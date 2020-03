V Prahe utiekol pacient s koronavírusom, hrozí mu väzenie

Incident sa stal krátko pred 17.00 h. Políciu privolali cez tiesňovú linku samotní zdravotníci, ktorým utiekol. „Sestra mu povedala, že je pozitívny na koronavírus. Muž sa okamžite otočil a z nemocnice utiekol,“ povedala pre Novinky.cz hovorkyňa polície Lucie Drábková. Policajti muža vypátrali za zhruba 20 minút neďaleko nemocnice na ulici Povltavská.

Pacient bol hospitalizovaný na lôžkovom oddelení od soboty 14. marca, napísal server iDNES.cz. Podľa hovorkyne pražskej polície išlo o muža narodeného v roku 1958. Momentálne ho prevážajú späť do nemocnice, dodala pre iDNES.cz.

Podľa polície išiel muž k miestu, kde ho našli, pešo, preto sa bude zisťovať, či niekoho počas svojho úteku z nemocnice nenakazil. Muž bude stíhaný za trestný čin šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Hrozí mu až osem rokov väzenia.

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sa v ČR zvýšil zo 631 na 694. Vyliečení zostávajú traja ľudia. Informovala o tom spravodajská televízia ČT 24. V Čechách v piatok pribudlo 122 nakazených, čo je zatiaľ najväčší denný prírastok.

Od štvrtka 14.00 h a na 30 dní vyhlásila vláda núdzový stav, na dlhší čas by to musela urobiť Poslanecká snemovňa. Vláda tiež zakázala vstup do krajiny cudzincom z 15 rizikových krajín a cestu Čechom do nich, ako aj prítomnosť ľudí v zariadeniach stravovacích služieb od 20.00 do 06.00 h. V ČR je dovolené chodiť von len s rúškami a od 10.00 do 12.00 h sú obchody vyhradené pre seniorov.