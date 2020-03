Ak školy neotvoríme do 1. júna, maturity sa konať nebudú, povedal český minister školstva

Maturitné skúšky by mali prebehnúť najskôr 21 dní po znovuotvorení stredných škôl. Zo spoločnej časti maturity sa vypustí písomná časť z českého a cudzieho jazyka. Ak sa školy neotvoria do začiatku júna, maturitné skúšky by sa vôbec nemuseli konať. V pondelok to podľa spravodajského servera Novinky.cz povedal český minister školstva Robert Plaga.

„Pri maturitách bude kľúčové, či sa školy otvoria do 1. júna 2020. Ak áno, budú maturity prebiehať síce v zjednodušenej, ale obdobnej podobe ako každý rok. Pre prípad, že sa školy do 1. júna neotvoria, obsahuje návrh v záujme istoty maturantov náhradné riešenie,“ povedal český minister školstva.

Školy sú v ČR zatvorené v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V Česku bolo v pondelok potvrdených 1165 prípadov nákazy koronavírusom. Šesť ľudí sa vyliečilo; jeden človek, ktorý mal pozitívny test na SARS-CoV-2, zomrel.