Pomáhajú Rusi Talianom zadarmo?

Je to len nezištná pomoc alebo darca očakáva aj odplatu? Už viac ako desať dní pôsobia v Taliansku ruské tímy, ktoré poslala Moskva do boja proti koronavírusu.

Špekuluje sa, či je to úplne zadarmo, alebo či by mohli prísť úroky v podobe veľkého tlaku Ríma na výrazné zmäkčenie či dokonca zrušenie sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko. „Nedá sa hovoriť o nijakých podmienkach, kalkuláciách," reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre médiá na otázku, či je to vypočítavá hra s vidinou odstránenia sankcií.

Pomoc poslal ruský prezident Vladimir Putin po telefonáte s talianskym premiérom Giuseppem Contem. Z Moskvy odletelo deväť dopravných lietadiel s viac ako sto špecialistami a s tonami materiálu.

„Taliansko, ktoré je štvrtým najväčším prispievateľom do európskeho rozpočtu, pôvodne nezískalo pomoc od iných členských štátov EÚ, a tak sa obrátilo na Rusko," poznamenala agentúra Reuters. Noviny New York Times napísali, ako Putinovi prišiel vhod telefonát s Contem: „Dodanie pomoci ruskými vojenskými lietadlami do Talianska demonštrovalo neschopnosť EÚ rýchlo pomôcť jednej zo svojich krajín a spôsobilo rast Putinovej popularity v zahraničí."

Vľavo je ruský vojenský kamión s humanitárnou pomocou pre talianskych obyvateľov pred veľkým dopravným lietadlom na moskovskom letisku. Vpravo sú Rusi v ochranných kombinézach, ktorí dezinfikovali domov pre seniorov v Albine, ktoré sa nachádza neďaleko Bergama v severnom Taliansku. (Prvá snímka je z 22. marca, druhá z 28. marca.) Autor: SITA/AP

Putinov hovorca Peskov síce poprel zmienené špekulácie o sankciách, ale Rím naznačuje, že príde moment, keď pomoc z Moskvy nejakým spôsobom zoberie do úvahy vo vzťahoch s Moskvou. „Keď sa toto všetko pominie, Taliani všetko ocenia," povedal podľa novín La Stampa šéf talianskej diplomacie Luigi Di Maio, ktorý privítal prvé lietadlo s ruskou pomocou. Mimochodom, keď sa v predchádzajúcej Conteho vláde stal v júni 2018 ministrom priemyslu, povedal to, čo v Kremli radi z EÚ počujú: „Vždy som hovoril, že naša krajina musí zostať v NATO, ale sankcie proti Rusku nás poškodzujú," zdôraznil vtedy pre rozhlasovú stanicu Anch'io.

Signály, že ťažké časy koronavírusu by mohli pootvoriť dvere k zrušeniu protiruských sankcií EÚ, Ukrajina vníma s veľkým znepokojením. Tamojší šéf diplomacie Dmitrij Kuleba sa netají tým, že zahraničná pomoc z Ruska proti smrtiacej pliage môže poslúžiť na odstránenie reštrikcií.

„Vidíme, ako sa postupne rozvíja plánovaná práca Ruskej federácie s cieľom oslabiť alebo dokonca zrušiť sankcie údajne z humanitárnych dôvodov," vyhlásil Kuleba podľa agentúry UNIAN. Dodal, že Kyjev robí kroky, aby tomu zabránil, ale neprezradil, čo presne podniká a aký má ohlas v tých členských štátoch únie, ktoré už dlhodobo silno spochybňujú protiruský sankčný režim.

O podobe sankcií bude reč na júnovom summite EÚ. Doteraz zakaždým zostali v platnosti ďalších šesť mesiacov. Poľský server Onet tvrdí, že Rím to zablokuje: „Pravdepodobnosť toho, že Taliansko podporí predĺženie sankcií, sa prakticky rovná nule." Do súvislosti to dáva s pomocou v boji proti koronavírusu.