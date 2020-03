Weinstein bol prevezený do väznice s najvyšším stupňom stráženia

Bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein bol v stredu miestneho času prevezený do väznice s najvyšším stupňom stráženia. V tomto zariadení vo štátu New York si niekdajší najmocnejší muž Hollywoodu bude odpykávať 23-ročný trest za znásilnenie a sexuálny nátlak. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na väzenskú službu štátu New York.