Paris Match sa zmobilizovali aj viaceré ďalšie firmy podobného zamerania: alkohol na výrobu hydroalkoholických gélov darovali aj švédsky výrobca vodky Absolut, ako aj mnohé liehovary v USA, španielsku či Írsku.

8:32 V súvislosti s koronavírusom má v Poľsku nariadenú karanténu takmer 15 000 ľudí. Poľskú políciu však zaskočil počet prípadov nerešpektovania tohto preventívneho opatrenia a navrhuje dať takýmto ľuďom elektronické náramky – ako v prípade odsúdených.

Podobný prístup k nedisciplinovaným ľuďom zvažuje aj Tunisko, ktoré ako ďalšiu možnosť pripustilo priebežnú telefonickú kontrolu osôb v karanténe, či inštaláciu aplikácie pre mobily, pomocou ktorej by bolo možné lokalizovať danú osobu. Elektronické náramky na monitorovanie ľudí začali využívať v Hongkongu. Náramok dostáva každý, kto po návrate zo zahraničia musí zostať v karanténe a pod dohľadom lekárov.

8:30 Nákazu koronavírusom potvrdili v stredu u dvoch brazílskych ministrov a predsedu Senátu. S celkovým počtom 529 nakazených je Brazília najviac postihnutou krajinou v Latinskej Amerike.

8:07 Mnoho Španielov sa v stredu pripojilo k výzve adresovanej bývalému kráľovi Juanovi Carlosovi, aby venoval štátu zo svojho majetku 100 miliónov dolárov (91,5 milióna eur) na boj proti koronavírusu. Ide o peniaze údajne prijaté ako úplatok od Saudskej Arábie a v súčasnosti ukryté na švajčiarskych účtoch, informovala agentúra APA.

8:02 Nigéria zakázala v stredu vstup na svoje územie občanom 13 krajín najviac zasiahnutých koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP. Stalo sa tak v čase, keď v tejto africkej krajine zaznamenali päť nových prípadov nákazy. Celkovo Nigéria hlási osem nakazených.

Nariadenie sa týka občanov Číny, Talianska, Iránu, Južnej Kórey, Španielska, Japonska, Francúzska, Nemecka, Nórska, Británie, Holandska, Švajčiarska a Spojených štátov. Ide o krajiny s viac ako 1000 prípadmi infekcie.

7:50 Agentúra AP uvádza, že Irán v očividnom úsilí o zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý v krajine usmrtil vyše 1100 ľudí, doteraz dočasne prepustil už približne 85-tisíc väzňov.

7:07 Austrálsky premiér Scott Morrison vo štvrtok oznámil, že hranice krajiny sa pre koronavírus uzavrú pre všetkých návštevníkov. Opatrenie sa nevzťahuje na austrálskych občanov, osoby s trvalým bydliskom v krajine a ich blízkych rodinných príslušníkov, informovala agentúra DPA.

Austrália zatiaľ zaznamenala viac ako 700 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ich počet každý deň výrazne stúpa. Úmrtí je v krajine zatiaľ šesť.

6:49 Holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins v stredu odpadol počas vystúpenia na pôde holandského parlamentu. Bruins, ktorý je z titulu svojej funkcie ústrednou postavou boja proti koronavírusu v Holandsku, túto príhodu neskôr pripísal totálnemu vyčerpaniu po dvoch náročných týždňoch. V Holandsku koronavírusu doteraz podľahlo 58 osôb, nákaza bola potvrdená u 2 059 ľudí.

6.42 Opatrenia spojené s epidémiou koronavírusu veľmi pravdepodobne povedú k zvýšenej rozvodovosti, stačí si totiž predstaviť, čo sa stane s pármi, ktoré spolu skončia v karanténe. Podľa britskej televízie Sky to vyhlásila popredná britská právnička Fiona Shackletonová. (Viac k téme v autorskom článku Pravdy).

6:16 Južná Kórea informovala vo štvrtok o 152 nových prípadoch nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 8565. V predchád­zajúcich štyroch dňoch pritom pribúdalo menej ako 100 nových prípadov denne.

Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že koronavírusu podľahlo ďalších sedem ľudí. Obetí choroby Covid-19 je tak zatiaľ 91, väčšinou išlo o starších pacientov trpiacich aj inou chorobou.

6:12 Člen Snemovne reprezentantov Ben McAdams sa v stredu stal už druhým americkým kongresmanom, ktorý informoval, že ho testovali pozitívne na koronavírus. Predtým to isté oznámil Mario Diaz-Balart, ďalší člen Snemovne reprezentantov, uviedla agentúra AFP.

4:50 Čína poskytne Európskej únii dva milióny rúšok, 200 000 respi­rátorov N95 a 50 000 testovacích sád na koronavírus. Po telefonickom rozhovore s čínskym premiérom Li Kche-čchiang to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

„Zhodli sme sa na tom, že boj proti koronavírusu je (bojom) globálnym,“ uviedla. Podľa nej Čína nezabudla, že jej Európska únia v januári pomohla a poslala na boj s koronavírusom viac ako 50 ton zdravotníckeho materiálu.

4:45 Portugalsko prvýkrát od začiatku demokratickej éry v polovici 70. rokov minulého storočia vyhlásilo núdzový stav. Znamená to zavedenie prísnych opatrení, napríklad obmedzenia pohybu osôb či zákaz zhromažďovania. Na dodržiavanie týchto opatrení budú pritom môcť dohliadať ozbrojené zložky.

4:35 Donald Trump podpísal balík opatrení na boj s koronavírusom v hodnote okolo 100 miliárd dolárov. Spojené štáty tak po novom zabezpečia bezplatné testovanie na koronavírus, nemocenské poistenie pre všetkých zamestnancov zasiahnutých nákazou alebo potravinovú pomoc. Zamestnanci budú mať nárok až na dva týždne dovolenky v prípade, že sa u nich potvrdí nákaza, alebo sa na ňu budú liečiť. Nárok na ňu bude mať aj ten, komu lekár alebo úrady nariadi karanténu.

V Spojených štátoch sa koronavírusom zatiaľ nakazilo viac ako 8500 ľudí a medzi stredajšou šiestou hodinou rannou a šiestou hodinou večer pribudlo 2300 potvrdených prípadov.

4:30 Čínske mesto Wu-chan, odkiaľ sa na začiatku tohto roka do sveta rozšíril nový typ koronavírusu, vo štvrtok prvýkrát od začiatku pandémie nehlásia žiadny nový potvrdený prípad nákazy. V Číne ale pribúda importovaných prípadov infekcie, za stredu ich bolo 34 oproti utorkovým trinástich. To vyvoláva obavy z možnej druhej vlny nákazy.

Ako o importovaných prípadoch sa hovorí o chorých, u ktorých sa nákaza preukázala po príchode do Číny zo zahraničia. Celkom ich je asi 190. Agentúra DPA k tomu píše, že vo veľkej väčšine ide o Číňanov, ktorí sa vrátili do vlasti často v presvedčení, že tam prečkajú najhoršie obdobie pandémie. Ľudia, ktorí do Číny prídu, musia do prísnej karantény.