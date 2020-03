Rusko: prázdniny bez karantény?

Rusov od soboty čaká deväť dní plateného pracovného pokoja. Celoštátne prázdniny im venoval Vladimir Putin. V predvečer dvadsiateho výročia svojho prvého víťazstva v prezidentských voľbách vystúpil s prvým prejavom k národu od prepuknutia koronavírusovej pandémie. Medzi inými opatreniami šéf Kremľa ohlásil aj odklad plebiscitu, ktorý mu má umožniť zotrvať pri moci hoci až do roku 2036.

„Absolútnou prioritou pre nás je zdravie, život a bezpečnosť ľudí. Preto považujem za nevyhnutné presunúť hlasovanie na neskorší termín," ohlásil Putin odklad plebiscitu o zmenách ústavy, ktorý pôvodne vypísal na 22. apríla. Opozícia už dávnejšie varovala, že všeľudové hlasovanie v čase pandémie by bolo nezodpovedným hazardovaním so zdravím a životmi občanov, čo štátna propagandistická mašinéria tvrdo ignorovala.

Provládne médiá však teraz menia kurz. Po vychvaľovaní pomerne nízkych počtov potvrdených prípadov nákazy v porovnaní so západnou Európu či USA (do štvrtka 840 infikovaných) začínajú pripúšťať, že ani Rusko sa masovému rozšíreniu koronavírusu nevyhne a môže sa dokonca stať, že pre epidemiologickú situáciu bude ohrozená aj vojenská prehliadka 9. mája na Červenom námestí k 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne.

Zmena postoja k pandémii nastala potom, čo primátor Moskvy Sergej Sobianin priznal, že známe prípady nákazy sú len povestným vrcholom ľadovca. Šéf ruskej metropoly, na ktorú pripadajú až dve tretiny z infekcií potvrdených v celej krajine, vzal na seba aj rolu zlého bojara pri dobrom cárovi. Kým Putin zvestoval opatrenia, ktoré majú posilniť sociálnu ochranu ľudí a a zachovať ich príjmy a pracovné miesta, Sobianin oznamuje reštrikcie.

Šéf Kremľa potvrdil, že súčasné sociálne dávky budú automaticky pokračovať tak, aby občania nemuseli žiadať o ich predĺženie. Rodiny s deťmi budú do júna dostávať mesačne 5000 rubľov (takmer 60 eur) na prilepšenie. Maximálna mesačná podpora v nezamestnanosti sa zvýši zhruba o polovicu na 12000 rubľov (140 eur), vzrastú aj nemocenské dávky.

Putin ohlásil tiež moratórium na splátky hypoték a úľavy pre drobných a stredných podnikateľov. Najväčšiu pozornosť zo sérii opatrení vyvolalo týždenné platené pracovné voľno, a to bez nariadenia prísnej karantény, akú zaviedla Čína či viaceré európske krajiny. Putin občanov len požiadal, aby opatrovali seba i svojich blízkych a dohováral im, že najbezpečnejšie miesto je u nich doma.

To, že Putin nezaviedol žiadne tvrdé opatrenia považuje politologička Tatiana Stanovaja za prejav populizmu. „Jeho prejav bol zameraný ani nie tak proti vírusu, ako proti poklesu preferencií," napísala expertka moskovského Carnegieho centra na sociálnej sieti. „Čo je to za čudné rozhodnutie o týždni pracovného pokoja? Na zastavenie šírenia vírusu nestačí nepracovať, treba sedieť doma," dodala.

Dlhé celoštátne prázdniny pre Rusov nie sú novinkou. Vyše týždňovým voľnom pravidelne začínajú každý nový rok. Ak ale niektorým po Putinovom prejave preblysla hlavou vidina bezuzdného užívania si, tak Sobianin, ktorý šéfuje aj krízovému štábu s celoštátnou pôsobnosťou, ich nadšenie rýchlo schladil.

Žiadne zahraničné dovolenky, vysedávanie v reštauráciách, kinách, prechádzky v parkoch, výlety do prímestských záhrad… „To nie sú prázdniny, ale závažné opatrenie na predchádzanie ochoreniu COVID-19," napísal moskovský primátor na svojej webovej stránke, kde informoval, že od soboty do 5. apríla budú zatvorené všetky moskovské reštaurácie, kaviarne, bary, bufety a obchody s výnimkou potravín, lekární a drogérií. Svoje brány zavrú parky, múzeá, kiná i divadlá. Už s platnosťou od štvrtka až do 14. apríla Sobianin nariadil domácu karanténu všetkým Moskovčanom vo veku nad 65 rokov i chronicky chorým, pričom im rovnako ako predtým študentom zrušil zľavy na verejnú dopravu.

Súbežne s tým úrad civilného letectva dostal príkaz už od tohto piatka prerušiť všetky pravidelné aj charterové lety smerujúce z Ruska aj do Ruska. Letecké spoločnosti budú môcť lietať do zahraničia len aby priviezli ruských občanov späť do vlasti, pričom všetci navrátilci sú povinní na 14 dní sa izolovať.