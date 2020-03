Po ochorení Slováka a Čecha je 30 Gruzíncov v karanténe

V najmodernejšom gruzínskom lyžiarskom stredisku v Gudauri sa predčasne skončila zimná sezóna. Tbilisi od stredy zakázalo všetkým cudzincom vstup do krajiny. Opatreniam predchádzal prípad turistov z Česka a Slovenska, u ktorých sa po návrate z Gruzínska preukázala nákaza koronavírusom.

V Gruzínsku doteraz zaznamenali 40 prípadov nákazy koronavírusom, vo štvrtok pribudli dvaja noví pacienti. Ani jeden však zatiaľ nesúvisí s lyžovačkou Čechov a Slovákov pod vrchom Kazbek.

Gruzínske národné centrum pre kontrolu chorôb oznámilo, že jeden Čech a jeden Slovák, ktorí v šesťčlennej turistickej skupine nedávno navštívili Gruzínsko, mali po návrate do svojich krajín pozitívne testy na COVID-19.

„Turisti nevykazovali v Gruzínsku nijké symptómy. Mali ale toľko občianskej zodpovednosti, že nás informovali o svojej nákaze a následne sme prešli všetky miesta, ktorá navštívili a hľadali ľudí, s ktorými sa stretli,“ povedala pre portál Geoirgiatoday.ge Ana Kasradzeová, šéfka krízového manažmentu centra pre kontrolu chorôb, podľa ktorej boli tri osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 hospitalizované.

Gruzínska ministerka zdravotníctva Ekaterine Tikaradzeová podľa portálu Agenda.ge oznámila, že sa podarilo identifikovať 30 osôb, ktoré boli v kontakte s turistami z Česka a Slovenska. V karanténe skončil aj kompletný personál reštaurácie Mtvrali alubali (Opitá čerešňa) v Gudauri, ktorú skupina z Česka a Slovenska od 4. do 9. marca každodenne navštevovala.

„Všetci sme v samoizolácii, reštaurácia je zatvorená; dvaja zamestnanci majú vysokú teplotu. Každý, kto v tých dňoch navštívil Opitú čerešňu by sa mal obrátiť na zdravotné zariadenie," oznámila reštaurácia na svojom facebookovom účte. Neskôr reštaurácia informovala, že u jej zamestnancoch, ktorí mali príznaky ochorenia na COVID-19, testy nákazu nepreukázali. To isté potvrdila aj lekárka Tbiliskej nemocnice pre infekčné ochorenia Marina Ezugbajová. „Z Gudauri sme prijali na diagnostiku ako možné prípady niekoľko osôb. Toto ochorenie však u nich bolo vylúčené. Boli preložení do karantény," citoval ju portál Apsny.ge.

Nakazený Čech Roman Kozelka sa už cíti lepšie. Horský vodca, ktorý pracuje pre cestovnú kanceláriu, o svojom stave priebežne informuje na Facebooku. Príznaky ochorenia vraj pocítil až v lietadle, ktorým sa 10. marca vracal z Gruzínska. Po pristátí mal 39-stupňovú horúčku. Po vyšetrení v nemocnici Na Bulovke sa uchýlil do domácej izolácie. Testy neskôr potvrdili ochorenia COVID-19.