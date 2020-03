Kríza-nekríza. NATO je väčšie

Severoatlantická aliancia sa zaokrúhlila na tridsiatke. Najväčšia politicko-vojenská organizácia na svete, ktorej členom je Slovensko od roku 2004, v piatok vo svojich radoch privítala Severné Macedónsko. Dnes v sídle aliancie v Bruseli slávnostne vztýčili vlajku balkánskej krajiny.

Rodina NATO

"Severné Macedónsko je teraz súčasťou rodiny NATO. Rodiny tridsiatich krajín a takmer miliardy ľudí. Rodiny, ktorá je založená na istote, že bez ohľadu na výzvy, ktorým čelíme, spoločne sme silnejší a bezpečnejší,“ povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

"Prešli sme dlhú cestu. Čo už bolo prirodzené, je teraz oficiálne: Sme susedia a spojenci! Ďakujem,“ napísal na sociálnej sieti Twitter severomacedónsky minister zahraničných vecí Nikola Dimitrov. Reagoval tak na gratuláciu gréckeho rezortu diplomacie k vstupu jeho krajiny do NATO.

Práve vzťah Skopje a Atén bol kľúčový. Desaťročia riešili, ako by sa malo Severné Macedónsko volať. Na medzinárodnej scéne vystupovalo ako FYROM – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Až vlani konečne došlo k dohode. Tá umožnila Severnému Macedónsku vstup do NATO. Prijatie Skopje do NATO museli ratifikovať všetky krajiny aliancie. Inštrument o vstupe potom Severné Macedónsko odovzdalo Spojeným štátom, ktoré sú depozitárom týchto dokumentov. Balkánska krajina pre pandémiu choroby COVID-19 musela odložiť aprílové voľby, ale okrem členstva v NATO minulý týždeň prišla aj správa z Európskej únie. Jej lídri po viacerých odkladoch konečne odklepli začatie prístupových rokovaní EÚ so Severným Macedónskom a tiež s Albánskom.

"Situáciu na západnom Balkáne pozorne sledujeme. Za posledné týždne sa v kontexte koronavírusovej krízy odohráva v celom regióne geopolitický zápas. Je to intenzívne cítiť. Je to boj s propagandou Číny, ale aj Ruska, ktoré sa snažia podstatným spôsobom zvýšiť svoj vplyv v regióne a podkopať dôveru ľudí v Západ, Európu a v demokraciu. Snažíme sa s tým bojovať a zvyšovať informovanosť obyvateľov. Členstvo Severného Macedónska v NATO je v tejto súvislosti podstatný a reálny krok,“ povedal pre Pravdu Vladimír Bilčík (Spolu), stály spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko a predseda delegácie europarlamentu pre vzťahy s Čiernou Horou.

Europoslanec, ktorý je členom Európskej ľudovej strany (EPP), tvrdí, že vstup Skopje do aliancie zakotvuje región na Západe. " A vnímam to aj širšie. Otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom výrazne mení situáciu, v ktorej sme boli ešte pred rokom. Je to veľmi dôležitý krok vo veľmi dôležitom čase. Mnohí sa dnes pýtajú na náš vzťah k západnému Balkánu. Nie je na to jasnejšia odpoveď ako tá, že sa Severné Macedónsko stalo členom NATO a že sme odsúhlasili prístupové rokovania so Skopje a s Tiranou,“ pripomenul Bilčík.

"Vstup do aliancie bol jedným zo strategických cieľov Severného Macedónska od získania nezávislosti v roku 1991. Aliancia, ale aj celý multilaterálny systém, zažíva náročné časy. Kolektívnu obranu spochybňujú lídri krajín, ktoré patria k najmocnejším členom, ako sú USA a Francúzsko. Ale aj tak je členstvo v NATO pre krajinu kľúčovým krokom. Byť v aliancii znamená bezpečnostné garancie v nestabilnej situácii, v ktorej na hraniciach EÚ narastá vplyv tretích aktérov. Ale je to tiež uznanie úlohy krajiny v najsilnejšej západnej bezpečnostnej aliancii,“ reagovala pre Pravdu Alina Muzerguesová, zahraničnopolitická analytička GLOBSEC-u.

Severné Macedónsko má približne dva milióny obyvateľov, okolo osemtisíc vojakov a jeho obranný rozpočet je asi jedno percento HDP. Je to hlboko pod požiadavkou NATO, ktorá je na úrovni dvoch percent.

Malé víťazstvo

"Prečo je však vstup Severného Macedónska dôležitý? Nie je vojensky významný. Ale v týchto dňoch je si dobré pripomenúť, že NATO je prominentná politická, ako aj obranná aliancia,“ povedal pre Pravdu Stanley Sloan, autor knihy Obrana Západu. "Bojujeme s COVID-19 a potrebujeme oživiť naše politické a sociálne základy. V čase problémov je členstvo Severného Macedónska v NATO a jeho krok smerom k EÚ malým, ale dôležitým víťazstvom pre kľúčové idey Západu, ako sú koncepty voľného trhu, demokracie, osobnej slobody, tolerancie a právneho štátu,“ myslí si Sloan.

"Nie je to veľká krajina, takže príspevok Severného Macedónska vo vojenských operáciách nebude mimoriadny. Ale nepodceňujme regionálne know-how tohto štátu. Ukazuje sa, že aj od menších krajín sa vieme učiť. Príkladom sú Gruzínsko či Ukrajina, ktoré v prvej línii musia čeliť ruskej propagande,“ povedal pre Pravdu Tomáš Valášek (Za ľudí), predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti.

Bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO tvrdí, že ho potešil prísľub začatia prístupových rokovaní EÚ so Severným Macedónskom a s Albánskom. "V otázke rozširovania sme sa na pôde únie poriadne zasekli. Ale vyriešili sme to a je to znak toho, že ani v čase krízy neprestávame rozmýšľať strategicky a robíme veci, ktoré sú v našom záujme. Nemôžeme Severné Macedónsko a Albánsko vnímať len ako krajiny odkiaľ chodia nelegálni migranti, drogy a zločinci. Máme reálnu páku, aby sme niečo s regiónom urobili. Je to rozširovanie EÚ a NATO. Tento nástroj sme si už odskúšali a vieme, že fungoval,“ pripomenul Valášek.