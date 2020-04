Dráma na mori. Lietadlovú loď napadol vírus

„Nie sme vo vojne. Námorníci nemusia zomierať," napísal Crozier veleniu tichomorskej flotily v dramaticky formulovanom liste, ktorý zverejnil denník San Francisco Chronicle. Kapitán v ňom žiada nadriadených o umiestnenie aspoň deväťdesiatich percent posádky do karantény. V stiesnených podmienkach, v ktorých námorníkov na lodi nie je možné od seba izolovať, sa nákaza podľa neho nezadržateľne šíri.

„Je to mimoriadne zložitá situácia," pripúšťa Robert Farley, expert z Kentuckej univerzity. „Posádka by mala byť izolovaná, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy,“ povedal pre Pravdu. „Ako sám kapitán zdôrazňuje, Spojené štáty nie sú vo vojne a posádka môže byť bezpečne izolovaná bez vážneho ohrozenia národnej bezpečnosti. V prípade ohrozenia by loď mohla bojovať, ale nie sme v stave ohrozenia. Jediným dôvodom, prečo posádka nie je izolovaná, je podľa mňa nedostatok zariadení na izolovanie chorých a zdravých osôb," nazdáva sa Farley.

Na základni na Guame momentálne nie je dosť postelí, aby tam bolo možné ubytovať ohrozenú posádku, potvrdil včera pre CNN minister vojenského námorníctva Thomas Modly. Podľa neho to však nie je jediný problém, pre ktorý kapitánovej naliehavej výzve predbežne nemožno vyhovieť. „Musíme postupovať veľmi metodicky, pretože toto nie je výletná loď. Táto loď má výzbroj, sú na nej lietadlá, musíme byť schopní zasiahnuť proti požiarom, ak by na palube vypukli, musíme prevádzkovať jadrový reaktor," vymenoval minister hlavné dôvody, prečo na plavidle musí zostať početný personál.

Námorníctvo Spojených štátov nebolo na takúto krízovú situáciu pripravené, nazdáva sa Farley. „Ale kto bol?" pýta sa.

V najbližších týždňoch expert z Kentuckej univerzity očakáva dramatický pokles bojovej pripravenosti vojnovej flotily. „Úlohou námorníctva bude zabezpečiť, aby sa na moriach plavili zdravé posádky na čistých lodiach. Bude to znamenať, že niektoré lode zostanú nejaký čas na mori, kým nákazou zasiahnuté lode sa pravdepodobne budú musieť vrátiť do prístavov," uvažuje Farley. „Hoci momentálne sú námorníci pre službu v stiesnených priestoroch obzvlášť ohrození nákazou, perspektívne sa vojnové loďstvo vďaka svojej prirodzenej odlúčenosti ľahšie vráti k plnej bojovej pohotovosti než iné zložky ozbrojených síl, ktoré sú v oveľa užšom kontakte s verejnosťou," predpovedá expert.