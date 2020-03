Uhasené ohnisko? Čína odomkne Wu-chan

Ľudia z čínskeho Wu-chanu. Postupne by sa mali uvoľnovať prísne reštrikcie v meste.

Ľudia z čínskeho Wu-chanu. Postupne by sa mali uvoľnovať prísne reštrikcie v meste. Autor: SITA/AP

Po vyše dvoch mesiacoch, odkedy ich úrady odrezali od sveta, dostali signál, že o dva týždne sa obruč okolo nich môže uvoľniť.

Čínska vláda včera oznámila, že 8. apríla zruší blokádu pôvodného epicentra pandémie koronavírusu. Zvyšok šesťdesiatmili­ónovej provincie Chu-pej, zatiaľ bez jej metropoly Wu-chan, si tento oslobodzujúci medzník v boji proti zákernému ochoreniu COVID-19 bude môcť vychutnať v predstihu. Pre obyvateľov ostatných miest v Chu-peji sa drakonické obmedzenie pohybu končí už dnes.

Zmierniť cestovné obmedzenia umožnil výrazný pokles výskytu nových infekcií vo Wu-chane. V meste, kde vo februári, na vrchole epidémie, hlásili denne tisíce nových prípadov nákazy, teraz päť dní za sebou nezaznamenali ani jeden. V pondelok bol síce vo Wu-chane znova jeden človek pozitívne testovaný na koronavírus, no vzhľadom na to, že išlo takpovediac o pracovný úraz, keď sa v jednej z miestnych nemocníc nakazil ošetrujúci lekár od pacienta, úrady zotrvávajú v presvedčení, že situáciu majú pod kontrolou.

Vytúžený deň

„Toto je deň, na ktorý som čakal,“ privítal stredajšie oznámenie o končiacej sa blokáde mesta Po Chan-lin, fotograf z Wu-chanu. Muž, ktorý prežil dva mesiace uväznený vo svojom byte, už minulý týždeň zaznamenal signály, že úrady chystajú postupný návrat života do zvyčajných koľají. Z ulíc sa pomaly vytrácajú kontrolné stanovištia, čiastočne sa obnovuje verejná hromadná doprava. O tom, kedy sa otvoria školy a univerzity, naďalej nie je nič známe. Niektorým obyvateľom však už povolili návrat do práce, ak si ich zamestnávateľ písomne vyžiadal, hovorí Po Chan-lin. On sám, keďže pracuje ako živnostník vo vlastnom ateliéri, zatiaľ takúto možnosť nemá.

Wu-chan je pod zámkom od 23. januára, keď z epicentra a do epicentra nákazy bola zrušená všetka letecká, železničná a autobusová doprava a bezpečnostné zložky zablokovali cesty vedúce z mesta. Zvyšok provincie Chu-pej vzápätí prijal podobné obmedzenia. Podľa fotografa z Wu-chanu supermarkety v meste stále nie sú otvorené. Od zavedenia faktického zákazu vychádzania sa o zásobovanie starajú takzvané susedské výbory, ktorým ľudia spíšu svoju objednávku najnutnejších potrieb a tovar si preberú vo dverách svojho bytu. V posledných dňoch aj tu Po Chan-lin vidí náznak uvoľnenia pomerov. Ceny, ktoré v čase najprísnejšej karantény vzrástli, sa vracajú k normálu a aj výber zeleniny je bohatší.

Nákaza z dovozu

Čína, ktorá ešte pred mesiacom hlásila denne tisíce nových prípadov nákazy a stovky úmrtí, vo štvrtok zaznamenala 67 čerstvých infekcií a ďalších šesť mŕtvych. Domáci prenos sa prakticky zastavil. Takmer všetci novonakazení si vírus prinášajú z cudziny. Peking preto podniká prísne opatrenia, aby nákazu do krajiny znova nezavliekli cestujúci zo zahraničia. Všetci, ktorí do metropoly priletia z cudziny, podstúpia povinne testy na koronavírus a budú sa musieť podrobiť karanténe.

Strach z toho, že epidémia sa do Číny opäť vráti, má aj fotograf Po Chan-lin. „Ako obyvateľ Wu-chanu cítim, že riziko je stále veľké. Čo keď tu budeme mať dovezený prípad? Znova budeme musieť všetci zostať doma?“ zveril sa so svojimi obavami televízii CNN.

Zelenú dá smartfón

Niektorí ľudia vo Wu-chane i v celej provincii Chu-pej sa na zrušenie obmedzení možno tešia predčasne. Posledné slovo, ktoré im povolí či zakáže opustiť mesto, totiž bude mať ich smartfón. Provinčná vláda v Chu-peji včera spresnila, že uvoľnenie cestovného zákazu sa bude vzťahovať iba na tých občanov, ktorí majú na svojich mobilných telefónoch zelený QR kód.

Úrady už dávnejšie – a to nielen vo Wu-chane, ale aj v ďalších stovkách čínskych miest – nariadil všetkým obyvateľom, aby si do smartfónov stiahli aplikáciu AliPay, ktorá monitoruje ich epidemiologickú rizikovosť, pričom polícii odovzdáva údaje o ich pohybe. Farby sa priraďujú podľa provinčnej epidemiologickej kontrolnej databázy. Ľudia, u ktorých bola nákaza potvrdená, majú asymptomatickú chorobu alebo horúčku, dostanú kód červenej farby, ich blízke kontakty žltý a osoby bez záznamu v databáze zelený kód. Iba pre tých posledných má platiť uvoľnený režim, ostatní zostanú naďalej v karanténe.