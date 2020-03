Trump verí v zmŕtvychvstanie

Verí, že na Veľkú noc by mohli Spojené štáty uvoľniť reštrikcie na pohyb obyvateľov. V tejto chvíli Biely dom odporúča, aby sa na jednom mieste nestretávalo viac ako desať ľudí. Doteraz sa v USA nakazilo chorobou COVID-19 okolo 55-tisíc Američanov, obetí je viac ako 780.

Spokojní ľudia?

Šéf Bieleho domu môže byť zatiaľ spokojný s tým, ako na jeho štýl riadenia reagujú ľudia. Čelí síce kritike za pomalý postup a za šírenie nepresných, zavádzajúcich a klamlivých informácií, ale obyvatelia USA Trumpovi v čase krízy veria. Podľa prieskumu organizácie Gallup 49 percent Američanov celkovo podporuje prezidentove kroky. Proti nim je 44 percent respondentov. A až 60 percent opýtaných tvrdí, že prezident zvláda problémy v súvislosti s koronavírusom. Opak si myslí 38 percent ľudí v Spojených štátoch.

Pre republikána Trumpa sú to skvelé čísla. Veď už 3. novembra budú voliči v USA rozhodovať o tom, či si udrží kľúče od Oválnej pracovne, alebo ich bude musieť odovzdať nejakému demokratickému vyzývateľovi. Prezident vie, že asi nebude jednoduché si v čase krízy udržať podporu ľudí. Najmä, keď opatrenia spojené s pandémiou výrazne zasiahnu americké hospodárstvo. Prieskum spoločnosti Kantar ukázal, že 74 percent Američanov sa v súvislosti s krízou obáva, že bude mať ekonomické problémy. Kongres sa včera dohodol na finančnej injekcii pre hospodárstvo vo výške dva bilióny dolárov.

Veľká noc ako predel

Trump v televízii Fox News vyhlásil, že ľudia pôjdu do práce skôr, ako si myslia. „Bol by som rád, keby sme do Veľkej noci otvorili, O. K.? Teraz vám to hovorím,“ povedal americký prezident. Moderátor Fox News Bill Hemmer to nazval americkým zmŕtvychvstaním. Veľký piatok je už 10. apríla.

„Po celej krajine budeme mať plné kostoly. Je to nádherný čas. Je to časový úsek, o ktorom si myslím, že je správny,“ uviedol Trump.

„Mal by prestať hovoriť a začať počúvať expertov na zdravotníctvo,“ odkázal šéfovi Bieleho domu Joe Biden, ktorý má najväčšiu šancu získať prezidentskú nomináciu Demokratickej strany. „Chcel by som, aby sa ekonomika zajtra pozviechala, ale že predpokladá, že by sa do dalo urobiť do Veľkej noci? To by bolo skutočné zmŕtvychvstanie, keby sa to podarilo,“ povedal bývalý viceprezident.

Plné kostoly v čase, keď je potrebné minimalizovať kontakty medzi ľuďmi? „Naše nemocnice a centrá pre seniorov nie sú dostatočne pripravené. Čelíme problémom, ktoré sme si vyrobili, keď sme dostatočne neinvestovali do opatrení, ktoré by nám lepšie pomohli izolovať nákazu. Vidíme kreatívny prístup, ktorý pomáha riešiť preťaženie zdravotníckeho systému. Musíme si však dávať pozor, aby sme sa nepohybovali medzi nečinnosťou a nevhodnými krokmi. Sme svedkami toho, ako sa v mnohých prípadoch čiastkové veci vydávajú za vedu. Musíme byť veľmi opatrní. Počet prípadov porastie. Ale nikto nevie, nakoľko sa nákaza rozšíri,“ uviedol pre Pravdu David Sanders z Katedry biologických vied na Purdueovej univerzite v Indiane.

Rozhodujú guvernéri

Prezident Trump má obmedzené možnosti, ako prinútiť jednotlivé štáty, aby uvoľnili opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou. Guvernéri budú určite zvažovať, ako ďalej. Napríklad v New Yorku je už 30-tisíc chorých a na COVID-19 a zomrelo takmer tristo ľudí. Rýchlosť šírenia nákazy sa v tomto štáte dá prirovnať k extrémne zasiahnutému talianskemu regiónu Lombardsko.

Na druhej strane už niektorí republikáni naznačujú, že by bolo dobré sa čo najrýchlejšie vrátiť k fungujúcim ekonomickým procesom. Dokonca aj za cenu toho, že mŕtvych bude pribúdať.

„Nikto sa ma nespýtal, či som ako starší občan ochotný vymeniť šancu na prežitie za to, že udržíme pre naše deti a vnúčatá Ameriku takou, akú ju milujeme. A ak to má byť takáto výmena, tak som všetkými desiatimi za,“ vyhlásil zástupca texaského guvernéra Dan Patrick.

Nič nefunguje

„Je veľmi zložité pre USA, aby jednotne dokázali reagovať na krízu. Hovoríme o obrovskom, decentralizovanom systéme vlády. Systematická reakcia na krízu nemá len jeden model, ale vo väčšine prípadov zahŕňa viac faktorov. Jasné prezidentské líderstvo. Schopný byrokratický systém. Silné líderstvo v komunitách. Mediálne prostredie, ktoré ľudí spája. Nezdá sa, že by čokoľvek z toho v USA momentálne fungovalo,“ reagoval pre Pravdu Gareth Davies z Amerického inštitútu na Oxfordskej univerzite, ktorý práve pripravuje knihu o tom, ako USA v minulosti reagovali na veľké prírodné katastrofy.