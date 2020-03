Koronavírus pomohol posilniť Orbánovi moc

Opozičné strany kritizovali neúmerné posilnenie právomocí vlády a požadovali zakomponovať do neho časové obmedzenie, čo sa však nestalo.

Za návrh ministerky spravodlivosti Judit Vargovej v skrátenom legislatívnom konaní hlasovalo 137 poslancov a 53 bolo proti. Zákon rieši pravidlá súvisiace so stavom núdze vyhláseným pre hrozbu koronavírusu SARS-CoV-2.

Vláda v zmysle tohto zákona môže okrem iných opatrení nariadiť pozastavenie uplatnenia jednotlivých zákonov, môže konať odlišne od právnych ustanovení a môže prijímať ďalšie mimoriadne opatrenia. Túto právomoc – v potrebnej a primeranej miere – môže vláda uplatňovať v rámci prevencie, potláčania a likvidácie tejto epidémie.

Zákonom parlament posunul na vládu právomoc predĺženia stavu núdze až do zániku epidémie. Zákonodarný zbor môže túto právomoc vláde odňať pred ukončením stavu núdze. Právna norma umožňuje aj to, aby doterajšie nariadenia vlády týkajúce sa epidémie mohli zostať aj naďalej v platnosti.

Podľa spravodajského servera Infostart.hu zákon v čase stavu núdze otvára vláde dvere k vládnutiu prostredníctvom dekrétov.

Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP), Dialóg (Párbeszéd), Jobbik, Demokratická koalícia (DK), LMP a Momentum na spoločnej tlačovej konferencii pred hlasovaním v pondelok vyhlásili, že by zákon podporili iba v prípade, ak by do neho bolo zakomponované časové obmedzenie. V rozprave k návrhu zdôrazňovali, že tento zákon podľa ich názoru nie je vôbec potrebný.