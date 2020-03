Netanjahu je pripravený na budúci rok rezignovať

Politik v televízii povedal, že by chcel vytvoriť trojročnú „núdzovú“ vládu spolu so spomínanou stranou. Objasnil, že prvý rok a pol by bol premiérom on a od septembra 2021 zas niekdajší náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc. Každá strana by pritom mala vo vláde rovnaký počet kresiel.

Opozičný politik Jair Lapid označil jeho ponuku za neúprimnú. „Na budúci týždeň si budeme voliť nového predsedu parlamentu a budeme bojovať proti koronavírusu a za dobro ľudí,“ dodal.

V Izraeli sa za posledný rok konalo už troje parlamentných volieb, naposledy 2. marca. Netanjahuov Likud získal v izraelskom Knesete 36 kresiel a spolu so svojimi tradičnými ultranacionalis­tickými a náboženskými spojencami disponuje 58 kreslami, čo je stále málo na nadpolovičnú väčšinu v 120-člennom parlamente. Možnosť zostaviť novú vládu tak dostal Ganc.