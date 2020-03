COVID-19 ako biozbraň? Teroristi nad tým uvažujú

Rasisti zvažujú, že by mohli použiť telesné tekutiny nakazených, napríklad sliny. Tie by potom mohli rozstrekovať pomocou spreja alebo by nimi mohli potierať kľučky či ovládacie panely výťahov. Ochorenie COVID-19 by chceli šíriť najmä v oblastiach, v ktorých nebývajú bieli Američania.

Populárna téma

„Medzi násilnými extrémistami je bioterorizmus stále populárna téma,“ citovalo Yahoo News z februárovej správy Federálnej ochrannej služby, ktorá sa stará o bezpečnosť vládnych budov. "Násilní extrémisti, ktorých motivuje presadzovanie nadradenosti bielej rasy, komentovali koronavírus a tvrdili, že je povinnosťou ho šíriť,“ tvrdí dokument.

„Niekedy zvykneme hovoriť, že najhorším bioteroristom je matka príroda. Dobrým príkladom toho je práve nový koronavírus, ktorý sa objavil. Teroristi môžu využiť, že verejnosť má obavy, čo sa bude ďalej diať v súvislosti s chorobou COVID-19. Azda by sa preto mohli pokúsiť vírus rozšíriť. Predpokladám však, že by to malo pomerne malý vplyv,“ povedal pre Pravdu Philipp Bleek, expert na bioterorizmus z Inštitútu pre medzinárodné štúdie v Middlebury. „Nakazený jednotlivec, ktorého niekedy označujeme ako samovražedného kýchača, by sa mohol úmyselne pokúsiť nainfikovať nejaký počet ľudí, ktorí by chorobu šírili ďalej. Ale terorizovať, nakaziť alebo zabiť väčší počet obyvateľov by sa mu asi nepodarilo,“ myslí si Bleek.

V USA je momentálne viac ako 46 100 chorých a takmer 590 ľudí už na COVID-19 zomrelo. V roku 1984 sa stúpencom kultu Bhagwana Shree Rajneesha v americkom štáte Oregon podarilo nakaziť salmonelou 751 ľudí. Nikto nezomrel, ale v nemocnici skončilo 45 chorých. Fanatici rozšírili baktérie salmonely v miestnych šalátových baroch. Chceli, aby obyvatelia ochoreli a nemohli hlasovať v miestnych voľbách. Radikáli dúfali, že to pomôže vyhrať ich kandidátovi. Nákaza salmonelou v Oregone je zatiaľ najväčším teroristickým útokom v dejinách Spojených štátov. Profesor bezpečnostných štúdií na Massachusettskej univerzite v Lowelli James Forest si však myslí, že SARS-CoV-2 nie je veľmi vhodný ako biozbraň pre teroristov. „Ibaže by sme hovorili o samovražednom, apokalyptickom kulte. Fakt, že skupiny podporujúce nadradenosť bielej rasy diskutujú o využití choroby COVID-19, svedčí skôr o tom, že o vírusoch vo všeobecnosti veľa nevedia,“ reagoval pre Pravdu Forest.

Podľa odborníka sa dá povedať, že momentálne problémy s pandémiou sa niektoré extrémistické skupiny budú snažiť využiť. „Jadrom stratégie teroristov je šíriť strach a ľudia majú teraz obavy z toho, čo bude. Ale extrémisti tiež chcú dosiahnuť isté politické a strategické ciele. Vo všeobecnosti im nejde len o to, aby rozosievali chaos a násilie, ale chcú z toho aj niečo mať. Je otázne, čo by šírením vírusu dosiahli. Ak je ich cieľom podkopať dôveru v americkú vládu, tak tá to momentálne dobre zvláda aj sama,“ uviedol Forest a poukázal na kritiku, ktorej čelí prezident USA Donald Trump, že pomaly reagoval na pandémiu.

O využití koroanavírusu diskutovali extrémisti v skupine na komunikačnej aplikácii Telegram, v ktorej sú prívrženci neonacistického autora Jamesa Masona. Ako pripomenulo Yahoo News, tento extrémista píše o potrebe rasovo motivovaných útokov, ktoré by prerástli do vojny a viedli by k rozpadu súčasného spoločenského zriadenia. Masonove názory presadzuje teroristická skupina Atomwaffen Division, ktorá má na svedomí najmenej osem vrážd.

Aj teroristi si umývajú ruky

„Súčasná kríza je však oveľa horšia ako čokoľvek, čo by dokázali extrémisti dosiahnuť. Vzhľadom na to, ako sa vírus šíri, asi by ani nedokázali zabrániť tomu, aby sa nakazili sami, takže ako zbraň sa táto choroba nedá využiť. Zaujímavé je, že podľa medializovaných informácií teroristická skupina Islamský štát (IS) povedala svojim členom, aby teraz necestovali do Európy a aby si umývali ruky, aby sa medzi nimi nešírila nákaza. Čo sa týka krajnej pravice, tak predpokladám, že sa súčasnú situáciu bude snažiť využiť najmä na kritiku globalizácie, migrácie, Číny a cudzincov. Bude ich obviňovať, že sú zodpovední za šírenie vírusu,“ reagoval pre Pravdu Steve Hewitt, bezpečnostný expert z Birminghamskej univerzity.