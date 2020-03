Teroristi mieria na Mozambik

Prírodné katastrofy, politická nestabilita a vyčíňanie teroristov, ku ktorým sa hlási organizácia Islamský štát (IS). Ako si s tým poradí chudobná a málo rozvinutá krajina, ktorá má približne 29,5 milióna obyvateľov? Podľa Svetovej banky bol v roku 2018 hrubý domáci produkt na osobu v Mozambiku 499 dolárov.

Centrom teroristov v krajine je provincia Cabo Delgado. Dostupné štatistiky hovoria, že v tomto mozambickom regióne žije okolo 2,3 milióna ľudí. „Ozbrojené skupiny náhodne útočia na miestne dediny a terorizujú obyvateľov. Máme správy o stínaní hláv, únosoch a zmiznutých ženách a deťoch. Útoky sa rozšírili už do deviatich zo 16 okresov v regióne Cabo Delgado,“ povedal koncom februára Andrej Mahecic, hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Teroristom sa v podarilo v noci z nedele na pondelok obsadiť časť mesta Mocímboa da Praia. Je to dôležitý prístav v provincii Cabo Delgado. Džihádisti prenikli na vojenskú základňu, kde vztýčili svoju vlajku.

Globálni džihádisti?

Odborníčka na extrémistické organizácie Wendy Williamsová pripomína, že stále veľa nevieme o organizácii radikálov v Cabo Delgado. „Vznik islamistických skupín v regióne má trochu nejasný pôvod. Nikto sa nehlási za ich formálneho lídra. Z toho, čo je známe, sa však dá povedať, že tieto organizácie mali ambíciu vytvoriť náboženskú skupinu, ktorá by sa opierala o ideológiu globálnych džihádistov. Ľudia z týchto organizácií majú kontakty na fundamentalistické skupiny v Tanzánii, Keni, Somálsku a v regióne Veľkých jazier,“ uviedla pre Pravdu bezpečnostná analytička z Afrického centra pre strategické štúdie na Národnej obrannej univerzite.

„Vyzerá to tak, že členmi skupín v provincii Cabo Delgado sú hlavne miestni Mozambičania. No vidíme tam aj regionálne elementy. Násilnosti v Mozambiku tiež prilákali pozornosť IS, ktorý tvrdí, že má teraz v oblasti vlastnú teroristickú bunku. Táto skupina si vymieňala fotografie svojich útokov s ľuďmi z IS v Demokratickej republike Kongo. Naznačuje to, že Islamský štát v regióne čulo komunikuje,“ myslí si Williamsová.

Mozambický expert na politiku a históriu Yussuf Adam pripomína, že v regióne Cabo Delgado boli problémy už v 90. rokoch. „V roku 2017 sa začala nová fáza a v tejto chvíli sme svedkami gerilovej vojny, ktorá si vyžiadala už najmenej 300 obetí. Domovy opustilo 80– až 100–tisíc ľudí. Nemôžu v pokoji farmárčiť ani loviť ryby. Viaceré dediny ozbrojenci vypálili,“ uviedol pre Pravdu Adam, ktorý vyučuje na Univerzite Eduarda Mondlaneho v mozambickom hlavnom meste Mapute.

Nespokojná mládež

Greg Pirio, ktorý takmer 20 rokov pracoval ako novinár v Afrike, tvrdí, že hlavnou džihádistickou skupinou v Mozambiku je skupina Šabáb. Nie je to tá istá organizácia ako v Somálsku, ale dokáže k sebe lákať zradikalizovanú mládež.

„Zdá sa, že Šabáb využíva nespokojnosť miestnych ľudí, ktorí majú zlé skúsenosti s banskými a energetickými firmami v oblasti. Mládež v regióne Cabo Delgado má problémy s chudobou a pracovnými príležitosťami. Investície životy obyvateľov nezlepšili. Vláda v Mapute by sa mala snažiť lepšie riešiť problémy mladých ľudí. Už na to dostala aj medzinárodnú pomoc,“ pripomenul pre Pravdu Pirio.

Európska únia vyčlenila 1,5 milióna eur na programy, ktoré majú v provincii Cabo Delgado pomôcť budovať lepšiu sociálnu súdržnosť a bojovať proti radikalizácii. Objavuje sa však kritika vládnych krokov. Mozambický prezident Felipe Nyusi sa sťažuje na šírenie neoverených správ týkajúcich sa správania bezpečnostných zložiek bojujúcich proti islamistom. No vláda obmedzuje prácu novinárov v regióne Cabo Delgado a viacerí mozambickí žurnalisti pre Pravdu povedali, že úrady ich kolegov zastrašujú.

Nyusi musí riešiť aj politický problém. Na jeseň sa konali v krajine voľby, ktoré vyhral. Víťazná bola aj jeho strana Mozambický oslobodzovací front – FRELIMO. Opozícia sa však sťažuje na nezrovnalosti pri hlasovaní. Problémy potvrdila aj správa EÚ. Mozambik tak strašia prízraky obnovenia občianskej vojny, ktorá krajinu ničila v rokoch 1977 až 1992.

Ruská stopa

V regióne Cabo Delgado sa tiež nečakane objavila ruská stopa. Firmy, ktoré ťažia v regióne zemný plyn, požadujú od vlády ochranu. Podľa viacerých správ ich bezpečnosť zaisťuje aj ruská súkromná vojenská služba Wagner. „Moskva poslala žoldnierov už minulý rok,“ uviedla pre Pravdu juhoafrická analytička Liesl Louwová–Vaudranová z Inštitútu pre bezpečnostné štúdie.

Vlastníkom skupiny Wagner je vraj ruský oligarcha so silnými väzbami na Kremeľ Jevgenij

Cestu vybraných novinárov do Mozambiku podporila Európska komisia.