Domovy pre seniorov menia na pevnosti

To, čo sa dialo v Španielsku, kde koronavírus neuveriteľnou rýchlosťou kosil obyvateľov domovov pre seniorov, je nočnou morou aj pre ľudí, ktorí sa o nich starajú.

Aj preto sa v niektorých domovoch v juhomoravskom kraji rozhodli prijať priam drastické opatrenia. Domovy pre seniorov menia takmer na pevnosti, v ktorých spolu s seniormi zostáva v dobrovoľnej karanténe aj personál.

V karanténe s klientmi

Podľa portálu idnes.cz pre takúto dobrovoľnú karanténu sa rozhodli v Domove u Františka v Újezde pri Brne. So stovkou klientov, ktorými sú prevažne nevládni osemdesiatnici, sa do domova na dva týždne zavrie aj približne 30 členov personálu – zdravotné sestry, opatrovateľky, kuchárky, upratovačky, zamestnanci údržby a práčovne. "Najväčším rizikom pre našich seniorov sú zamestnanci, ktorí chodia domov k rodine, na nákupy, cestujú verejnou dopravou. Takže jedinou účinnou metódou je uzavrieť sa pred svetom,“ vysvetlil pre idnes.cz riaditeľ tohto domova Antonín Jízdný. Spolieha sa na to, že príznaky koronavírusu sa zatiaľ u nikoho neobjavili.

Prechod pod dobrovoľnú karanténu ohlásili aj ďalšie domovy v juhomoravskom kraji. „S jedlom sme sebestační, máme kuchyňu, u dodávateľov zvýšime hygienické opatrenia,“ povedala riaditeľka jedného z domovov Radka Sovjáková. Personál domova vrátane nej bude spať v kanceláriách a v spoločenskej miestnosti.

Inde zabezpečujú, aby sa klienti dostali čo najmenej do kontaktu napríklad s kuchármi, rozdelili ich po izbách a poschodiach, pravidelne všetkým merajú teplotu. „Vyčlenili sme izolačné izby a oddelili jednotlivé byty. A vytvorili sme skupinu 35 dobrovoľníkov, ktorí v prípade potreby zostanú s klientmi,“ povedal pre idnes.cz Vít Janků, riaditeľ domova pre mentálne postihnutých ľudí na Znojemsku.

Domovy sa tak všetkými silami snažia vyhnúť riziku. „S napätím čakáme ako dopadne zhruba desiatka testov u seniorov a zamestnancov. Karanténu dokážeme zabezpečiť, ale v žiadnom prípade nemôžeme budovať miniinfekčné oddelenia v ústavoch ako to navrhuje vláda,“ citoval portál idnes.cz zástupcu juhomoravského hajtmana pre sociálne veci Mareka Šlapala.

Obete mimo štatistík

Počet obetí vysoko nákazlivého koronavírusu v domovoch pre seniorov v Európe medzitým stúpa. Nie všetky obete koronavírusu, ktorý sa do týchto zariadení dostal pred prijatím prísnych opatrení, sú zachytené v oficiálnych štatistikách. Francúzsko napríklad podľa reportérky BBC doteraz do štatistík nahlasovalo len obete z nemocníc, nie z domovov. Ale predpokladá sa, že viac ako tretina obyvateľov domovov pre seniorov v Paríži a okolí bolo zasiahnutá koronavírusom. "Bolo tu približne 50 ľudí s horúčkou a následne s ťažkým zápalom pľúc. Na vrchole epidémie muselo byť 25 až 30 pacientov na kyslíku,“ povedal pre BBC Alexandre Sanner, ktorý pracuje v domove pre seniorov na východe Francúzska.

Domovy dôchodcov vo Francúzsku sú teraz v podstate uzatvorené. Paríž bude prípady obetí koronavírusu v domovoch dôchodcov tiež započítavať k obetiam koronavírusu. Počty v oficiálnych štatistikách tak môžu výrazne vzrásť.

Riziko si možno uvedomoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pred zavedením karantény však pri návšteve jedného z takých domovov nemal nijaké rúško a od klientov nedodržiaval dostatočný odstup. Návštevy v domovoch sú teraz zakázané a minulý týždeň vláda v Paríži oznámila, že každý klient domova by mal byť izolovaný vo svojej izbe.

Personál domovov ale upozorňuje, že najväčším rizikom sú teraz práve ich zamestnanci. Niektorým chýbajú napríklad aj rúška. „Keď sa koronavírus dostane do domova, je koniec. Nemáme dosť personálu, bude to dramatické. Keď príde vírus, bude veľa mŕtvych,“ povedala jedna zo zdravotných sestier reportérke BBC.

Dráma v Španielsku

Na možnú katastrofu v domovoch pre seniorov upozorňujú skúsenosti zo Španielska. Krajinou otriasol prípad domova dôchodcov v Madride, kde na začiatku epidémie „potichu“, bez varovania a opatrení, zomrelo najmenej 20 ľudí.

Na krízovú pomoc a dezinfekciu vyše tisícky takých domovov po celej krajine bola neskôr nasadená armáda. Opatrenia ale podľa reportéra BBC zrejme prišli neskoro. V inom domove v Madride našli 23 mŕtvych ľudí, vrátane dvoch zdravotných sestier. Celkovo v prvých týždňoch po vypuknutí epidémie v Španielsku zomrelo v domovoch dôchodcov vyše 1600 ľudí, pričom viac ako polovica z nich zrejme na koronavírus.