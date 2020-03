Ukrajina podcenila vírus. Bude zle?

Priveľa obyvateľov podcenilo riziko pliagy, lebo chodia von bez rúška. Prípadne ho nosia, ale napríklad si ho dali na tvár, až keď nastúpili do autobusu, na ktorý čakali v rade bez rozumného odstupu.

Ako všade na svete aj na Ukrajine sú najzraniteľnejšou skupinou ľudia približne vo veku nad 65 rokov. Jeden z kľúčových predstaviteľov štátu, čo majú dbať o ich ochranu, pred pár dňami šokoval vyhlásením, že postupne do jedného skončia v márniciach. „Deťom a mladistvým nič nehrozí, ale všetci dôchodcovia zomrú,“ povedal minister zdravotníctva Iľja Jemec na pôde parlamentu. (Vydeseným penzistom sa potom musel ospravedlniť.)

Pomalší ako Slovensko

Počet infikovaných na Ukrajine prekročil trojcifernú hranicu. Nie je to síce na prvý pohľad vážny údaj ako napríklad v oveľa menšom Česku, kde už majú viac ako tisíc nakazených, ale úrady sa obávajú výrazného nárastu. Na druhej strane Česi majú zatiaľ jedného mŕtveho, na Ukrajine už zomreli traja pacienti.

Úspešnosť boja proti vírusu závisí nielen od prístupu občanov, ale, samozrejme, aj od rýchleho rozhodovania politických lídrov. Ukrajinskí nezasiahli pohotovo. Kým na Slovensku vláda rozhodla o zatvorení reštaurácií a barov 12. marca, radnica v Kyjeve zaviedla tento zákaz až 17. marca a vláda ho celoštátne nariadila o deň neskôr.

V snahe predísť čiernemu scenáru sa teraz zvažuje prijatie celoplošného výnimočného stavu. Server RBK Ukrajina napísal, že parlament by ho mohol schváliť tento utorok. Zjavne však oneskorene.

Štát zbytočne otáľal, jasne to dal najavo minister Jemec. Zožal síce kritiku za cynickú poznámku o dôchodcoch, ale na druhej strane kolegovia v exekutíve brali na ľahkú váhu jeho významné varovné slová spred troch týždňov. „Nielenže som za núdzový stav, ale hovoril som o ňom od prvého dňa mojej práce vo vláde. Bolo to treba urobiť hneď na začiatku, potom by nedošlo k šíreniu koronavírusu geometrickým radom, ako sa to teraz deje,“ zdôraznil pre televíznu stanicu 112Ukrajina.

Jemec sa stal šéfom rezortu zdravotníctva 4. marca tohto roku. Určite vie, o čom rozpráva, lebo povolaním je lekár, ktorý ako špičkový kardiochirurg pracoval aj v zahraničí – v Kanade, v Austrálii, v Británii. Jemec prízvukuje, že výnimočný stal mal začať platiť od začiatku tohto mesiaca, keď sa 3. marca na Ukrajine potvrdil prvý prípad nákazy. „Keď sa objaví zlodej, treba ho potrestať. A keď človek pochopí, že je tiež zlodej, že zabíja ostatných, tiež ho treba potrestať,“ obrazne povedal Jemec v súvislosti s výnimočným stavom, ktorý môže výrazne znížiť riziko prenášania infekcie.

Čo je výnimočný stav, nezodpovedný politik

Procedúra je trojstupňová. Podľa ukrajinskej ústavy vláda navrhuje vyhlásenie výnimočného stavu prezidentovi, ktorý podpíše dekrét s jeho obsahom a konečné slovo pri schválení patrí parlamentu. „Štát potom môže napríklad obmedziť slobodu pohybu. V nevyhnutnom prípade si môže vynútiť evakuáciu osôb. Zakazuje sa štrajkovať. Niektorým fabrikám je možné nariadiť, aby presmerovali výrobu pre potreby boja proti pandémii,“ konkretizoval portál TSN.

Poslanci dostali pokyn zdržiavať sa v Kyjeve alebo najďalej v blízkom okolí, aby sa mohli zísť v prípade mimoriadneho zasadnutia parlamentu. Niekoľko desiatok z nich však nemôže prísť, lebo sa našiel medzi jeden neuveriteľne nezodpovedný člen. Sergej Šachov sa infikoval koronavírusom vo Francúzsku, do izolácie sa pobral nielen on, ale aj veľa ďalších z poslaneckých lavíc, s ktorými prišiel do kontaktu na rokovaní výboru pre životné prostredie a na chodbách parlamentu. Mimochodom, po návrate nakazil svoju manželku.

Šachov rozmýšľal na úrovni škôlkara, lebo v prvej dekáde tohto mesiaca odcestoval na dovolenku do Francúzska, kde už pritom zúrila pandémia. Odletel na niekoľko dní za oddychom s kamarátmi z dvoch ukrajinských miest charterovým letom, ktorý si objednali len pre seba. Navyše to bolo už v čase, keď sa v Európe drasticky sprísňovali možnosti osobnej leteckej dopravy.